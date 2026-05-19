/LPG કે PNG? 1 જુલાઈથી લાગૂ થશે આ નિયમ, જાણો શું થયો છે ફેરફાર

Lpg Png Connection Rules: ઘણા લોકોના ઘરમાં પીએનજી અને એલપીજી બંને કનેક્શન હોય છે પરંતુ જો તમારા ઘરે પણ આ રીતે બંને પ્રકારના ગેસ કનેક્શન હોય તો આ માહિતી ખાસ જાણજો નહીં તો પછી પસ્તાવવાનો વારો આવી શકે છે. મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલતા તણાવના પગલે ઘર આંગણે પણ એલપીજી અને ફ્યૂલની સમસ્યાના કારણે સરકારે કેટલાક પગલાં ભર્યા છે. જાણો આ નો ડ્યૂલ કનેક્શન નિયમ વિશે.
Lpg Png Connection Rule in India: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા તણાવને પગલે દેશમાં હાલ LPGની પણ સમસ્યા જોવા મળી રહી છે. જો કે સરકાર તેને પહોંચી વળવા માટે ઝડપથી પગલાં પણ ભરી રહી છે. જેમાં પાઈપ્ડ નેચરલ ગેસ (PNG) નેટવર્કનો ઝડપથી વિસ્તાર પણ સામેલ છે. આ બધા વચ્ચે સરકારે રાંધણ ગેસ વ્યવસ્થા માટે પણ મોટો નિર્ણય લીધો છે. દેશમાં 1 જુલાઈથી નો ડ્યૂલ કનેક્શન નિયમ લાગૂ થઈ રહ્યો છે. આ નિયમ હેઠળ હવે ઘરમાં ફક્ત એલપીજી (LPG) કે PNGમાંથી કોઈ એક કનેક્શનની મંજૂરી રહેશે. જો કોઈ ગ્રાહક પાસે બંને કનેક્શન હોય તો તેમાથી એક તેમણે સરન્ડર કરવાનું રહેશે. આવું ન કરવામાં આવે તો એલપીજી કનેક્શન આપોઆપ સસ્પેન્ડ થઈ શકે છે.
શું છે આ નો ડ્યૂલ કનેક્શન નિયમ?
નવા નિયમ મુજબ કોઈ પણ ગ્રાહક એક સાથે સબસિડીવાળો એલપીજી સિલિન્ડર અને પીએનજી કનેક્શન સાથે રાખી શકશે નહીં. ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ (OMCs) ને નિર્દેશ અપાયા ચે કે જ્યાં પણ PNG કનેકશન એક્ટિવ હોય ત્યાં નવા LPG રિફિલ કે બુકિંગની મંજૂરી ન આપવામાં આવે. આ વ્યવસ્થાનો હેતુ એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે એક જ પરિવાર બેવડી સબસિડીનો લાભ ઉઠાવી ન શકે.
30 જૂન સુધી સરન્ડર કરવું જરૂરી, નહીં તો સસ્પેન્ડ થશે કનેક્શન
સરકારી દિશા નિર્દેશો મુજબ જે ગ્રાહકો પાસે બંને કનેક્શન હોય તેમણે 30 જૂન સુધીમાં એક કનેક્શન સરન્ડર કરવું પડશે. આમ ન કરવા પર 1 જુલાઈથી તેમનું એક કનેક્શન આપોઆપ સસ્પેન્ડ થઈ જશે. સરકારે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે કેટલીક ખાસ પરિસ્થિતિઓમાં મર્યાદિત છૂટ અપાઈ શકે છે. પરંતુ નિયમનો સતત ભંગ કરવા પર પેનલ્ટી કે કનેક્શન રદ કરવામાં આવી શકે છે.
ઓઈલ કંપનીઓ અને ગેસ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સને ડેટા એનાલિસિસ અને ફિલ્ડ સર્વે દ્વારા એવા ઘરોની ઓળખ કરવાનું કહેવાયું છે કે જેમની પાસે બે કનેક્શન છે. દિલ્હી સહિત અનેક મોટા શહેરોમાં નિગરાણી પહેલેથી વધારી દેવાઈ છે. સરકારી આંકડા મુજબ અત્યાર સુધીમાં 43000થી વધુ ગ્રાહકો પોતાના એલપીજી કનેક્શન સરન્ડર કરી ચૂક્યા છે.