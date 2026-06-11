/શું ઘટશે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ? વધુ ઈથેનોલવાળા પેટ્રોલ પર હવે નહીં લાગે એક્સાઈઝ ડ્યૂટી, સરકારની જાહેરાત

પશ્ચિમ એશિયામાં વળી પાછી યુદ્ધની સ્થિતિ પેદા થઈ ગઈ છે. અમેરિકાના હુમલા અને ઈરાનના વળતા પ્રહારે સ્થિતિ તંગ કરી છે. જેના પગલે સપ્લાય લાઈન પણ પ્રભાવિત છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલના સપ્લાય પ્રભાવિત થવાથી તેની અસર ઈંધણના ભાવ પર જોવા મળી રહી છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ સતત વધી રહ્યા છે. આ બધા વચ્ચે ભારત સરકારે ઈંધણને લઈને મોટો નિર્ણય કર્યો છે. સરકારે ઈથેનોલના વધુ મિશ્રણવાળા પેટ્રોલ પર એક્સાઈઝ ડ્યૂટી સમાપ્ત કરી છે. હવે વધુ ઈથેનોલવાળા પેટ્રોલ પર એક્સાઈઝ ડ્યૂટી નહીં લાગે.
આવા પેટ્રોલ પર એક્સાઈઝ ડ્યૂટી નહીં
ભારત સરકારે આ અંગે નોટિફિકેશન પણ બહાર પાડ્યું છે. સરકાર તરફથી બહાર પડેલા નોટિફિકેશન મુજબ 22થી 30 ટકા સુધી ઈથેનોલના મિશ્રણવાળા પેટ્રોલને હવે એક્સાઈઝ ડ્યૂટીના દાયરામાંથી બહાર કરવામાં આવ્યું છે. એટલે કે હવે E-22, E-25, E-27 અને E-30 કેટેગરીવાળા પેટ્રોલ પર કોઈ એક્સાઈઝ ડ્યૂટી લાગશે નહીં.
સરકાર તરફથી દાવો થઈ રહ્યો છે કે આ નિર્ણયનો ઓઈલ કંપનીઓથી લઈને ખેડૂતો, અને ગ્રાહકો બધાને ફાયદો થશે. સરકારના આ પગલાને પેટ્રોલના ભાવ સ્થિર રાખવાની રણનીતિ તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે. ઈથેનોલના વધુ મિશ્રણથી પેટ્રોલની માંગ અને આપૂર્તિ વચ્ચે સંતુલન જાળવી રાખવામાં મદદ મળશે.
ઈથેનોલનું મિશ્રણ વધુ હોય તો ખેડૂતોને પણ ફાયદો હોવાનું કહેવાઈ રહ્યું છે. ઈથનોલનું કનેક્શન કૃષિ ક્ષેત્ર સાથે છે. સરકારના આ નિર્ણયનો તત્કાળ પ્રભાવ જે પણ હોય તેની પાછળ લાંબાગાળાની રણનીતિ ગણાવાઈ રહી છે. વધુ ઈથેનોલનું મિશ્રણ હોય તેવા પેટ્રોલ પર એક્સાઈઝ ડ્યૂટી શૂન્ય થઈ ગયા બાદ ઈ20 કે પ્રીમિયમ પેટ્રોલની સરખામણીએ ઘણા સસ્તા હશે. તેનાથી ડિમાન્ડમાં વધારો થશે.
જો કે આ પેટ્રોલ બધા વાહનોમાં હાલ ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેમ નથી પરંતુ આવા વાહનો બનાવતી કંપનીઓ વધુ ઈથેનોલવાળા પેટ્રોલના એન્જિન વિક્સિત કરવા માટે પ્રોત્સાહિત થશે. અત્રે જણાવવાનું કે હાલમાં જ ઈ-85 પેટ્રોલ પણ લોન્ચ કરાયું હતું. જો કે આ પેટ્રોલ ફક્ત ફ્લેક્સ ફ્યૂલ વાહનોમાં જ ઉપયોગ થઈ શકશે.