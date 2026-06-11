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શું ઘટશે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ? વધુ ઈથેનોલવાળા પેટ્રોલ પર હવે નહીં લાગે એક્સાઈઝ ડ્યૂટી, સરકારની જાહેરાત

Ethanol Blended Petrol: જે રીતે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે અને વૈશ્વિક પરિસ્થિતિ પણ ચિંતાજનક છે ત્યારે ઈથેનોલવાળા પેટ્રોલ પર હવે વધુ  ભાર મૂકાઈ રહ્યો છે. સરકારે વધુ ઈથેનોલવાળા પેટ્રોલ પરથી એક્સાઈઝ ડ્યૂટી હટાવવાનો નિર્ણય લીધો છે. જાણો વિગતો. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 11, 2026, 09:58 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:14 AM IST
શું ઘટશે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ? વધુ ઈથેનોલવાળા પેટ્રોલ પર હવે નહીં લાગે એક્સાઈઝ ડ્યૂટી, સરકારની જાહેરાત
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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