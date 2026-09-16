/અમેરિકા ગમે તે કરે, અમે રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદતા રહીશું, 100% ટેરિફની ધમકી પર ભારતે આપ્યો જવાબ

India On US Russia Sanctions Bill: અમેરિકાએ રશિયા પાસેથી વધુ પડતું તેલ ખરીદનારા દેશો પર 100 ટકા ટેરિફ લગાવવા માટે કાયદો બનાવવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે. સેનેટની મંજૂરી મળ્યા બાદ, આ બિલ હવે પ્રતિનિધિ ગૃહમાં રજૂ કરવામાં આવી રહ્યું છે. મળતી માહિતી મુજબ, યુએસ કોંગ્રેસના નીચલા ગૃહમાં ગુરુવારે આ બિલ પર મતદાન થશે. જો પસાર થાય તો ભારતને 100% ટેરિફનો સામનો કરવો પડી શકે છે. જો કે, ભારતે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે અમેરિકા ગમે તે કરે, ભારત રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદતું રહેશે અને દબાણ સામે ઝૂકશે નહીં.
ભારતે મંગળવારે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે જો અમેરિકા ટેરિફ લગાવે છે, તો પણ ભારત દબાણમાં આવશે નહીં અને રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદતું રહેશે. વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે જણાવ્યું હતું કે ભારત તેની ઉર્જા જરૂરિયાતો અંગે નિર્ણયો તેના 1.40 કરોડ નાગરિકોના હિતોને ધ્યાનમાં રાખીને લે છે અને તેમ કરવાનું ચાલુ રાખશે.
સેનેટ દ્વારા લિન્ડસે ગ્રેહામ બિલ પસાર
યુએસમાં, આ બિલને લિન્ડસે ગ્રેહામ સેન્ક્શનિંગ રશિયા એન્ડ ઈરાન બિલ નામ આપવામાં આવ્યું છે. તે યુએસ સેનેટમાં 86-11ના મોટા મતથી પસાર થયું હતું. તેનો સીધો હેતુ ભારત અને ચીન જેવા દેશો પર ટેરિફ લગાવવાનો છે. તે રશિયા પાસેથી સૌથી વધુ તેલ ખરીદતા પાંચ દેશો પર 100 ટકા ટેરિફ લગાવવાની જોગવાઈ કરે છે. ભારત સરકારના નજીકના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યા છે, પરંતુ એ સ્પષ્ટ છે કે ભારત સરકાર આ મુદ્દા પર તેની નીતિમાં ફેરફાર કરશે નહીં અને રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવાનું ચાલુ રાખશે.
ભારતનું નામ સામેલ કરવાની માંગ
અગાઉ, એવું અહેવાલ હતું કે કેટલાક યુએસ કાયદા ઘડનારાઓએ તાજેતરમાં આ બિલમાં કેટલાક ફેરફારોની ભલામણ કરી હતી. કાયદા ઘડનારાઓએ માંગ કરી હતી કે ભારતનું નામ પ્રતિબંધોને આધિન દેશોમાં સીધું સામેલ કરવામાં આવે. અગાઉ, બિલમાં ફક્ત 'રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદતા દેશો'નો ઉલ્લેખ હતો અને અન્ય કોઈ દેશનું નામ નહોતું. જો કે, હવે ભારતનું નામ અલગથી સામેલ કરવાની માંગ છે.
વધુમાં, કાયદા ઘડનારાઓ માંગ કરી રહ્યા છે કે બિલમાં રશિયા પાસેથી સૌથી વધુ તેલ ખરીદતા 10 દેશોનું સ્પષ્ટપણે નામ આપવામાં આવે અને તેમના પર 100 ટકા ટેરિફ લગાવવામાં આવે. આ દેશોમાં ભારત, ચીન, તુર્કી, અઝરબૈજાન, હંગેરી, સ્લોવાક રિપબ્લિક, યુએઈ, સિંગાપોર, કઝાકિસ્તાન અને કિર્ગિસ્તાનનો સમાવેશ થાય છે.
અમેરિકાએ અગાઉ પણ લગાવ્યો હતો ટેરિફ
અમેરિકા આ મુદ્દે વારંવાર ભારત પર નિશાન સાધ્યું છે. અમેરિકાએ આરોપ લગાવ્યો છે કે ભારત રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદીને યુક્રેન યુદ્ધને આર્થિક રીતે ટેકો આપી રહ્યું છે. આ વાતનો ઉલ્લેખ કરીને, અમેરિકાએ ગયા વર્ષે ભારત પર 50 ટકા ટેરિફ પણ લગાવ્યો હતો. જો કે, ભારતે સ્પષ્ટતા કરી છે કે તે તેની ઉર્જા જરૂરિયાતો અને રાષ્ટ્રીય હિતોને સુનિશ્ચિત કરવા માટે તમામ જરૂરી પગલાં લેશે.