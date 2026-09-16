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અમેરિકા ગમે તે કરે, અમે રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદતા રહીશું, 100% ટેરિફની ધમકી પર ભારતે આપ્યો જવાબ

India On US Russia Sanctions Bill: અમેરિકાએ રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદતા દેશો પર 100% ટેરિફ લગાવવા માટે કાયદો ઘડવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી હતી. આ બિલ યુએસ સંસદના એક ગૃહ દ્વારા પસાર કરવામાં આવ્યું હતું. હવે, ભારતે પણ પોતાનો ઇરાદો વ્યક્ત કર્યો છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 16, 2026, 08:05 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 08:05 AM IST
અમેરિકા ગમે તે કરે, અમે રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદતા રહીશું, 100% ટેરિફની ધમકી પર ભારતે આપ્યો જવાબ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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