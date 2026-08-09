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ભારતના આ રાજ્યમાં કોઈ બહારના વ્યક્તિ નથી ખરીદી શકતા જમીન, જાણો શું છે કારણ અને કેમ છે પ્રતિબંધ?

Rishabh Pant Uttrakhand Land Purchasing: ભારતીય ક્રિકેટર ઋષભ પંતને ઉત્તરાખંડમાં જમીન નથી મળી રહી. આ ઘટના બાદ એવા પ્રશ્નો ઉઠી રહ્યા છે કે કયા રાજ્યોમાં જમીનને લઈને કડક નિયમો છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 09, 2026, 06:14 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 06:14 PM IST
ભારતના આ રાજ્યમાં કોઈ બહારના વ્યક્તિ નથી ખરીદી શકતા જમીન, જાણો શું છે કારણ અને કેમ છે પ્રતિબંધ?

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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