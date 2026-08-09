/ભારતના આ રાજ્યમાં કોઈ બહારના વ્યક્તિ નથી ખરીદી શકતા જમીન, જાણો શું છે કારણ અને કેમ છે પ્રતિબંધ?

Rishabh Pant Uttrakhand Land Purchasing: સ્ટાર ક્રિકેટર ઋષભ પંત ઉત્તરાખંડના નિવાસી હોવા છતાં ત્યાં જમીન મેળવી શકતા નથી. જેના કારણે તેમણે મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામી પાસે મદદ માંગી છે. આ ઘટના બાદ એક મોટો પ્રશ્ન ઊભો થયો છે કે, આખરે ભારતના કયા-કયા રાજ્યોમાં લોકો સરળતાથી જમીન ખરીદી શકતા નથી? પહાડોની શાંત વાદીઓમાં અથવા ઉત્તર-પૂર્વના સુંદર રાજ્યોમાં પોતાનું સપનાનું ઘર બનાવવાની ઈચ્છા ઘણા લોકોની હોય છે, પરંતુ દેશના અનેક રાજ્યોમાં સ્થાનિક સંસ્કૃતિ, પર્યાવરણ અને આદિવાસી અધિકારોની સુરક્ષા માટે કડક ભૂમિ કાયદા લાગુ કરવામાં આવ્યા છે. આવો જાણીએ કે, કયા રાજ્યોમાં આ પ્રતિબંધો લાગુ છે અને તેની પાછળના મુખ્ય કારણો શું છે.
હિમાચલ પ્રદેશનો 1972નો ભૂમિ કાયદો
હિમાચલ પ્રદેશ તેની ઠંડી વાદીઓ માટે પ્રખ્યાત છે, પરંતુ અહીં બહારના રહેવાસીઓ માટે ખેતીની જમીન ખરીદવી સરળ નથી. રાજ્યમાં વર્ષ 1972માં 'હિમાચલ પ્રદેશ ટેનન્સી એન્ડ લેન્ડ રિફોર્મ્સ એક્ટ' લાગુ કરવામાં આવ્યો હતો. આ કાયદાની કલમ 118 સ્પષ્ટપણે જોગવાઈ છે કે, કોઈપણ બિન-ખેડૂત કે રાજ્ય બહારનો નિવાસી અહીં ખેતીની જમીન ખરીદી શકતો નથી. જો કે, રાજ્ય સરકાર વ્યાવસાયિક પ્રવૃત્તિઓ, પ્રવાસન અથવા વિશેષ જરૂરિયાતો માટે શરતો સાથે મર્યાદિત મંજૂરી આપી શકે છે, પરંતુ સામાન્ય રીતે જમીનની માલિકીનો હક આપવામાં આવતો નથી.
નાગાલેન્ડ અને સિક્કીમમાં શું છે નિયમો?
ઉત્તર-પૂર્વના નાગાલેન્ડ અને સિક્કીમ રાજ્યોમાં જમીન ખરીદી પર સૌથી કડક પ્રતિબંધો લાગુ છે. વર્ષ 1963માં નાગાલેન્ડને પૂર્ણ રાજ્યને દરજ્જો મળવાની સાથે જ ભારતીય બંધારણની કલમ 371A હેઠળ વિશેષ અધિકારો મળ્યા હતા. આ અધિકારો હેઠળ કોઈપણ બહારના વ્યક્તિને નાગાલેન્ડમાં જમીન ખરીદવાની પરવાનગી નથી. બરાબર આ જ રીતે કલમ 371F દ્વારા સિક્કીમને વિશેષ દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે, જ્યાં માત્ર ત્યાંના મૂળ નિવાસીઓ જ જમીનના ખરીદનાર અને વેચાણકર્તા હોઈ શકે છે. બહારના લોકો માટે મિલકત ટ્રાન્સફર પર પૂરેપૂરો પ્રતિબંધ છે.
અરુણાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તર-પૂર્વના અન્ય રાજ્યો
પ્રવાસનના દૃષ્ટિકોણથી પ્રખ્યાત અરુણાચલ પ્રદેશમાં પણ કોઈ બહારનો નાગરિક સીધી જમીન ખરીદી શકતો નથી. અહીં ખેતીની જમીનનું હસ્તાંતરણ માત્ર સરકારી મંજૂરી પછી જ વિશેષ પરિસ્થિતિઓમાં શક્ય છે. આ ઉપરાંત મિઝોરમ, મેઘાલય અને મણિપુરમાં પણ સ્થાનિક આદિવાસી સમુદાયોના ભૂમિ અધિકારોની સુરક્ષા માટે કડક કાયદા બનેલા છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, ઉત્તર-પૂર્વના આ રાજ્યોના મૂળ નિવાસીઓ પણ એકબીજાના રાજ્યમાં જઈને સહેલાઈથી જમીન કે પ્રોપર્ટી ખરીદી શકતા નથી.
જમ્મુ-કાશ્મીરના નિયમો અને પ્રતિબંધો
વર્ષ 2019માં કલમ 370 હટાવ્યા બાદ જમ્મુ-કાશ્મીરમાં જમીન ખરીદી સાથે જોડાયેલા જૂના નિયમોમાં ઘણા મોટા ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે. હવે દેશનો કોઈ પણ નાગરિક ત્યાં મિલકત ખરીદી શકે છે, પરંતુ છતાં પૂરેપૂરી છૂટ આપવામાં આવી નથી. રાજ્ય પ્રશાસને પર્યાવરણ અને ખેતીની જમીનના સંરક્ષણ માટે અમુક ખાસ વિસ્તારો, રક્ષણ ક્ષેત્રો અને ખેતીલાયક જમીનની ખરીદ-વેચાણ પર આજે પણ અનેક પ્રકારના પ્રતિબંધો અને કડક નિયમો લાગુ કરી રાખ્યા છે.
આખરે કેમ આ જગ્યાઓ પર નથી ખરીદી શકતા જમીન?
પહાડો અને સરહદી વિસ્તારોમાં મેદાની ક્ષેત્રોની તુલનામાં મર્યાદિત જમીન ઉપલબ્ધ હોય છે. જો બહારના લોકોને અનિયંત્રિત રૂપે જમીન ખરીદવાની છૂટ આપી દેવામાં આવે, તો મિલકતના ભાવ આકાશને પહોંચી શકે છે અને સ્થાનિક લોકો પોતાની જ જમીનથી વંચિત થઈ જશે. આ ઉપરાંત પહાડોની ઇકોસિસ્ટમ અત્યંત નાજુક હોય છે. ભારે બાંધકામ પ્રવૃત્તિઓ, અનિયોજિત પ્રવાસન અને જંગલોની કપાતથી કુદરતી સંસાધનો, નદીઓ અને પહાડોને ભારે નુકસાન પહોંચે છે. આ જ સંતુલન જાળવી રાખવા માટે આ કડક જોગવાઈઓ બનાવવામાં આવી છે.