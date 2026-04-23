આ ડોક્યુમેન્ટ વગર હવે નહીં મળે પેટ્રોલ-ડીઝલ કે CNG...નવો નિયમ લાગુ !
NO PUC, NO Fuel : દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે, રાજધાનીમાં પ્રદૂષણને નિયંત્રિત કરવા માટે કડક પગલાં લેતા અમારી સરકારે નિર્ણય લીધો છે કે દિલ્હીમાં માન્ય 'પોલ્યુશન અંડર કંટ્રોલ' (PUC) સર્ટિફિકેટ વિનાના વાહનોને હવે ફ્યુઅલ આપવામાં આવશે નહીં. આજથી દિલ્હીમાં આ નિયમ કડક રીતે લાગુ કરવામાં આવ્યો છે.
- દિલ્હીમાં વધતા વાયુ પ્રદૂષણ અંગે સરકારનું કડક વલણ
- હવે PUC સર્ટિફિકેટ વગર નહીં મળે પેટ્રોલ-ડીઝલ
- NO PUC, NO Fuel નિયમનો કડક અમલ
NO PUC, NO Fuel : રાજધાની દિલ્હીમાં વધતા વાયુ પ્રદૂષણ અંગે સરકારે હવે કડક વલણ અપનાવ્યું છે. સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે હવેથી વાહનના PUC સર્ટિફિકેટ વગર પેટ્રોલ કે ડીઝલનું આપવામાં આવશે નહીં. જો તમારી પાસે PUC સર્ટિફિકેટ નહીં હોય તો તમને પેટ્રોલ-ડીઝલ કે CNG મળશે નહીં. કોઈ બહાનું ચાલશે નહીં. પ્રદૂષણ પર લગામ લગાવવા માટે સરકાર હવે સીધી રીતે સામાન્ય જનતાને જવાબદારી સોંપી રહી છે.
બુધવારે મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તાએ અધિકારીઓને NO PUC, NO Fuel નિયમનો કડક અમલ કરવા સૂચના આપી છે. હકીકતમાં આ નિયમ સૌપ્રથમ ગયા વર્ષે ડિસેમ્બરમાં લાવવામાં આવ્યો હતો. જોકે, અસંખ્ય વાહનો માન્ય PUC સર્ટિફિકેટ વિના રસ્તાઓ પર દોડતા રહે છે. સરકાર માને છે કે આવા વાહનો પ્રદૂષણના સ્તરમાં ઝડપી વધારો કરવામાં નોંધપાત્ર ફાળો આપી રહ્યા છે. નવા આદેશો હેઠળ પેટ્રોલ પંપ અને ગેસ સ્ટેશનોને સ્પષ્ટ સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે કે ફક્ત માન્ય PUC સર્ટિફિકેટ ધરાવતા વાહનોને જ ફ્યુઅલનું વિતરણ કરવામાં આવે. પ્રદૂષણને રોકવાના પ્રયાસમાં તમામ ફ્યુઅલ સ્ટેશનોને આ નિયમનું કડક પાલન કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે.
પેટ્રોલ પંપ પર ભીડ
આ નવા નિયમના કડક અમલની અસર દિલ્હીના ઘણા પેટ્રોલ પંપ પર સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહી છે. પેટ્રોલ પંપ માન્ય PUC સર્ટિફિકેટ વિના વાહનોને ફ્યુઅલ આપવાનો ઇનકાર કરી રહ્યા છે. પરિણામે ઘણા ફ્યુઅલ સ્ટેશનો પર વાહનોની ભારે ભીડ એકઠી થતી જોવા મળી છે. જો કે, સરકારે આનાથી ઉદ્ભવતી કોઈપણ કટોકટીની પરિસ્થિતિને તાત્કાલિક ઉકેલી શકાય તે માટે પૂરતી તૈયારીઓ કરી છે.
આ નિયમના કડક અમલીકરણની ખાતરી કરવા માટે ખાદ્ય અને પુરવઠા વિભાગ, પરિવહન વિભાગ, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને દિલ્હી ટ્રાફિક પોલીસને જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. અધિકારીઓને ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે તેમના તરફથી કોઈપણ પ્રકારની બેદરકારી સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
दिल्ली में अब…
NO PUC-NO FUEL
राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए हमारी सरकार ने सख्त निर्णय लेते हुए यह फैसला लिया है कि दिल्ली में अब बिना वैध पीयूसी प्रमाणपत्र वाले वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा।
सभी पेट्रोल पंपों और एजेंसियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि नियमों का सख्ती… pic.twitter.com/Z9WDxNAO4X
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) April 22, 2026
નિયમનું ઉલ્લંઘન કરનારા સામે કડક કાર્યવાહી કરાશે
મુખ્યમંત્રીએ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે આ નિયમના પાલનમાં કોઈપણ પ્રકારની ખામી સહન કરવામાં આવશે નહીં. નિયમનું ઉલ્લંઘન કરનારાઓ સામે વાહન જપ્ત કરવા અને મહત્તમ દંડ લાદવા જેવા કડક પગલાં લેવામાં આવશે. આ નિયમનું કડક પાલન થાય તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે તમામ સંબંધિત એજન્સીઓની જવાબદારીઓ સ્પષ્ટ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવી છે.
રેખા ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે સરકાર પ્રદૂષણ સામે લડવા માટે અનેક મોરચે કામ કરી રહી છે. આ પ્રયાસો પૈકી, વાહનોના ઉત્સર્જનને નિયંત્રિત કરવું એ સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા છે. તેમણે દિલ્હીના લોકોને નિયમિત અંતરાલે તેમના PUC અપડેટ રાખવા અને સ્વચ્છ અને સ્વસ્થ દિલ્હી બનાવવાના પ્રયાસમાં સહયોગ આપવા અપીલ કરી.
