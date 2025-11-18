નથી કોઈ પછતાવો, ન જોવા કોઈ ડર, દિલ્હી બોમ્બ બ્લાસ્ટના આરોપી આમિરને મળ્યા બાદ વકીલે શું કહ્યું?
Delhi Blast Case: દિલ્હી કાર વિસ્ફોટોના સંબંધમાં NIA એ આત્મઘાતી બોમ્બર ઉમર ઉન નબીના સહયોગી આમિર રાશિદ અલીની ધરપકડ કરી હતી. તે હાલમાં 10 દિવસ માટે ન્યાયિક કસ્ટડીમાં છે. દરમિયાન, તેના સરકારી વકીલનું નિવેદન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. તેણે જણાવ્યું હતું કે તેણે રાશિદ સાથે વાત કરી હતી અને તેણે કોઈ પસ્તાવો કે અપરાધ દર્શાવ્યો નથી. એડવોકેટ સ્મૃતિ ચતુર્વેદીએ જણાવ્યું હતું કે રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (NIA) એ વધુ તપાસ માટે આમિર રાશિદ અલીના રિમાન્ડ (પોલીસ કસ્ટડી)ની માંગણી કરી હતી, અને કહ્યું હતું કે તે જરૂરી છે.
કોઈ પસ્તાવો નથી: એડવોકેટ સ્મૃતિ ચતુર્વેદી
તેણીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે જ્યારે તેઓએ આમિરની પૂછપરછ કરી, ત્યારે તેણે ખુલાસો કર્યો કે તે વિસ્ફોટમાં વપરાયેલા વાહનનો રજિસ્ટર્ડ માલિક હતો. એડવોકેટ સ્મૃતિ ચતુર્વેદીએ જણાવ્યું હતું કે, અમીર રાશિદ અલીએ કોઈ અપરાધ, કોઈ પસ્તાવો અને તેના ચહેરા પર કોઈ ડર દેખાતો નહોતો.
ઉમરને આપ્યું હતું સેફ હાઉસ
NIA એ સોમવારે દિલ્હીની એક કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે 10 નવેમ્બરના રોજ લાલ કિલ્લા પાસે થયેલા વિસ્ફોટના મુખ્ય આરોપી આમિર રશીદ અલીએ આ હુમલો કરનાર આત્મઘાતી બોમ્બર ડૉ. ઉમર ઉન નબીને સેફ હાઉસ અને અન્ય સહાય પૂરી પાડી હતી, જેમાં 13 લોકો માર્યા ગયા હતા અને ઘણા લોકો ઘાયલ થયા હતા.
ઉમરને લોજિસ્ટિકલ સપોર્ટ પૂરો પાડ્યો
આમિરની કસ્ટડી માટેની અરજીમાં, NIAએ જણાવ્યું હતું કે સમગ્ર કાવતરાનો પર્દાફાશ કરવા માટે આરોપીની અટકાયત કરીને પૂછપરછ કરવાની જરૂર છે. આતંકવાદ વિરોધી એજન્સીએ અરજીમાં જણાવ્યું હતું કે હુમલામાં વપરાયેલી કારના રજિસ્ટર્ડ માલિક આમિરે કથિત રીતે ઉમરને લોજિસ્ટિકલ સપોર્ટ પૂરો પાડ્યો હતો.
આમિરે ઉમર માટે સેફ હાઉસ પણ શોધ્યું
તેણે દાવો કર્યો હતો કે વિસ્ફોટ પહેલાના દિવસોમાં આમિરે ઉમર માટે સેફ હાઉસ પણ શોધ્યું હતું. એજન્સીએ અરજીમાં જણાવ્યું હતું કે આ કાવતરું જાણી જોઈને લોકોના મનમાં ભય, ચિંતા અને ગભરાટ ફેલાવવાનો હતો.
વધુ તપાસ માટે કાશ્મીર લઈ જવામાં આવશે
NIA એ કથિત કાવતરાની ગંભીરતા પર ભાર મૂક્યો હતો, અને કહ્યું હતું કે આ ઘટનાનો હેતુ દેશની સાર્વભૌમત્વ અને અખંડિતતાને ધમકી આપવા અને અસ્થિર કરવાનો હતો. એજન્સીએ કોર્ટને એ પણ જાણ કરી હતી કે અલીને વધુ તપાસ માટે કાશ્મીર લઈ જવામાં આવશે.
ઉમરના સંપર્કમાં રહેનાર છેલ્લો વ્યક્તિ
દલીલો સાંભળ્યા પછી, ન્યાયાધીશે NIAની અરજી સ્વીકારી જેમાં આરોપીને પૂછપરછ માટે 10 દિવસની કસ્ટડીમાં રાખવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. અલી કદાચ ડૉ. ઉમર નબીના સંપર્કમાં રહેનાર છેલ્લો વ્યક્તિ હતો.
