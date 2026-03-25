પેટ્રોલ-ડીઝલની અછત પર સરકારનું મોટું નિવેદન, જાણો શું કહ્યું

Petrol Diesel Shortage : મિડલ-ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા તણાવ અને પેટ્રોલ-ડીઝલની અછતની અફવાઓ વચ્ચે ભારત સરકારે નાગરિકોને નોંધપાત્ર રાહત આપી છે. પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયે સ્પષ્ટતા કરી છે કે દેશમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલનો પૂરતો જથ્થો છે અને ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી. વધુમાં LPG સિલિન્ડર પર દબાણ ઘટાડવા માટે શાળાઓ અને હોસ્ટેલ માટે નવી માર્ગદર્શિકા બહાર પાડવામાં આવી છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 25, 2026, 06:26 PM IST
Petrol Diesel Shortage : પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયના સંયુક્ત સચિવ સુજાતા શર્માએ એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે પુષ્ટિ આપી છે કે દેશભરના તમામ પેટ્રોલ પંપ પર કામગીરી સામાન્ય થઈ ગઈ છે. સરકારે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે દેશમાં પેટ્રોલ-ડીઝલની કોઈ અછત નથી. પેટ્રોલ પંપ પર લાંબી કતારોમાં રાહ જોવાની જરૂર નથી. વધુમાં પાઇપ્ડ ગેસ (PNG) હવે પાંચ દિવસની અંદર હોસ્ટેલ અને શાળાઓમાં પહોંચાડવામાં આવશે જેથી તમારા રસોઈના સિલિન્ડર સુરક્ષિત રહે. ગભરાશો નહીં, સતર્ક રહો!

પેનિકમાં આવીને ખરીદી કરવાનું ટાળો, સ્ટોકની કોઈ અછત નથી

સરકારે છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં સોશિયલ મીડિયા પર પેટ્રોલ-ડીઝલની અછત અંગે ફેલાતી અફવાઓને સંપૂર્ણપણે ફગાવી દીધી છે. સુજાતા શર્માએ લોકોને અપીલ કરી છે કે પેનિકમાં આવીને ફ્યુઅલનો સંગ્રહ કરશો નહીં. તેમણે ખાતરી આપી કે દેશભરના તમામ ફ્યુઅલ સ્ટેશનો પર પેટ્રોલ અને ડીઝલનો પુરવઠો પુરતા પ્રમાણમાં છે.

LPG પર દબાણ ઓછું કરવા માટે માસ્ટર પ્લાન

મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધને કારણે LPG માંગ અને પુરવઠા વચ્ચે સંતુલન જાળવવા માટે સરકારે એક નવું પગલું ભર્યું છે. પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ નિયમનકારી બોર્ડ (PNGRB)એ તમામ શહેર ગેસ વિતરણ (CGD) કંપનીઓને નિર્દેશ આપ્યો છે કે આવાસી શાળાઓ, કોલેજો, હોસ્ટેલો, સામુહિક રસોડા અને આંગણવાડી કેન્દ્રોને પ્રાથમિકતા આપો. જ્યાં પણ પાઇપલાઇન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર હોય ત્યાં ફક્ત 5 દિવસમાં PNG કનેક્શન પૂરા પાડો. પ્રાથમિક ઉદ્દેશ્ય આ મોટી સંસ્થાઓને સિલિન્ડરથી પાઇપ ગેસ તરફ ખસેડવાનો છે, જેનાથી ઘરેલુ ગ્રાહકો માટે LPGની ઉપલબ્ધતામાં વધારો થાય.

અફવાઓ પર વિશ્વાસ ન કરો

સરકારે ચેતવણી આપી છે કે ખોટી માહિતીના કારણે લોકો પેટ્રોલ પંપ પર બિનજરૂરી ભીડ કરી રહ્યા છે, જેના કારણે લોજિસ્ટિક્સ સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે. સરકાર પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહી છે અને ઓઈલ કંપનીઓને સ્ટોક જાળવવા સૂચના આપવામાં આવી છે.

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

