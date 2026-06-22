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LPG સિલિન્ડરનું નો ટેંશન! ઘરે જ બનાવી શકો છો કુકિંગ ગેસ, જાણો આ સરળ રીત

How to Make Biogas at Home: LPG સંકટ વચ્ચે, એજન્સીઓ અને વેરહાઉસની બહાર લાંબી લાઇનો જોવા મળી રહી છે. કેટલીક સરળ પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરીને ઘરે પણ રસોઈ ગેસનું ઉત્પાદન કરી શકાય છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 22, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 11:32 AM IST
LPG સિલિન્ડરનું નો ટેંશન! ઘરે જ બનાવી શકો છો કુકિંગ ગેસ, જાણો આ સરળ રીત

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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