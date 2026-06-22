/LPG સિલિન્ડરનું નો ટેંશન! ઘરે જ બનાવી શકો છો કુકિંગ ગેસ, જાણો આ સરળ રીત

How to Make Biogas at Home: દેશભરમાં LPG ગેસનું સંકટ હજી પણ છે. ગેસ લેવા માટે લાંબી લાઈનો જોવા મળી રહી છે. હોટલો અને રેસ્ટોરન્ટમાં તંગી જોવા મળી રહી છે, જેના કારણે ભાવ વધારો કરવામાં આવ્યો છે અને ગામડાઓમાં લોકોને ચૂલાનો ઉપયોગ કરવો પડી રહ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં, પ્રશ્ન ઊભો થઈ રહ્યો છે કે શું ઘરે ગેસ બનાવી શકાય છે?
LPGને બદલે બાયોગેસનો ઉપયોગ
ખરેખર, LPGને બદલે બાયોગેસનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. LPG સંકટ વચ્ચે, બાયોગેસ પ્લાન્ટે ફરી એકવાર બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. ખાસ વાત એ છે કે બાયોગેસનું ઉત્પાદન ખર્ચાળ નથી. શહેરોમાં, ભીના કચરાનો ઉપયોગ કરીને તેનું ઉત્પાદન કરી શકાય છે. ગામડાઓમાં, ગાયના છાણ અને કચરામાંથી બાયોગેસ ઉત્પન્ન કરી શકાય છે. તે LPG ગેસ કરતાં ઘણું સસ્તું અને વધુ સારૂ છે.
બાયોગેસ કેવી રીતે બનાવવો?
બાયોગેસ મુખ્યત્વે ઘરના કચરા, શાકભાજીની છાલ અને છાણમાંથી બને છે. ઘરના કચરા અને શાકભાજીના પાણીનું મિશ્રણ ડ્રમમાં નાખવામાં આવે છે. પછી હવાને પ્રવેશતી અટકાવવા માટે તેને સંપૂર્ણપણે ઢાંકવામાં આવે છે. ડ્રમમાં મિશ્રણને સડવા દેવામાં આવે છે. જેમ જેમ તે સડી જાય છે, તેમ તેમ ગેસ છૂટો પડે છે, જે પાઇપ દ્વારા રસોડામાં પહોંચાડી શકાય છે.
બાયોગેસ પ્લાન્ટ લગાવવા માટે કેટલો ખર્ચ થાય છે?
કચરા અને છાણમાંથી ઉત્પન્ન થતા બાયોગેસનું દબાણ LPG કરતા ઓછું હોય છે. જો કે, જો મોટી માત્રામાં એકત્ર કરવામાં આવે તો તેનો ઉપયોગ ઘરે રસોઈ માટે પણ થઈ શકે છે. જૂના ડ્રમનો ઉપયોગ કરીને, આ યુનિટ ફક્ત 500થી 1000 રૂપિયામાં સેટ કરી શકાય છે. બાયોગેસ 15થી 20 દિવસમાં તૈયાર થઈ જશે. ધ્યાનમાં રાખો કે તે નાના પાયે સલામત છે, પરંતુ કોઈ લીક ન થાય તેની ખાતરી કરવા માટે સિસ્ટમનું ચેકિંગ કરવું મહત્વપૂર્ણ છે. સરકાર બાયોગેસ પ્લાન્ટ લગાવવા માટે સબસિડી પણ આપે છે.
સરકાર પણ કરી શકે છે મદદ
સરકાર પણ બાયોગેસ પ્લાન્ટ માટે નોંધપાત્ર પ્રોત્સાહનો આપી રહી છે. અમુક ટકા કુલ ખર્ચવાળા યુનિટને પૂરું પાડે છે. આ યોજના ગ્રામીણ સ્વનિર્ભરતા, સ્વચ્છ બળતણ અને મફત કાર્બનિક ખાતર (સ્લરી)ને પણ પ્રોત્સાહન આપે છે.