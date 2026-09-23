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ફક્ત 2 સભ્યોવાળા ભાજપે કઈ રીતે 20 સભ્યોવાળી કોંગ્રેસને આપી ધોબીપછાડ? હાજન ખાતૂન બન્યા નોહર પાલિકા અધ્યક્ષ

Nohar Municipality Chairperson: રાજસ્થાનમાં સ્થાનિક ચૂંટણીઓમાં ભારે રસપ્રદ પરિણામો જોવા મળી રહ્યા છે. અગાઉ મુંડવા નગરપાલિકામાં ભાજપ મોટો પક્ષ હોવા છતાં ચેરમેન પદ હાર્યું જ્યારે હવે નોહરમાં ફક્ત બે વોર્ડમાં ભાજપ જીત્યું છતાં ચેરમેન પદ મેળવી ગયું. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 23, 2026, 11:13 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 11:13 AM IST
ફક્ત 2 સભ્યોવાળા ભાજપે કઈ રીતે 20 સભ્યોવાળી કોંગ્રેસને આપી ધોબીપછાડ? હાજન ખાતૂન બન્યા નોહર પાલિકા અધ્યક્ષ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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