Prev
Next
દિલ્હી સહિત ઉત્તર ભારતના અનેક રાજ્યોમાં ભૂકંપના આંચકા, જમ્મુથી પંજાબ સુધી ધ્રૂજી ધરા

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 03, 2026, 11:02 PM IST
  • ઉત્તર ભારતમાં 5.9ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ
  • ભૂકંપનો જોરદાર આંચકોથી અડધી રાત્રે લોકોમાં ફફડાટ
  • અફઘાનિસ્તાનમાં ભૂકંપના કારણે ભારતની ધરા ધ્રૂજી

Trending Photos

દિલ્હી સહિત ઉત્તર ભારતના અનેક રાજ્યોમાં ભૂકંપના આંચકા, જમ્મુથી પંજાબ સુધી ધ્રૂજી ધરા

Earthquake: દિલ્હી-NCRમાં શુક્રવારે રાત્રે ફરી એકવાર ભૂકંપના જોરદાર આંચકા અનુભવાયા છે. આ સિવાય ઉત્તર ભારતના અનેક રાજ્યોમાં ધરા ધ્રૂજી છે. આ ઉપરાંત જમ્મુ-કાશ્મીર, પંજાબ, હરિયાણા અને ચંદીગઢ સુધી ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા. ભૂકંપના આંચકાઓને કારણે અફરાતફરી મચી ગઈ હતી અને લોકો પોતાના ઘરોમાંથી બહાર નીકળી આવ્યા. રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ક્યાંય પણ જાન-માલના નુકસાનના સમાચાર નથી. ભૂકંપનું કેન્દ્ર અફઘાનિસ્તાન હોવાનું કહેવાય છે. રિક્ટર સ્કેલ પર ભૂકંપની તીવ્રતા 5.9 માપવામાં આવી છે.

માહિતી માહિતી અનુસાર, ભૂકંપનું કેન્દ્ર અફઘાનિસ્તાન-તાજિકિસ્તાનનો સરહદી વિસ્તાર હતો, જેના આંચકા દિલ્હી-NCR સહિત ઉત્તર ભારતના અનેક રાજ્યોમાં ઘણા સમય સુધી અનુભવાયા. જમ્મુ-કાશ્મીરના ઉધમપુર, પુંછ અને કાશ્મીર ખીણમાં પણ ધરા ધ્રૂજવાને કારણે લોકોમાં ફફડાટ ફેલાઈ ગયો. આ સિવાય પાકિસ્તાનના ઈસ્લામાબાદ સહિત અનેક વિસ્તારોમાં પણ ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા.

Add Zee News as a Preferred Source

લોકોએ શું કહ્યું?
ચંદીગઢના રહેવાસી બલદેવ ચંદે જણાવ્યું કે, "મને થોડી સેકન્ડો સુધી જોરદાર આંચકા અનુભવાયા." તેઓ બીજા માળે એક ફ્લેટમાં રહે છે. જમ્મુ-કાશ્મીરના એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે ભૂકંપની તીવ્રતા 5.9 હતી. અધિકારીએ વધુમાં જણાવ્યું કે, ભૂકંપનું કેન્દ્ર અફઘાનિસ્તાનમાં 36.398 ડિગ્રી ઉત્તર અક્ષાંશ (Latitude) અને 70.878 ડિગ્રી પૂર્વ રેખાંશ (Longitude) પર સ્થિત હતું. ભૂકંપની ઊંડાઈ 150 કિલોમીટર હતી.

અફઘાનિસ્તાનમાં કેન્દ્ર હોવા છતાં ઉત્તર ભારતમાં કેમ અનુભવાયા આંચકા?
જર્મન રિસર્ચ સેન્ટર ફોર જીઓસાયન્સિસ (GFZ) અનુસાર, શુક્રવારે અફઘાનિસ્તાન-તાજિકિસ્તાન સરહદી વિસ્તાર અને હિંદુકુશ ક્ષેત્રમાં 5.9ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો. તેનું કેન્દ્ર જમીનની અંદર ઘણું ઊંડું લગભગ 177 કિલોમીટરની ઊંડાઈએ હતું. નિષ્ણાતોના મતે, જ્યારે ભૂકંપ આટલી ઊંડાઈએ આવે છે, ત્યારે તેના તરંગો (waves) ખૂબ દૂર સુધી મુસાફરી કરે છે. આ જ કારણ છે કે તેના આંચકા માત્ર પડોશી દેશોમાં જ નહીં, પરંતુ ઉત્તર ભારતના અનેક ભાગોમાં પણ ખૂબ જ તીવ્રતાથી અનુભવાયા.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Trending news