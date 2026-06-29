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17 નહીં, હવે માત્ર 7% જ મળશે OBC અનામત, 113 જ્ઞાતિઓ પણ OUT; આ રાજ્યમાં મોટો નિર્ણય

West Bengal OBC Reservation: પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભાએ સોમવારે OBC અનામતમાં મોટો બદલાવ કરતા બે મહત્વના બિલ પસાર કર્યા છે. કલકત્તા હાઈકોર્ટના આદેશનું પાલન કરતા રાજ્યમાં ઓબીસી ક્વોટા 17 ટકાથી ઘટાડીને 7 ટકા કરી દેવામાં આવ્યો છે, સાથે જ 66 વર્ગોને નવું અનામત આપવામાં આવ્યું છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 29, 2026, 10:07 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 10:07 PM IST
17 નહીં, હવે માત્ર 7% જ મળશે OBC અનામત, 113 જ્ઞાતિઓ પણ OUT; આ રાજ્યમાં મોટો નિર્ણય
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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