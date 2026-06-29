/17 નહીં, હવે માત્ર 7% જ મળશે OBC અનામત, 113 જ્ઞાતિઓ પણ OUT; આ રાજ્યમાં મોટો નિર્ણય

West Bengal OBC Reservation: પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભાએ રાજ્યમાં અન્ય પછાત વર્ગ (OBC) શ્રેણી હેઠળના સમુદાયોના અનામત સાથે જોડાયેલા તૃણમૂલ કોંગ્રેસ સરકારના 2012ના અધિનિયમમાં સુધારો કરતા બે બિલ સોમવારે પસાર કર્યા. 'પશ્ચિમ બંગાળ પછાત વર્ગ (અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ સિવાય) (સેવાઓ અને પદોમાં ખાલી જગ્યાઓનું અનામત) (સુધારો) બિલ, 2026' અને 'પશ્ચિમ બંગાળ પછાત વર્ગ આયોગ (સુધારો) બિલ, 2026' હેઠળ કલકત્તા હાઈકોર્ટના નિર્દેશો અનુસાર અનામત માળખાને 17 ટકાથી ઘટાડીને 7 ટકા કરીને 66 સમુદાયોને ઓબીસી શ્રેણી હેઠળ અનામત આપવામાં આવ્યું છે.
વિપક્ષનો વિરોધ અને મતદાન
આ બિલો વિપક્ષના નેતા ઋતાબ્રતા બેનર્જીના નેતૃત્વમાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસના કેટલાક બળવાખોર ધારાસભ્યોના ગૃહમાંથી વોક-આઉટ વચ્ચે પસાર કરવામાં આવ્યા હતા. કુલ 186 ધારાસભ્યોએ બન્ને બિલની તરફેણમાં મતદાન કર્યું, જ્યારે 17 ધારાસભ્યોએ તેની વિરુદ્ધમાં વોટ આપ્યા. 6 સભ્યોએ મતદાનમાં ભાગ લીધો ન હતો. વિધાનસભા અધ્યક્ષ રથીન્દ્ર બોસે ઈન્ડિયન સેક્યુલર ફ્રન્ટ (ISF)ના ધારાસભ્ય નૌશાદ સિદ્દીકીની વિનંતી પર મત વિભાજનનો આદેશ આપ્યો. સિદ્દીકી અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસના બળવાખોર ધારાસભ્ય બિશ્વનાથ દાસે પછાત વર્ગો માટે સામાજિક ન્યાયના ઉલ્લંઘનનો હવાલો આપીને બન્ને બિલોનો વિરોધ કર્યો હતો અને તેમને સિલેક્ટ કમિટી પાસે મોકલવા આગ્રહ કર્યો.
હાઈકોર્ટના આદેશનું પાલન
પશ્ચિમ બંગાળના પછાત વર્ગ કલ્યાણ મંત્રી ગૌરીશંકર ઘોષે બન્ને બિલો રજૂ કરતા જણાવ્યું કે, સરકાર હાઈકોર્ટના નિર્દેશો અનુસાર કામ કરી રહી છે અને સુધારા પાછળ કોઈ રાજકીય હેતુ નથી. ઘોષે ગૃહમાં કહ્યું કે, અમે કોઈપણ ક્ષેત્રીય સર્વેક્ષણ વગર અગાઉ સામેલ કરાયેલા 113 સમુદાયોને હટાવી દીધા છે, જ્યારે 66 ઉપ-સમુદાયોને યથાવત રાખ્યા છે, જેમને વિવિધ સર્વેક્ષણો પછી સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, પછાત વર્ગ આયોગ તપાસ કરશે અને જો તેને લાગશે કે કોઈ સમુદાયને સામેલ કરવો જોઈએ, તો તે રાજ્ય સરકારના વિચારણા માટે ભલામણો મોકલી શકે છે. અગાઉની સરકારે આયોગની અવગણના કરી હતી, તેથી જ હાઈકોર્ટે આ પ્રક્રિયા રદ કરી દીધી હતી.
હાઈકોર્ટનો ઐતિહાસિક ચુકાદો
મે 2024માં કલકત્તા હાઈકોર્ટે મુખ્યત્વે 2010 થી 2012 વચ્ચે સામેલ કરવામાં આવેલા 77 વધારાના સમુદાયોને અપાયેલો OBC દરજ્જો અને અંદાજે 12 લાખ ઓબીસી પ્રમાણપત્રો રદ કર્યા હતા. અદાલતે આ સમુદાયોને ઓબીસી કેટેગરીમાં સામેલ કરવાના નિર્ણયને ગેરકાનૂની અને ગેરબંધારણીય ગણાવ્યો હતો. કોર્ટે કહ્યું હતું કે, 2010 પહેલા ઇશ્યૂ કરાયેલા ઓબીસી પ્રમાણપત્રો માન્ય રહેશે. રાજ્ય સરકારે 19 મેના રોજ ધર્મ આધારિત વર્ગીકરણ યોજનાઓ સમાપ્ત કરી દીધી અને 2010 પહેલા રાજ્યની ઓબીસી અનામત યાદીમાં સામેલ 66 સમુદાયોને નિયમિત કરી દીધા, જેનાથી સાત ટકા ક્વોટા માટે તેમની યોગ્યતા પુનઃસ્થાપિત થઈ ગઈ.
50 ટકાથી વધુ અનામત નહીં મળે
સોમવારે કરવામાં આવેલા સુધારાઓએ રાજ્ય સરકારને આયોગની સલાહથી વિવિધ ઓબીસી કેટેગરીઓ માટે અનામતની ટકાવારી નક્કી કરવાનો અધિકાર આપીને રાજ્ય કેબિનેટના આ પગલાને કાનૂની મંજૂરી પણ આપી દીધી છે. 'પશ્ચિમ બંગાળ પછાત વર્ગ (અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ સિવાય) (સેવાઓ અને પદોમાં ખાલી જગ્યાઓનું અનામત) (સુધારો) બિલ, 2026' માં જણાવાયું છે કે, આરક્ષિત બેઠકોની ટકાવારી અનામત ક્વોટાના પ્રમાણમાં સમયાંતરે સુધારી શકાય છે, પરંતુ કુલ અનામત 50 ટકાથી વધુ નહીં થાય. તેમાં એવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે, આયોગ સાથે પરામર્શ કર્યા પછી, રાજ્ય સરકારને ઓબીસી નાગરિકોને તેમના સામાજિક અને શૈક્ષણિક પછાતપણાના આધારે વિવિધ કેટેગરીમાં વર્ગીકૃત કરવાનો અધિકાર રહેશે, જે બાદ દરેક કેટેગરી માટે જગ્યાઓમાં અનામત અલગથી આપવામાં આવશે.
ઓબીસી યાદીમાં સામેલ થવા માટે કરી શકાશે અરજી
'પશ્ચિમ બંગાળ પછાત વર્ગ આયોગ (સુધારો) બિલ, 2026' માં જણાવાયું છે કે, નાગરિકો ઓબીસી યાદીમાં સામેલ થવા માટે અરજી કરી શકશે, ત્યારબાદ આયોગ આવી અરજીઓની તપાસ કરશે અને રાજ્ય સરકારને ભલામણો આપશે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, ઓબીસી યાદીમાં કોઈપણ સમુદાયના અતિશય અથવા અપૂરતા સમાવેશ સંબંધિત ફરિયાદો પણ રજૂ કરી શકાશે અને આવા કિસ્સાઓમાં સરકાર આયોગની ભલામણો અનુસાર પગલાં લેશે. બિલ અનુસાર, આયોગના સભ્યોનો કાર્યકાળ ત્રણ વર્ષનો રહેશે, પરંતુ સભ્ય-સચિવનો કાર્યકાળ સરકાર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશે, જેઓ ચાલુ ફરજ પરના સરકારી અધિકારી હશે.