Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /અમેરિકા કે ઇઝરાયલ નહીં... અચાનક ઇરાન પર મિસાઇલોનો હુમલો, કોણ બન્યો તેહરાનનો નવો સિક્રેટ દુશ્મન?

અમેરિકા કે ઇઝરાયલ નહીં... અચાનક ઇરાન પર મિસાઇલોનો હુમલો, કોણ બન્યો તેહરાનનો નવો સિક્રેટ દુશ્મન?

US Iran Conflict: 2026ની શરૂઆતથી પશ્ચિમ એશિયામાં સંઘર્ષ ચાલી રહ્યો છે. તાજેતરમાં, અમેરિકાએ ઈરાન પર અનેક હવાઈ હુમલા કર્યા. તેના થોડા સમય પછી, ઘણા શહેરોમાં વધુ વિસ્ફોટ થયા. આ વિસ્ફોટો પાછળના લોકોની ઓળખ હજુ સુધી અજાણ છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 10, 2026, 08:35 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 08:35 PM IST
અમેરિકા કે ઇઝરાયલ નહીં... અચાનક ઇરાન પર મિસાઇલોનો હુમલો, કોણ બન્યો તેહરાનનો નવો સિક્રેટ દુશ્મન?

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Raghav Juyal અને Shehnaaz Gill ના રિલેનશશીપની ચર્ચા 3 વર્ષે ફરી શરુ, Video વાયરલ
Raghav Juyal45 min ago
2
Sanjiv Goenka50 min ago
3
Dark Circle1 hr ago
4
gujarat monsoon1 hr ago
5
Ahmedabad1 hr ago