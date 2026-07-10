/અમેરિકા કે ઇઝરાયલ નહીં... અચાનક ઇરાન પર મિસાઇલોનો હુમલો, કોણ બન્યો તેહરાનનો નવો સિક્રેટ દુશ્મન?

US Iran Conflict: અમેરિકાએ ઈરાન પર તેના હુમલાઓ બંધ કરવાની જાહેરાત કરી હતી. જો કે, આ હોવા છતાં, ઈરાનમાં કેટલાક હવાઈ હુમલા ચાલુ રહ્યા, જેનાથી તેહરાનને કોણ નિશાન બનાવી રહ્યું છે તે અંગે પ્રશ્નો ઉભા થયા.
ગુરુવાર (10 જુલાઈ, 2026)ના રોજ થયેલા આ હવાઈ હુમલાઓ દક્ષિણ ઈરાનના ઘણા વિસ્તારોમાં ફટકો પડ્યો. આ હુમલાઓ ઈરાનના સ્વર્ગસ્થ સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીના દફનવિધિની તૈયારીઓ સાથે સુસંગત હતા.
હુમલા કોણ કરી રહ્યું છે?
જો કે ઈરાને હુમલાઓ માટે કોઈને સીધા દોષી ઠેરવ્યા નથી, પરંતુ એક ઈરાની સાંસદે સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE)ને ઈરાન વિરુદ્ધના અભિયાનમાં અમેરિકાને મદદ કરવા બદલ ચેતવણી આપી છે. આરબ દેશોએ ઈરાનના આરોપોનો જવાબ આપ્યો નથી.
ઈઝરાયલે કોઈપણ હુમલાની જવાબદારી સ્વીકારી નથી. આ હુમલા એવા સમયે થયા છે, જ્યારે અમેરિકા સાથે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ શિપિંગ માટે ખુલ્લું રાખવું જોઈએ કે નહીં તે અંગે ચર્ચા ચાલી રહી છે. ઈરાનનો દાવો છે કે તેના પર તેનો સંપૂર્ણ નિયંત્રણ હોવો જોઈએ અને જહાજોએ તેહરાનને ફી ચૂકવવાનું શરૂ કરવું જોઈએ.
આ શહેરો પર હુમલા
ગુરુવારે (9 જુલાઈ, 2026) સવારે 6.30 વાગ્યે ઈરાનના સ્થાનિક સમય મુજબ, યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડે જાહેરાત કરી કે તેણે તેહરાન પર હુમલાઓનો એક રાઉન્ડ પૂર્ણ કર્યો છે, જેમાં લગભગ 90 સ્થળોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા છે. તેના થોડા સમય પછી, ઈરાની મીડિયા આઉટલેટ્સે દેશના બુશેહર અને સિસ્તાન-બલુચિસ્તાન પ્રાંતો, આહવાઝ અને ચાબહાર શહેરો અને અન્ય વિસ્તારોને નિશાન બનાવીને અનેક હવાઈ હુમલાઓ અને વિસ્ફોટોની જાણ કરી.
સેન્ટ્રલ કમાન્ડે હુમલાઓ પર કોઈ ટિપ્પણી કરી ન હતી. ઈરાને પણ બહેરીન, જોર્ડન, કુવૈત અને કતાર પર મોટા પાયે હુમલો કરીને બદલો લીધો હતો. અધિકારીઓએ પાછળથી કહ્યું કે સાઉદી અરેબિયા અને યુએઈ બંનેએ ઈરાન પર હવાઈ હુમલા કર્યા હતા, જ્યારે તેહરાન દ્વારા તેમના દેશોમાં ઊર્જા સ્થાપનો પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો.
UAEને ચેતવણી
ઈઝરાયલ સામાન્ય રીતે ઈરાન પર હુમલાઓની જવાબદારી પણ લે છે. જો કે, આ વખતે, એવું નહોતું. ઈરાને યુએઈ પર આરોપ લગાવ્યો હતો, અને ઈરાની રાજ્ય મીડિયાએ ઈરાની સંસદની રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સમિતિના સભ્ય અને ભૂતપૂર્વ IRGC કમાન્ડર ઈસ્માઈલ કૌસારીને ટાંકીને કહ્યું હતું કે યુએઈને યુએસ સાથેના સહયોગની કિંમત ચૂકવવી પડશે. તેમણે યુએઈ પર યુએસ હુમલાઓમાં પડદા પાછળની ભૂમિકા ભજવવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. ઈરાને સતત ગલ્ફ દેશો પર યુદ્ધોમાં યુએસને ટેકો આપવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. 1991ના ગલ્ફ યુદ્ધથી, યુએસએ બહેરીન સહિત અરબ દેશોમાં લશ્કરી થાણાઓનું એક મોટું નેટવર્ક જાળવી રાખ્યું છે, જ્યાં યુએસ નેવીનું 5મું ફ્લીટ મુખ્ય મથક છે.