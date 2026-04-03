માત્ર સમોસા જ નહીં, આ કારણે AAPમાંથી દૂર ફેકાઈ ગયા છે રાઘવ ચઢ્ઢા! જાણો અંદરની વાત
- આતિશી અને ભગવંત માનના રાઘવ ચઢ્ઢા પર આકરા પ્રહારો
- રાઘવ ચઢ્ઢા પર ભાજપ સાથે સોદાબાજીનો આરોપ
- સમોસાના મુદ્દાથી લઈને 'મૌન' સુધીની પૂરી કહાની
Trending Photos
Raghav Chadha vs AAP: આમ આદમી પાર્ટી (AAP) અને અરવિંદ કેજરીવાલના ક્યારેક અત્યંત નજીકના ગણાતા રાજ્યસભા સાંસદ રાઘવ ચઢ્ઢા વચ્ચેનો અણબનાવ હવે ખુલ્લેઆમ સામે આવ્યો છે. 'આપ' દ્વારા ચઢ્ઢા પર રાજ્યસભામાં મહત્વના મુદ્દાઓ ન ઉઠાવવાનો આરોપ લગાવીને તેમને ડેપ્યુટી લીડરના પદેથી હટાવી દેવામાં આવ્યા છે. શુક્રવારે પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતાઓ આતિશી અને સૌરભ ભારદ્વાજે તેમના પર પ્રહારો કરતા આરોપ લગાવ્યો હતો કે, રાઘવ ચઢ્ઢા મોટા રાષ્ટ્રીય મુદ્દાઓ ઉઠાવવાને બદલે એરપોર્ટ પર 'સમોસાની કિંમત' જેવા મુદ્દા ઉઠાવીને ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) સાથે સમાધાન કરી રહ્યા છે.
આ ઘટનાક્રમ બાદ રાઘવ ચઢ્ઢા ભાજપમાં જોડાય તેવી અટકળો પણ તેજ બની છે. પરંતુ આ દરમિયાન એ જાણવું જરૂરી છે કે, સમોસાના મુદ્દા સિવાય 'આપ' અને ચઢ્ઢા વચ્ચે અંતર વધવા પાછળના અન્ય કારણો શું છે.
મુખ્ય વિવાદની શરૂઆત
પાર્ટીની અંદર નારાજગી ત્યારે શરૂ થઈ જ્યારે રાઘવ ચઢ્ઢાએ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર વિરુદ્ધ વિપક્ષના મહાભિયોગ પ્રસ્તાવ પર હસ્તાક્ષર કરવાનો ઇનકાર કરી દીધો હતો. સૌરભ ભારદ્વાજે આરોપ લગાવ્યો કે, રાઘવ ચઢ્ઢાએ આ પ્રસ્તાવ પર સહી ના પાડી દીધી હતી.
આતિશીએ સીધો સવાલ ઉઠાવ્યો કે, ચઢ્ઢા આખરે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ભાજપથી આટલા ડરેલા કેમ છે? તેમણે એમ પણ કહ્યું કે, જ્યારે અરવિંદ કેજરીવાલ જેલમાં હતા ત્યારે ચઢ્ઢા લંડનમાં હતા. આતિશીએ કહ્યું કે, "ત્યારે તમે આંખની સારવાર માટે લંડન ગયા હતા. મીડિયાએ અમને ઘણા સવાલો કર્યા પરંતુ અમે એ જ કહ્યુ કે તમે આંખની સારવાર કરવા ગયા છો. પરંતુ હવે હું પૂછવા માંગુ છું કે શું તમે ત્યારે પણ પીએમ મોદીથી ડરી ગયા હતા?" પાર્ટીના નેતાઓનું કહેવું છે કે, જ્યારે ભ્રષ્ટાચારના મામલામાં કેજરીવાલ અને સિસોદિયાને કોર્ટમાંથી રાહત મળી ત્યારે પણ ચઢ્ઢાએ મૌન સેવ્યું હતું.
પંજાબના મુખ્યમંત્રીએ પણ નિશાન સાધ્યું
પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માને પણ શુક્રવારે પાર્ટીના સહયોગી અને રાજ્યસભા સભ્ય રાઘવ ચઢ્ઢાની ટીકા કરતા કહ્યું કે, તેઓ દબાણ હેઠળ કામ કરી રહ્યા હતા અને તેમણે પાર્ટીના સ્ટેન્ડથી વિપરીત કામ કર્યું છે. માને જણાવ્યું કે, જો ચઢ્ઢા પશ્ચિમ બંગાળમાં મતદારોના નામ હટાવવા જેવા મુદ્દે બોલવા તૈયાર નથી, મહત્ત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર સંસદમાંથી વોકઆઉટ કરતા નથી કે ગુજરાતમાં ઘણા 'આપ' કાર્યકર્તાઓ અને નેતાઓની ધરપકડ સામે અવાજ ન ઉઠાવતા હોય, તો તે પાર્ટીની નીતિથી અલગ હોવાનું દર્શાવે છે.
મારી શાંતિને મારી હાર...
મુખ્યમંત્રી અહીં એક પત્રકાર પરિષદમાં રાઘવ ચઢ્ઢા વિશે પૂછવામાં આવેલા પ્રશ્નોના જવાબ આપી રહ્યા હતા. રાજ્યસભાના સભ્ય ચઢ્ઢાએ સસદમાં પાર્ટીના ઉપનેતા પદેથી હટાવ્યાના એક દિવસ બાદ કહ્યું કે, "મારી શાંતિને મારી હાર ન માની લેતા."
AAPએ ચઢ્ઢા પર વળતો પ્રહાર કરતા શુક્રવારે તેમના પર સંસદમાં કેન્દ્ર વિરુદ્ધ મુદ્દા ઉઠાવવાનું ટાળવાનો અને તેના બદલે "પોતાના પ્રચાર-પ્રસાર માટે કામ કરવાનો" આરોપ લગાવ્યો. દિલ્હીના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલના નેતૃત્વવાળી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય મીડિયા પ્રભારી અનુરાગ ઢાન્ડાએ ચઢ્ઢાની ટીકા કરતા પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો હતો કે, શું એવી કોઈ વ્યક્તિ જે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીથી "ડરે" છે, તેઓ દેશ માટે લડી શકે?
જ્યારે માનને પૂછવામાં આવ્યું કે, શું તેમને લાગે છે કે ચઢ્ઢા દબાણ હેઠળ કામ કરી રહ્યા હતા, તો જવાબમાં તેમણે કહ્યું કે, "હા." મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે સંસદમાં પક્ષો દ્વારા પોતાના નેતાઓ બદલવા એ કોઈ અસામાન્ય વાત નથી.
રાજ્યસભામાં પાર્ટીના ઉપનેતા પદેથી ચઢ્ઢાને હટાવવાના પ્રશ્ન પર માને કહ્યું કે, "જ્યારે હું પહેલીવાર ચૂંટણી જીત્યો (2014માં સંગરૂર લોકસભા બેઠક પરથી), ત્યારે ડૉ. (ધરમવીર) ગાંધી (તત્કાલીન AAP સાંસદ, જે હવે કોંગ્રેસમાં છે)ને પાર્ટીના સંસદીય બોર્ડના નેતા બનાવવામાં આવ્યા હતા. બાદમાં મેં પણ આ પદ પર કામ કર્યું હતું. તેથી પાર્ટી આવા નિર્ણયો લેતી રહે છે."
રાઘવ ચઢ્ઢાએ મીમ્સ પર આપ્યું હતું રિએક્શન
નોંધનીય છે કે, ગત શુક્રવારે ચઢ્ઢાએ રાજ્યસભામાં લોકપ્રિય મુદ્દાઓ ઉઠાવવા પર બની રહેલા મીમ્સ (memes) પ્રત્યે પોતાનો પ્રેમ વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમણે 'X' પર લખ્યું કે, "તમે લોકો ખરેખર ક્રિએટિવ છો, આ ચાલુ રાખજો." ખરેખર તો, રાઘવ ચઢ્ઢા આ બજેટ સત્રમાં ખૂબ જ ચર્ચામાં રહ્યા હતા, કારણ કે તેઓ મોબાઈલ રિચાર્જની મુશ્કેલીઓથી લઈને ફ્રૂટ જ્યુસના પેકેટની અંદર શું હોય છે, તેવા સામાન્ય લોકો સાથે જોડાયેલા મુદ્દાઓ ઉઠાવી રહ્યા હતા.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે