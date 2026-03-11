અમદાવાદ મુંબઈ નહીં, સૌથી પહેલા ગુજરાતના આ બે સ્ટેશન વચ્ચે દોડશે મેડ-ઇન-ઇન્ડિયા બુલેટ ટ્રેન, જાણો લોન્ચની તારીખ

Prev
Bullet Train launch Date: સંસદીય સમિતિને આપેલા કરાયેલા અહેવાલમાં, મંત્રાલયે ખર્ચમાં નોંધપાત્ર વધારા પાછળના કારણો પણ જાહેર કર્યા છે. 2015માં પ્રોજેક્ટનો અંદાજિત ખર્ચ 97,636 કરોડ રૂપિયા હતો, જે હવે અનેકગણો વધી ગયો છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 11, 2026, 11:21 AM IST
  • ભારતનો મહત્વાકાંક્ષી બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ હવે એક નવા અને ગૌરવશાળી પ્રકરણમાં પ્રવેશ્યો છે.
  • જાપાની શિંકનસેનને બદલે, ભારતીય નિર્મિત B28 ટ્રેનસેટ્સ મુંબઈ-અમદાવાદ હાઇ-સ્પીડ રેલ કોરિડોરના પહેલા વિભાગ પર દોડશે. 
  • ઓગસ્ટ 2027માં સુરત અને વાપી વચ્ચે શરૂ થનારા આ ઓપરેશન સાથે, ભારત પોતાની બુલેટ ટ્રેન ટેકનોલોજી વિકસાવતા દેશોના પસંદગીના જૂથમાં જોડાશે.

 

Bullet Train launch Date: ભારતનો મહત્વાકાંક્ષી બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ હવે એક નવા અને ગૌરવશાળી પ્રકરણમાં પ્રવેશ્યો છે. રેલ્વે મંત્રાલયે સંસદીય સ્થાયી સમિતિને સત્તાવાર રીતે જાણ કરી છે કે જાપાની શિંકનસેનને બદલે, ભારતીય નિર્મિત B28 ટ્રેનસેટ્સ મુંબઈ-અમદાવાદ હાઇ-સ્પીડ રેલ કોરિડોરના પહેલા વિભાગ પર દોડશે. 

ઓગસ્ટ 2027માં સુરત અને વાપી વચ્ચે શરૂ થનારા આ ઓપરેશન સાથે, ભારત પોતાની બુલેટ ટ્રેન ટેકનોલોજી વિકસાવતા દેશોના પસંદગીના જૂથમાં જોડાશે.

ભારતે સ્વદેશી ટ્રેનસેટ્સ પસંદ કર્યા

રેલ્વે મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, જાપાની શિંકનસેનની E10 શ્રેણી હાલમાં જાપાનમાં વિકાસ હેઠળ છે, જે તેની તકનીકી વિગતોમાં વિલંબ કરે છે. આ દરમિયાન, ભારતે સ્વદેશી ટ્રેનસેટ્સ પસંદ કર્યા છે, જે આત્મનિર્ભરતા તરફ એક પગલું ભરે છે. 

આ ટ્રેન 280 કિમી/કલાકની ઝડપે દોડવા સક્ષમ

B28 ટ્રેનસેટ્સનું ઉત્પાદન જાહેર ક્ષેત્રની કંપની BEML દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ ટ્રેન 280 કિમી/કલાકની ઝડપે દોડવા સક્ષમ હશે. આ કોરિડોર માટે વૈકલ્પિક સિગ્નલિંગ સિસ્ટમ માટેના ટેન્ડરો પહેલાથી જ મંજૂર થઈ ગયા છે, અને કામ શરૂ થઈ ગયું છે.

સંસદીય સમિતિને સુપરત કરાયેલા અહેવાલમાં, મંત્રાલયે ખર્ચમાં નોંધપાત્ર વધારો થવાના કારણો પણ જાહેર કર્યા છે. 2015માં પ્રોજેક્ટનો અંદાજિત ખર્ચ 97,636 કરોડ રૂપિયા હતો, જે હવે અનેક ગણો વધી ગયો છે. આ 29,330 કરોડ રૂપિયાનો વધારાનો બોજ હોવાનું કહેવાય છે. 

શહેરી વિસ્તારોમાં, ખાસ કરીને મુંબઈમાં જમીનના ભાવમાં વધારો થવાથી ખર્ચમાં 16,695 કરોડ રૂપિયાનો વધારો થયો છે. ભારતમાં બનેલી ટ્રેન અને ETCS સિગ્નલિંગ સિસ્ટમનો ખર્ચ 16,500 કરોડ રૂપિયા થશે. આ 2015 થી વધારાના 19,084 કરોડ રૂપિયાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

લોન્ચ તારીખ?

રેલ્વે મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે પ્રોજેક્ટના પ્રથમ તબક્કાનું લોન્ચિંગ 15 ઓગસ્ટ, 2027ના રોજ કરવાનું લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યું છે. મંત્રાલયે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ એક ખૂબ જ જટિલ અને ટેકનોલોજી-સઘન ઉપક્રમ છે, જેમાં જાપાન અને અન્ય દેશોમાંથી ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફર અને સપ્લાયનો સમાવેશ થાય છે. 

સિવિલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ટ્રેક બિછાવે, ઇલેક્ટ્રિકલ અને સિગ્નલિંગના કામો પૂર્ણ થયા પછી જ અંતિમ પ્રોજેક્ટ સમયરેખા સ્પષ્ટ થશે. હાલમાં, સુધારેલા ખર્ચ અંદાજ માટેની મંજૂરી પ્રક્રિયા તેના અંતિમ તબક્કામાં છે.

