દિલ્હી જ નહીં, રામ મંદિર અને કાશી વિશ્વનાથ મંદિર પણ હતું નિશાને, સ્લીપર સેલ હતો સક્રિય, આતંકવાદી શાહીનનો ખુલાસો
Terrorists Paln Reveals: આતંકવાદીઓએ માત્ર દિલ્હી વિસ્ફોટ જ નહીં, પરંતુ અયોધ્યા રામ મંદિર સહિત ઉત્તર પ્રદેશના અનેક ધાર્મિક સ્થળોને પણ નિશાન બનાવ્યા હતા. આ ખુલાસો ફરીદાબાદથી ધરપકડ કરાયેલા આતંકવાદી મોડ્યુલના સભ્ય ડૉ. શાહીન દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે.
Trending Photos
Terrorists Paln Reveals: દિલ્હી વિસ્ફોટોની સુરક્ષા એજન્સીઓ દ્વારા તપાસ આગળ વધતાં, ચોંકાવનારા ખુલાસા બહાર આવી રહ્યા છે. મળતી માહિતી મુજબ, આતંકવાદીઓએ માત્ર દિલ્હી જ નહીં, પરંતુ અયોધ્યા રામ મંદિર સહિત ઉત્તર પ્રદેશના અનેક ધાર્મિક સ્થળોને પણ નિશાન બનાવ્યા હતા. આતંકવાદીઓ વારાણસી અને અયોધ્યામાં પણ વિસ્ફોટ કરવા માંગતા હતા.
ફરીદાબાદથી ધરપકડ કરાયેલા આતંકવાદી મોડ્યુલના સભ્ય ડૉ. શાહીનની પૂછપરછ દરમિયાન આ ખુલાસો થયો હતો. શાહીને વિસ્ફોટો માટે અયોધ્યામાં એક સ્લીપર મોડ્યુલ સક્રિય કર્યો હતો. જોકે, સ્લીપર સેલ અયોધ્યા અથવા વારાણસીમાં તેમની યોજનાઓને પાર પાડે તે પહેલાં, ફરીદાબાદમાં ATS અને પોલીસના દરોડા દરમિયાન વિસ્ફોટકોનો મોટો જથ્થો મળી આવ્યો હતો.
શાહીનની યોજના, "શોભા-એ-દાવત", ડીકોડ કરવામાં આવી હતી.
સુરક્ષા એજન્સીઓની તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે શાહીન ભારતમાં જમાત-ઉલ-મોમિનતનો મુખ્ય કમાન્ડર હતો, જેનો નેતૃત્વ આતંકવાદી મસૂદ અઝહરની બહેન સાદિયા અઝહર કરી રહી હતી. શાહીન જમાત ઉલ-મોમિનતમાં છોકરીઓની ભરતી માટે જવાબદાર હતી, જેમની પાસે પહેલાથી જ કટ્ટરપંથી વિચારસરણી હતી. તેણીએ આર્થિક રીતે નબળા મહિલાઓને નિશાન બનાવી હતી.
વધુમાં, તેણીને "દૌરા-એ-તસ્કિયા" નામની મહિલા આતંકવાદીઓ માટે પ્રારંભિક તાલીમ આપવાનું પણ કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું. આ તાલીમ કાર્યક્રમ નવી મહિલા આતંકવાદીઓનું બ્રેન વોશ કરવાનું કામ કરે છે અને તેમને શીખવે છે કે સ્વર્ગ મેળવવા માટે ભારત સામે જેહાદ જરૂરી છે. શાહીને જૈશના દૌરા આયત-ઉલ-નિસામાં પણ તાલીમ મળી છે.
આતંક તાલીમ માટે ઓનલાઈન વર્ગો!
શાહીને ધાર્મિક ગ્રંથોમાં જેહાદના મહત્વ વિશે મહિલાઓને શિક્ષિત કરવા માટે તાલીમ મળી છે. શાહીનનો ધ્યેય જૈશ-એ-મોહમ્મદમાં જોડાવા માટે વધુ મુન્તાઝીમા (ટીમ લીડર) ની ભરતી કરવાનો હતો. શાહીન તેમને જૈશની મહિલા પાંખ, જમાત ઉલ-મોમિનત સાથે જોડવા માટે ઓનલાઈન વર્ગો પણ તૈયાર કરી રહી હતી. આ બ્રિગેડમાં એવી ભારતીય મહિલાઓનો સમાવેશ કરવાનો હતો જેમના પુરુષો પહેલાથી જ આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ માટે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, અને મહિલાઓને લાગ્યું કે તેમને ભારત સરકાર દ્વારા જાણી જોઈને ફસાવવામાં આવ્યા છે.
આત્મઘાતી બોમ્બર બનાવવાની યોજના ડીકોડ થઈ
શાહીને તાલીમ દરમિયાન જૈશના મહિલા આતંકવાદીઓને મસૂદ અઝહરનું પુસ્તક પૂરું પાડવાની યોજના બનાવી હતી. આ તાલીમ દ્વારા શાહીન મહિલા આત્મઘાતી બોમ્બરો વિકસાવવાની પણ યોજના બનાવી હતી. અહેવાલો અનુસાર, શાહીન મસૂદના ભાઈ, તલ્હા અલ-સૈફ સાથે સીધા સંપર્કમાં રહી છે. શાહીન પોતે ઘણી તબીબી સંસ્થાઓમાં કામ કરી ચૂકી હોવાથી, તેણે તેના વર્તુળના ડોકટરો અને નર્સોને આતંકવાદી તાલીમમાં સામેલ કરવાની યોજના બનાવી હતી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે