વધુ એક ખતરો? માત્ર ગેસ અને ઈંધણ જ નહીં, ખેડૂતો સામે પણ ઉભી છે એક મોટી સમસ્યા, આ કારણે વધ્યું ટેન્શન
Iran-US War Crisis: અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધના કારણે આ વસ્તુના પુરવઠા પર અસર પડી છે, જેના કારણે દેશના ખેડૂતો માટે એક નવું સંકટ સર્જાયું છે. નોંધનીય છે કે તેલ અને એલપીજીના પુરવઠા પર પહેલાથી જ અસર પડી રહી છે.
Iran-US War Crisis: હોર્મુઝનો રસ્તો પ્રભાવિત થવાથી માત્ર તેલ અને LPG જ નહીં, પણ સલ્ફર માટે પણ સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે. ખાતર, બેટરી, રસાયણો, ધાતુઓ અને સેમિકન્ડક્ટર માટે સલ્ફર આવશ્યક છે. યુરિયાથી લઈને કમ્પ્યુટર ચિપ્સ સુધીની દરેક વસ્તુ માટે સલ્ફ્યુરિક એસિડ મહત્વપૂર્ણ છે.
જોકે, હોર્મુઝની સામુદ્રધુની અવરોધિત થવાથી ફેક્ટરી ઉત્પાદન ધીમું થઈ શકે છે અને ખાદ્યપદાર્થોના ભાવમાં વધારો થઈ શકે છે. ભારત તેની જરૂરિયાતોનો નોંધપાત્ર હિસ્સો ગલ્ફ દેશોમાંથી આયાત કરે છે. પરિણામે, સલ્ફર પુરવઠામાં વિક્ષેપ ખાતરના ભાવને અસર કરશે, જે ખેડૂતો માટે સંભવિત રીતે નવી સમસ્યાઓ ઊભી કરશે.
મોર્ડન વોર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અહેવાલ આપે છે કે વિશ્વના દરિયાઈ સલ્ફરનો 50 ટકા હિસ્સો હોર્મુઝની સામુદ્રધુનીમાંથી પસાર થાય છે. યુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારથી, 44,000 કંપનીઓને ઓછામાં ઓછી એક શિપમેન્ટ અસર થઈ છે.
સલ્ફર શા માટે આટલું મહત્વપૂર્ણ છે?
ગલ્ફ દેશો વિશ્વની નિકાસના 45 ટકા ઉત્પાદન કરે છે. સલ્ફર તેલ અને ગેસ રિફાઇનિંગનું આડપેદાશ છે. આવી સ્થિતિમાં, તેલ પુરવઠામાં વિક્ષેપો સલ્ફરને સીધી અસર કરે છે. એ નોંધવું જોઈએ કે વિશ્વની સલ્ફરની માંગનો 60 ટકા હિસ્સો ફક્ત ખાતરો માટે છે. બાકીના 40 ટકા રસાયણો, ધાતુ પ્રક્રિયા, બેટરી અને ચિપ ફેબ્રિકેશન માટે છે.
ભારત માટે આ ચિંતાનું કારણ કેમ છે?
યુરિયા અને ફોસ્ફેટ ખાતરો માટે સલ્ફર આવશ્યક છે. જો સલ્ફરનો પુરવઠો ખોરવાઈ જાય છે, તો સરકાર પર ખાતર સબસિડી વધારવા માટે દબાણ કરવામાં આવશે. ખેડૂતોનો ઉત્પાદન ખર્ચ વધી શકે છે, જેના કારણે ખાદ્ય ફુગાવો વધી શકે છે. રસાયણ અને ધાતુ ઉત્પાદકોને ઇનપુટ ખર્ચમાં વધારો થશે.
ચીનનું પણ કડક વલણ
વર્તમાન પરિસ્થિતિને જોતાં, ચીને મે મહિનાથી સલ્ફ્યુરિક એસિડ નિકાસ પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો સંકેત આપ્યો છે. મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, આ પ્રતિબંધ 2026 સુધી લંબાવી શકાય છે. એક ખાનગી પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ, યુદ્ધ શરૂ થયા પછી ચીનમાં સલ્ફરના ભાવમાં 15 ટકાનો વધારો થયો છે.
સરકારે સબસિડીમાં વધારો કર્યો
આ મહિનાની શરૂઆતમાં, કેન્દ્ર સરકારે આગામી ખરીફ પાક માટે પોષક તત્વો આધારિત સબસિડીમાં આશરે 12 ટકાનો વધારો કર્યો હતો. જો યુદ્ધ લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહેશે, તો સરકાર પર દબાણ વધશે. ત્યારબાદ સરકાર પાસે બે વિકલ્પો હશે: કાં તો ખેડૂતો માટે ભાવ વધારો અથવા સરકારી સ્તરે ખર્ચ સહન કરવો.
