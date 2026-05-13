PM Modi Appeal: હૈદરાબાદમાં આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં પીએમ મોદીએ લોકોને કેટલીક મહત્વની અપીલ કરી. તેમણે કહ્યું કે, લોકો જ્યાં શક્ય હોય ત્યાં પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ અને કાર પુલિંગ અપનાવે, જેથી ઇંધણની બચત થઈ શકે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: May 13, 2026, 12:14 PM IST

PM મોદી જ નહીં, આ વડાપ્રધાન પણ જનતા પાસે કરી ચૂક્યા છે 'ત્યાગ'ની માંગ, જાણો કોણે શું કરી હતી અપીલ?

PM Modi Appeal: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દેશવાસીઓને હાલમાં જ અપીલ કરી છે. જ્યારબાદ દેશભરમાં એક નવી ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે. મિડલ ઈસ્ટમાં વધતો તણાવ, ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઉછાળો અને વિદેશી હૂંડિયામણ ભંડાર પર વધતા દબાણ વચ્ચે પીએમ મોદીએ લોકોને 1 વર્ષ સુધી બિનજરૂરી સોનાની ખરીદી ટાળવા, વિદેશ પ્રવાસો ઘટાડવા અને જરૂર પડે તો વર્ક ફ્રોમ હોમ અપનાવવાની અપીલ કરી છે.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે, મુશ્કેલ સમયમાં જવાબદારીપૂર્વક જીવવું એ પણ દેશભક્તિનો એક ભાગ છે. પીએમ મોદીની આ અપીલ બાદ દેશના એ દિવસોની ચર્ચા ફરી શરૂ થઈ ગઈ છે, જ્યારે ઈમરજન્સીના સમયે વડાપ્રધાને જનતા પાસે ત્યાગ, સાદગી અને સંયમની અપીલ કરી હતી. તો ચાલો આજે અમે તમને જણાવીએ કે, દેશના કયા-કયા પીએમ જનતા પાસે ત્યાગની માંગ કરી ચૂક્યા છે અને કોણે જનતાને શું અપીલ કરી હતી.

પીએમ મોદીએ લોકોને શું-શું કરી અપીલ?
હૈદરાબાદમાં આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં પીએમ મોદીએ લોકોને કેટલીક મહત્વની અપીલ કરી. તેમણે કહ્યું કે, લોકો જ્યાં શક્ય હોય ત્યાં પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ અને કાર પુલિંગ અપનાવે, જેથી ઇંધણની બચત થઈ શકે. આ ઉપરાંત તેમણે બિનજરૂરી વિદેશ પ્રવાસો ટાળવા, ડેસ્ટિનેશન વેડિંગથી બચવા, ખાદ્ય તેલનો વપરાશ ઘટાડવા અને રાસાયણિક ખાતરો પરની નિર્ભરતા ઓછી કરવાની અપીલ કરી છે.

પીએમ મોદીએ 'વોકલ ફોર લોકલ' અને આત્મનિર્ભરતા પર પણ ભાર મૂક્યો. નોંધનીય છે કે, પીએમ મોદીએ આ વાત એવા સમયે કહી છે, જ્યારે ઈરાન યુદ્ધ અને ક્રૂડ ઓઈલની કિંમતોના કારણે ભારતના વિદેશી હૂંડિયામણ ભંડાર પર દબાણ વધી રહ્યું છે. ભારત દુનિયાનો બીજો સૌથી મોટો સોનું ખરીદનારો દેશ છે અને દેશમાં વપરાતું મોટાભાગનું સોનું વિદેશથી આયાત કરવામાં આવે છે. દર વખતે જ્યારે ભારત સોનું ખરીદે છે ત્યારે તેની ચૂકવણી ડોલરમાં કરવી પડે છે. આ જ કારણ છે કે સરકાર હવે સોનાની ખરીદીને સીધી દેશની અર્થવ્યવસ્થા અને વિદેશી હૂંડિયામણ ભંડાર સાથે જોડીને જોઈ રહી છે.

પૂર્વ પીએમ લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીએ પણ માંગ્યો હતો દેશ પાસે ત્યાગ
પીએમ મોદીની અપીલ બાદ દેશના બીજા વડાપ્રધાન લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીનો દોર પણ યાદ કરવામાં આવી રહ્યો છે. 1965માં ભારત-પાકિસ્તાન યુદ્ધ અને અન્ન સંકટ દરમિયાન શાસ્ત્રીજીએ દેશવાસીઓને સપ્તાહમાં એક દિવસ ઉપવાસ રાખવાની અપીલ કરી હતી. તેમણે માત્ર લોકો સમક્ષ અપીલ જ નહોતી કરી, પરંતુ તેની શરૂઆત પોતાના પરિવારથી કરી હતી. એવું કહેવાય છે કે, તેમણે પોતાના સરકારી નિવાસસ્થાનના લોન (બગીચા)માં જાતે હળ ચલાવીને ઘઉં વાવ્યા હતા. તે જમાનામાં તેમણે આપેલો નારો 'જય જવાન જય કિસાન' દેશની આત્મનિર્ભરતાનું પ્રતીક બની ગયો હતો.

બીજી તરફ લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીના પત્ની લલિતા શાસ્ત્રીએ એક ઈન્ટરવ્યુમાં જણાવ્યું હતું કે, યુદ્ધના સમયે તેમના ઘરમાં ખૂબ જ સાદગીનું વાતાવરણ હતું. આખો પરિવાર એક સમયનું ભોજન છોડી દેતો હતો, જેથી અન્ન બચાવી શકાય. તે સમયે દેશભરમાં લોકો સોમવારે ઉપવાસ રાખતા હતા અને કેટલીક રેસ્ટોરન્ટ્સ પણ બંધ રહેતી હતી. એવું કહેવાય છે કે, શાસ્ત્રીજીએ દેશને જે અપીલ કરી હતી, તેને પહેલા પોતાના જીવનમાં લાગુ કરી હતી.

1962ના યુદ્ધમાં ઇન્દિરા ગાંધીએ પણ કંઈક આવું જ કર્યું હતું
ભારત-ચીન યુદ્ધ દરમિયાન તત્કાલીન વડાપ્રધાન જવાહરલાલ નેહરુએ લોકોને સેનાની મદદ માટે દાન આપવાની અપીલ કરી હતી. તે દરમિયાન ઇન્દિરા ગાંધીએ પોતાના તમામ દાગીના રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા કોષ (નેશનલ ડિફેન્સ ફંડ)માં દાન કરી દીધા હતા. એવું કહેવાય છે કે, તેમના દાન કરાયેલા દાગીનાનું વજન અંદાજે 336 ગ્રામ હતું. આ પછી દેશભરમાં મહિલાઓએ પોતાના દાગીના પણ દાન કરવાનું શરૂ કરી દીધું હતું. બાળકો પોતાના ગુલ્લક તોડીને સેના સહાયતા ભંડોળમાં રૂપિયા જમા કરાવી રહ્યા હતા. બીજીતરફ ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીના પણ ઘણા મોટા કલાકારો સેનાની મદદ માટે આગળ આવ્યા હતા.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

