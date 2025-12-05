Prev
રાષ્ટ્રપતિ કે વડા પ્રધાન નહીં... કારમાંથી ઉતરતાની સાથે જ પુતિને આ વ્યક્તિ સાથે મિલાવ્યો હાથ! Video વાયરલ

Putin Shook Hand Video: રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન ભારતની મુલાકાતે છે. જ્યારે તેઓ ભારતીય રાષ્ટ્રપતિને મળવા રાષ્ટ્રપતિ ભવન પહોંચ્યા, ત્યારે તેમની કારમાંથી ઉતરતી વખતે તેમણે જે વ્યક્તિ સાથે હાથ મિલાવ્યા તે રાષ્ટ્રપતિ કે પીએમ મોદી નહોતા. ચાલો જાણીએ કે પુતિને પહેલા કોની સાથે હાથ મિલાવ્યા.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 05, 2025, 09:03 PM IST

Putin Shook Hand Video: શુક્રવારે, રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન ભારતીય રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુને મળવા રાષ્ટ્રપતિ ભવન પહોંચ્યા. રાષ્ટ્રપતિ અને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી તેમનું સ્વાગત કરવા હાજર હતા. છતાં, તેમની કારમાંથી ઉતર્યા પછી, પુતિને રાષ્ટ્રપતિ કે પ્રધાનમંત્રી બંને સાથે હાથ મિલાવ્યા નહીં. તેમણે પહેલા આ વ્યક્તિ સાથે હાથ મિલાવ્યા.

પુતિન તેમની કારમાંથી ઉતરતા જ તેમણે માથું હલાવ્યું અને બધાનું અભિવાદન કર્યું. પછી, રાષ્ટ્રપતિ તરફ ફરીને, તેઓ અચાનક એક સેકન્ડ માટે ઉભાર, બીજા વ્યક્તિ સાથે હાથ મિલાવ્યા. પછી, તેઓ આગળ વધ્યા અને રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ અને પછી પીએમ મોદી સાથે હાથ મિલાવ્યા.

રાષ્ટ્રપતિના લશ્કરી સચિવ સાથે હાથ મિલાવ્યા

પુતિનનો આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. જેમાં તેમણે રાષ્ટ્રપતિ અને વડા પ્રધાન પહેલાં રાષ્ટ્રપતિના લશ્કરી સચિવ, મેજર જનરલ વુડદેવ પરિદા સાથે હાથ મિલાવ્યો હતો.

તેમને વિશિષ્ટ સેવા ચંદ્રક એનાયત કરવામાં આવ્યો

વુડદેવ પરિદા રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુના વિધિ, મુસાફરી અને આમંત્રણ બાબતો માટે જવાબદાર લશ્કરી સચિવ છે. તેમને વિશિષ્ટ સેવા ચંદ્રક પણ એનાયત કરવામાં આવ્યો છે. આ જ કારણ છે કે તેઓ રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનનું સ્વાગત કરવા રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં રાષ્ટ્રપતિ સાથે ઉભા હતા.

 

— PIB India (@PIB_India) December 5, 2025

પુતિનનો પહેલા વુડદેવ પરિદા સાથે હાથ મિલાવ્યાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. લોકો પુતિનના આ વર્તનની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે.

