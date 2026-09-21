/હવે આ શિક્ષણ મંત્રીના રાજીનામું માંગ રહ્યા છે કોકરોચ, આંદોલનને ટેકો આપવા પહોંચ્યા સૌરવ દાસ, જાણો

Education Minister Resignation: કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)એ ઓડિશામાં શાળાના પાઠ્યપુસ્તકોમાં ભૂલો સામે અવાજ ઉઠાવ્યો છે. પાર્ટીએ સોમવારે નવનિર્માણ યુવા છાત્ર સંગઠન (NYCS)ના ચાલી રહેલા સત્યાગ્રહ (સત્યાગ્રહ)ને ટેકો આપ્યો હતો, જે શાળા અને જન શિક્ષણ મંત્રી નિત્યાનંદ ગોંડના રાજીનામાની માંગણી કરે છે.
380 કરોડ રૂપિયાની ગેરરીતિઓની તપાસ
શાળાના પાઠ્યપુસ્તકોમાં ગેરરીતિઓ અંગે, કોકરોચ જનતા પાર્ટીના મુખ્ય પ્રવક્તા સૌરવ દાસે કહ્યું કે, અમે પાઠ્યપુસ્તકોના છાપકામમાં 380 કરોડ રૂપિયાની ગેરરીતિઓની તપાસ, જવાબદાર મંત્રીઓને જવાબદાર ઠેરવવા અને બાળકોને નવા છાપેલા પાઠ્યપુસ્તકો સમયસર પહોંચાડવાની માંગણીઓને સમર્થન આપીએ છીએ.
આવી ઘમંડી સરકાર આજના સમયમાં ટકી શકતી નથી
સરકારે તેમને 33 દિવસથી રસ્તાઓ પર રહેવાની ફરજ પાડી છે. તેઓ 16 દિવસથી ભૂખ હડતાળ પર છે, અને તેમ છતાં, સરકારે તેમને વાતચીત માટે બોલાવ્યા નથી કે તેમને મળવા માટે પહેલ કરી નથી. સરકાર અત્યંત ઘમંડી છે, અને આવી ઘમંડી સરકાર આજના સમયમાં ટકી શકતી નથી.
CJPના સહ-સંયોજક સૌરવ દાસે કહ્યું કે પાર્ટી શાળા શિક્ષણમાં સુધારા અને પાઠ્યપુસ્તકોમાં ભૂલો માટે જવાબદારી માટેની કાર્યકરોની માંગણીઓને સમર્થન આપે છે. દાસ પાર્ટીના ફિક્સ ધ સ્કૂલ્સ અભિયાનના ભાગ રૂપે શહેરમાં હતા. તેમણે કહ્યું કે CJP NYCS કાર્યકરોને સમર્થન આપે છે, જેઓ શાળા શિક્ષણમાં સુધારાની માંગ કરી રહ્યા છે અને પાઠ્યપુસ્તકોમાં ભૂલો પર ગોંડના રાજીનામાની માંગ કરી રહ્યા છે.
પાઠ્યપુસ્તકના મુદ્દા પર બે અઠવાડિયાથી વધુ સમયથી ભૂખ હડતાળ પર
પાઠ્યપુસ્તકોમાં ભૂલો પર બોલતા, સૌરવે મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં કહ્યું કે સરકારે શાળાના બાળકો માટે પાઠ્યપુસ્તકો છાપવા માટે 380 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ્યા હતા, પરંતુ અસંખ્ય ભૂલો મળી આવી છે. અમારું માનવું છે કે પાઠ્યપુસ્તકોમાં ગંભીર ભૂલો માટે જવાબદારી સુધારવી જોઈએ અને મંત્રીએ રાજીનામું આપવું જોઈએ. દાસે કહ્યું કે તેઓ નવનિર્માણ કૃષક સંગઠન (NKS)ના કન્વીનર અક્ષય કુમાર અને NYCS નેતા મનવર અલીના આમંત્રણ પર રાજ્યમાં હતા, જેઓ પાઠ્યપુસ્તકના મુદ્દા પર બે અઠવાડિયાથી વધુ સમયથી ભૂખ હડતાળ પર છે.
પ્રધાનના રાજીનામાનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે કહ્યું કે, આપણે સાથે મળીને શિક્ષણ સુધારા અને પાઠ્યપુસ્તકોની ભૂલો સંબંધિત મુદ્દાઓ પર એક રોડમેપ તૈયાર કરીશું. દાસે NEET-UG પ્રશ્નપત્ર લીક વિવાદ બાદ ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય શિક્ષણ પ્રધાન ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો અને કહ્યું કે ગોંડે પણ પાઠ્યપુસ્તકોમાં ભૂલોની જવાબદારી લેવી જોઈએ.
22 સપ્ટેમ્બરે ઓડિશા વિધાનસભાનો ઘેરાવ કરવાની જાહેરાત
આ દરમિયાન, નવનિર્માણ યુવા છાત્ર સંગઠને રાજ્યના શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં સુધારા અને વધુ પારદર્શિતા અને જવાબદારીની માંગણી સાથે 22 સપ્ટેમ્બરે ઓડિશા વિધાનસભાનો ઘેરાવ કરવાની જાહેરાત કરી છે. આ દરમિયાન, વિપક્ષી બીજુ જનતા દળની યુવા અને વિદ્યાર્થી પાંખે પણ મંગળવારે ગોંડના રાજીનામાની માંગણી સાથે વિધાનસભાનો ઘેરાવ કરવાની જાહેરાત કરી હતી.