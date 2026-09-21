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હવે આ શિક્ષણ મંત્રીના રાજીનામું માંગ રહ્યા છે કોકરોચ, આંદોલનને ટેકો આપવા પહોંચ્યા સૌરવ દાસ, જાણો

Education Minister Resignation: શાળાના પાઠ્યપુસ્તકોમાં થયેલી અનિયમિતતા અંગે, વંદા જનતા પાર્ટીના મુખ્ય પ્રવક્તા સૌરવ દાસે પાઠ્યપુસ્તકોના છાપકામમાં ₹380 કરોડની અનિયમિતતાઓની તપાસની માંગ કરી અને જવાબદાર મંત્રીઓને જવાબદાર ઠેરવ્યા.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 21, 2026, 11:06 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 11:06 PM IST
હવે આ શિક્ષણ મંત્રીના રાજીનામું માંગ રહ્યા છે કોકરોચ, આંદોલનને ટેકો આપવા પહોંચ્યા સૌરવ દાસ, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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