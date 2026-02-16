Prev
હવે મોબાઇલ એપથી વેચાશે વીજળી, જાણો રાજધાનીમાં શરૂ થનારી વર્ચ્યુઅલ નેટ મીટરિંગ શું છે?

Electricity Sold: લોકો હવે મોબાઇલ એપ દ્વારા એકબીજા સાથે વીજળી ખરીદી અને વેચી શકશે. દિલ્હીમાં નેટ મીટરિંગ દ્વારા આ શક્ય બન્યું છે. આનાથી લોકો ઓછા દરે અન્ય ગ્રાહકોને વધારાની સૌર ઉર્જા વેચી શકશે. વધુમાં, બહુવિધ વ્યક્તિઓ એક સામાન્ય સૌર પ્લાન્ટમાંથી વીજળીનો ઉપયોગ કરી શકશે. આ માટે, લોકો પાસે સ્માર્ટ વીજળી મીટર હોવા જોઈએ. નેટ મીટરિંગ સરળતાથી એક એપ દ્વારા પૂર્ણ કરી શકાય છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 16, 2026, 04:29 PM IST
  • લોકો હવે મોબાઇલ એપ દ્વારા એકબીજા સાથે વીજળી ખરીદી અને વેચી શકશે
  • આ માટે, લોકો પાસે સ્માર્ટ વીજળી મીટર હોવા જોઈએ
  • વીજળી ખરીદતા કે વેચતા ગ્રાહકો પણ સીધા એપ પર વીજળી દર નક્કી કરી શકશે.

હવે મોબાઇલ એપથી વેચાશે વીજળી, જાણો રાજધાનીમાં શરૂ થનારી વર્ચ્યુઅલ નેટ મીટરિંગ શું છે?

Electricity Sold: દિલ્હી વીજળી નિયમનકારી આયોગ (DERC)એ વર્ચ્યુઅલ નેટ મીટરિંગ માટે માર્ગદર્શિકા જાહેર કરી છે. દિલ્હીમાં ત્રણેય વીજ વિતરણ કંપનીઓને આવા 1,000 ગ્રાહકો બનાવવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે. નવી માર્ગદર્શિકા અનુસાર, વીજળી ગ્રાહકો મોબાઇલ એપ દ્વારા એકબીજા સાથે વીજળી ખરીદી અથવા વેચી શકશે.

આને વર્ચ્યુઅલ નેટ મીટરિંગ કહેવામાં આવે છે. વર્ચ્યુઅલ નેટ મીટરિંગ હેઠળ, એક જ સ્થળે ઉત્પન્ન થતી સૌર ઉર્જા બહુવિધ વપરાશકર્તાઓમાં વહેંચી શકાય છે. વીજળી ખરીદતા કે વેચતા ગ્રાહકો પણ સીધા એપ પર વીજળી દર નક્કી કરી શકશે.

વર્ચ્યુઅલ નેટ મીટરિંગ શું છે?

વર્ચ્યુઅલ નેટ મીટરિંગ એક એવી સિસ્ટમ છે, જે એવા લોકોને પણ સૌર ઉર્જાનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપે છે, જેમની પાસે છત પર સોલાર પેનલ લગાવવાની જગ્યા નથી. વર્ચ્યુઅલ મીટરિંગ સોલાર પ્લાન્ટ દ્વારા ઉત્પન્ન થતી વીજળીને વિવિધ ગ્રાહકોમાં વહેંચવાની પણ મંજૂરી આપે છે.

ઉદાહરણ:

વર્ચ્યુઅલ મીટરિંગનો ઉપયોગ કરીને, એક જ ઇમારતના 20 લોકો ખાલી જગ્યામાં એક સામાન્ય સોલાર પ્લાન્ટ ઇન્સ્ટોલ કરી શકે છે. દરેકને તેમના મીટર પર તે સોલાર પ્લાન્ટનો લાભ મળશે. જો કે, ગ્રાહક પાસે સ્માર્ટ મીટર હોવું આવશ્યક છે.

વર્ચ્યુઅલ નેટ મીટરિંગનો ફાયદો શું છે?

સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે સૌર ઉર્જા ઉત્પન્ન કરતા ગ્રાહકો તેમની વધારાની વીજળી વેચીને પૈસા કમાઈ શકે છે. તે જ સમયે, લોકો સરકારી દર કરતા ઓછા ભાવે વીજળી પણ મેળવી શકશે.

મોબાઇલ એપ્લિકેશનની ભૂમિકા

દિલ્હીમાં લાગુ કરવામાં આવી રહેલી આ સિસ્ટમમાં, મોબાઇલ એપ્લિકેશન એક કેન્દ્રીય કેન્દ્ર તરીકે કાર્ય કરશે, જે સમગ્ર પ્રક્રિયાને પારદર્શક અને સરળ બનાવશે. આ એપ્લિકેશન દ્વારા, લોકો પરસ્પર સંમતિથી વીજળીના દર નક્કી કરી શકશે. પીઅર-ટુ-પીઅર એનર્જી ટ્રેડિંગ આ એપ્લિકેશન દ્વારા થશે.

આનાથી પડોશીઓ એકબીજા સાથે સીધી વીજળી ખરીદી અને વેચી શકશે.

વીજળી ખરીદવા અને વેચવાની સમગ્ર પ્રક્રિયા એપ પર ડિજિટલ અને સુરક્ષિત રીતે રેકોર્ડ કરવામાં આવશે. વીજળી ખરીદનારા ગ્રાહકો પણ જોઈ શકશે કે ડિસ્કોમની તુલનામાં તેઓ કેટલી સસ્તી મળી રહી છે. જે ગ્રાહકો તેમની સૌર ઉર્જા વેચે છે તેઓ એપ પર તેમની કમાણી ટ્રેક કરી શકશે.

