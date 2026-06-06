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હવે ભજીયા-સમોસા કે ગાંઠિયા અખબારમાં નહિ પીરસી શકાય, દેશમાં આવ્યો નવો નિયમ

FSSAI Newspaper Ban Rule : ખાણીપીણીને અખબારમાં મૂકીને પીરસવા મુદ્દે ફૂડ સેફટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (FSSAI) એ મોટું એક્શન લીધું છે. શું છે દેશમાં ભોજન પીરસવાના નવા નિયમો, જાણો 

Written ByDipti Savant
Published: Jun 06, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 05:31 PM IST
હવે ભજીયા-સમોસા કે ગાંઠિયા અખબારમાં નહિ પીરસી શકાય, દેશમાં આવ્યો નવો નિયમ

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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