/હવે ભજીયા-સમોસા કે ગાંઠિયા અખબારમાં નહિ પીરસી શકાય, દેશમાં આવ્યો નવો નિયમ

FSSAI new rule : આપણ દેશમાં જૂની તારીખોના અખબારનો સૌથી વધુ ઉપયોગ ખાણીપીણી વહેંચણીમાં થાય છે. દેશમાં હવે ખાણીપીણીને લઈને મોટા બદલાવ આવી રહ્યો છે. એક બાજુ કેન્સરના વધતા કિસ્સા, બીજી બાજુ નકલી ખોરાકની ભરમાર વચ્ચે દેશમાં ખાણીપીણી માટે એક નવો નિયમ લાગુ કરાયો છે. લોકોની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને ફૂડ સેફટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (FSSAI) દ્વારા નવો નિયમ લાગુ કરાયો છે કે, દેશમાં હવેથી ન્યૂઝપેપર અથવા અખબારની કોપીમાં ભોજન પીરસવામાં નહિ આવે.
અખબારનો ઉપયોગ તાત્કાલિક અસરથી બંધ કરવામાં આવે - FSSAI
ફૂડ સેફટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (FSSAI) એ મોટું એક્શન લીધું છે. જેમાં ખાણીપીણીને લઈને નવો અને કડક નિયમ લાગુ કરવામાં આવ્યો છે. દેશભરમાં ખાણીપીણીની લારીઓ, દુકાન, કેટરર્સ, ક્લાઉડ કિચન, ફુડ સ્ટોલ કે અન્ય ફૂડ બિઝનેસને આદેશ આપવામાં આવ્યો છે કે, ખાણીપીણીની વસ્તુઓ માટે અખબારનો ઉપયોગ તાત્કાલિક અસરથી બંધ કરવામાં આવે.
મુંબઈના એક કેસ બાદ લેવાયો નિર્ણય
FSSAI એ આ આદેશનો ઉલ્લંઘન કરનારાઓની વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી કરવાની પણ ચેતવણી આપી છે. FSSAI આ નિર્ણય મુંબઈમાં સામે આવેલા એક કેસને પગલે લીધો છે. જેમાં એક બહુચર્ચિત વડાપાવ વિક્રેતા અખબરમાં વડાપાઉ વેચી રહ્યો હતો. આ વાતની ફરિયાદ FSSAI માં કરવામાં આવી હતી. જેના બાદ મુંબઈ મહાનગરપાલિકાની આરોગ્ય વિભાગની ટીમે સ્થળ પર જઈે તપાસ કરી હતી, અને યોગ્ય પગલા લીધા હતા. તેના બાદ FSSAI એ કહ્યું કે, ખાદ્ય સામગ્રીને અખબારમાં રાખવું એ સુરક્ષાના માપદંડની વિરુદ્ધ છે.
અખબારમાં ભોજન આરોગ્ય માટે કેટલું નુકસાનકારક છે?
નવા આદેશ મુજબ, રસ્તાના કિનારે લાગતી લાગતી લારીઓથી લઈને રેસ્ટોરન્ટ, ક્વિક ફૂડ સર્વિસ, ક્લાઉડ કિચન, મોબાઈલ ફૂડ વેન્ટર, કેટરીંગ જેવા તમામ કારોબારીઓને આ નિયમનું પાલન કરવું પડશે. FSSAI ના અનુસાર, અખબાર, સમાચાર પત્રોના છાપકામ માટે ઉપયોગમાં લેવાતી સ્યાહીમાં અનેક પ્રકારના કેમિકલ, રંગ દ્રવ્ય તથા કેટલીક ધાતુના અંશ હોય છે. જે ગરમ ભોજનની સાથે અખબારના સંપર્કમાં આવે છે. આ તત્વોને કારણે શરીરને નુકસાન થઈ શકે છે.
એક્સપર્ટસનું કહેવું છે કે...
FSSAI એ સ્પષ્ટતા કરી કે, હેવ માત્ર ફૂડ-ગ્રેડ પેકેજિંગ સામગ્રીનો જ ઉપયોગ કરવામાં આવશે. રાજ્યોને આ બાબતે ધ્યાન રાખવાના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે, જેથી કોઈ પણ જગ્યાએ અખબારમાં ખાણીપીણી પીરસવામાં ન આવે. જો કોઈ આ નિયમનું ઉલ્લંઘન કરતા દેખાય તો કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની સૂચના આપી છે.
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ફૂડ પોઈઝનિંગથી લઈને કેન્સરની શક્યતા
સ્વાસ્થય એક્સપર્ટ કહે છે કે, અખબારમાં માત્ર છાપકાપમાં ઉપયોગમાં લેવાતી સ્યાહી અને કેમિકલથી જ નુકસાન નથી થતું, પરંતું સંક્રમણ ફેલાવતા માધ્યમ પણ કારણ બની શકે છે. છાપકાપ, વિતરણ દરમિયાન અખબાર અનેક લોકોના સંપર્કમાં આવે છે. તેના પર ધૂળ-માટી, ગંદકી, બેક્ટેરીયા અને સૂક્ષ્મજીવો જમા થઈ શકે છે. આવામાં ભોજન જ્યારે સીધા અખબારના સંપર્કમાં આવે છે, તો હાનિકારક તત્વો શરીરમાં પહોંચીને ફૂડ પોઈઝનિંગ કે પેટ સંબંધિત વિવિધ બીમારીઓને જન્મ આપી શકે છે. તેથી ભોજનને અખબારમાં લપેટવું કે રાખવું યોગ્ય નથી.