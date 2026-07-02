ભારતના મોટા શહેરોમાં હવે રાત્રે પણ અસહ્ય ગરમી, કેમ વધી રહ્યું છે 'નાઇટ હીટ સ્ટ્રેસ'? જાણો તેની પાછળના 5 મોટા કારણો

Night Heat Stress: ભારતના મોટા શહેરોમાં ઉનાળાની રાતો હવે એવી રાહત નથી આપતી જેવી પહેલાં આપતી હતી. સૂરજ આથમ્યા પછી પણ તાપમાન ઘણીવાર 30 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી ઉપર જ રહે છે. આ કારણે લોકોને આરામથી ઊંઘવામાં મુશ્કેલી પડે છે. વૈજ્ઞાનિક સ્ટડી પરથી જાણવા મળે છે કે, રાત્રે વધતી ગરમી પાછળ કોઈ એક કારણ નથી. તેના પાછળ આ કોંક્રિટની ઈમારતો, નબળું ટાઉન પ્લાનિંગ, ઘટતી હરિયાળી અને એર કંડિશનર (AC)ના વધતા ઉપયોગની સંયુક્ત અસર છે.
ગરમીને રોકનારું 'હીટ ટ્રેપ'
રાત્રે વધતા તાપમાનના સૌથી મોટા કારણોમાંથી એક છે આધુનિક ઘરો બનવાની શૈલી. ખરેખર તો મોટાભાગની શહેરી ઈમારતો કોંક્રિટ, સિમેન્ટ, ઈંટ, કાચ અને સ્ટીલથી બને છે. આ બધી વસ્તુઓ આખો દિવસ સૂર્યની ગરમીને શોષી લે છે અને રાત્રે ધીમે-ધીમે તેને બહાર ફેંકે છે. સૂરજ આથમ્યા પછી ઠંડા થવાને બદલે, ઘરો પોતાનામાં જમા થયેલી ગરમીને બહાર કાઢતા રહે છે. આ કારણે ઘરની અંદરનું તાપમાન 30 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી 35 ડિગ્રી સેલ્સિયસની વચ્ચે રહે છે.
વેન્ટિલેશનની સમસ્યા
ઝડપથી થઈ રહેલા શહેરીકરણને કારણે ઈમારતો એકબીજાની ખૂબ જ નજીક બની રહી છે. જો કે, મોટાભાગના ઘરોમાં બારીઓ હોય છે, પરંતુ અવારનવાર હવાની યોગ્ય અવરજવર (ક્રોસ વેન્ટિલેશન)ની વ્યવસ્થા હોતી નથી. તાજી હવાના સતત પ્રવાહ વિના ઘરની અંદરની ગરમ હવા અંદર જ ફસાઈ રહે છે.
ઘટતી હરિયાળી
પરંપરાગત ઘરોમાં ઘરની અંદરના તાપમાનને કુદરતી રીતે નિયંત્રિત કરવા માટે ઘણીવાર માટીનું પ્લાસ્ટર, છાંયડાવાળા આંગણા, જાડી દીવાલો અને આસપાસના વૃક્ષોનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. પરંતુ આધુનિક ઈમારતોમાં સામાન્ય રીતે ઠંડક આપનારી આ વિશેષતાઓ હોતી નથી. કોંક્રિટની ખુલ્લી છત, વૃક્ષોની અછત અને ગ્રીન રૂફ ન હોવાને કારણે ઈમારતો દિવસ દરમિયાન વધુ ગરમી શોષી લે છે અને સૂરજ આથમ્યા પછી ધીમે-ધીમે તેને છોડે છે.
એર કંડિશનરનો વધુ પડતો ઉપયોગ
જો કે, એર કંડિશનર ઘરની અંદરની જગ્યાને ઠંડી કરે છે, પરંતુ અંદરથી ખેંચેલી ગરમીને પોતાના કન્ડેન્સર યુનિટ દ્વારા બહાર ફેંકે છે. જ્યારે એપાર્ટમેન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, બજારો અને રહેણાંક વિસ્તારોમાં હજારો એર કંડિશનર એકસાથે ચાલે છે, ત્યારે આસપાસના વાતાવરણમાં છોડવામાં આવેલી ગરમી બહારના તાપમાનને નોંધપાત્ર રીતે વધારી દે છે.
અર્બન બાઉન્ડ્રી લેયરની અસર
વૈજ્ઞાનિકો રાત વધુ ગરમ હોવાનું બીજું એક મોટું કારણ 'અર્બન બાઉન્ડ્રી લેયર'ને ગણાવે છે. રાત્રિના સમયે હવાનું નીચલું સ્તર વધુ સ્થિર થઈ જાય છે. આ કારણે ગરમ હવા સરળતાથી ઉપર ઉઠી શકતી નથી. આ જ કારણ છે કે ઈમારતો, રસ્તા, વાહનો અને એર કંડિશનરમાંથી નીકળતી ગરમી હવામાં ફેલાવાને બદલે જમીનની નજીક જ ફસાઈ રહે છે.
શહેરોમાં કુદરતી રીતે ઠંડા થવાનો સમય ઘટી રહ્યો છે
'સેન્ટર ફોર સાયન્સ એન્ડ એન્વાયરમેન્ટ' જેવી પર્યાવરણીય સંસ્થાઓના રિપોર્ટમાં જાણવા મળ્યું કે, ભારતીય શહેરો દિવસની સરખામણીએ રાત્રે વધુ ઝડપથી ગરમ થઈ રહ્યા છે. દિલ્હીમાં 25 મે 2026ના રોજ રાત્રિનું લઘુત્તમ તાપમાન 32.4 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાયું હતું. આ છેલ્લા 14 વર્ષમાં સૌથી ગરમ રાત હતી. રિપોર્ટ અનુસાર, છેલ્લા દાયકામાં દિલ્હીમાં દિવસ અને રાત્રિના તાપમાનનો તફાવત લગભગ 9% જેટલો ઘટી ગયો છે.
શહેરો પોતાના આસપાસના ગ્રામીણ વિસ્તારોની સરખામણીમાં ઘણા વધારે ગરમ રહે છે. આવું એટલા માટે થાય છે કારણ કે, કોંક્રિટ, ડામર અને ઈમારતો ગરમીને વધુ સમય સુધી રોકી રાખે છે. રાત્રિના સમયે 'સરફેસ અર્બન હીટ આઇલેન્ડ'ની તીવ્રતા માપતા સંશોધનો શહેરો અને આસપાસના ગ્રામીણ વિસ્તારો વચ્ચેના સરેરાશ તાપમાનનો તફાવત દર્શાવે છે.
નોંધનીય છે કે, રાત્રિના તાપમાનની બાબતમાં ગ્રામીણ વિસ્તારોની સરખામણીએ અમદાવાદ લગભગ 3.1 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, દિલ્હી 2.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, સુરત 2.4 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, હૈદરાબાદ 2.3 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, ચેન્નઈ 1.9 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, મુંબઈ 1.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને કોલકાતા લગભગ 1.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ વધુ ગરમ રહ્યા હતા.