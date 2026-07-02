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ભારતના મોટા શહેરોમાં હવે રાત્રે પણ અસહ્ય ગરમી, કેમ વધી રહ્યું છે 'નાઇટ હીટ સ્ટ્રેસ'? જાણો તેની પાછળના 5 મોટા કારણો

Night Heat Stress: ભારતીય શહેરોમાં હવે રાતે પણ ઘણી વધારે ગરમ રહેવા લાગી છે. સૂરજ આથમ્યા પછી પણ તાપમાન ઘણીવાર 30 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી ઉપર જ રહે છે. ચાલો જાણીએ આની પાછળનું કારણ શું છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 02, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 05:46 PM IST
ભારતના મોટા શહેરોમાં હવે રાત્રે પણ અસહ્ય ગરમી, કેમ વધી રહ્યું છે 'નાઇટ હીટ સ્ટ્રેસ'? જાણો તેની પાછળના 5 મોટા કારણો
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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