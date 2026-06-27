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New Toll Tax Rules: હવે ટોલમાં બચશે પૈસા! ટોલ ટેક્સ અંગે મોટો નિર્ણય, નવા હાઈવે માટે લાગુ થયો નવો નિયમ

New Toll Tax Rules: ટોલ ટેક્સ અંગે દેશભરના વાહનચાલકો માટે સારા સમાચાર છે. કેન્દ્ર સરકારે ટોલ ટેક્સ અંગે નોંધપાત્ર રાહત આપી છે. કેન્દ્ર સરકારે સ્પેશિયલ ઓપરેશન્સ (SOP) જાહેર કરીને ટોલ કંપનીઓને નિર્દેશ આપ્યો છે. આ માર્ગદર્શિકાના પાલન પર દેખરેખ રાખવા માટે એક હાઈ લેવલની સમિતિની પણ રચના કરવામાં આવી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 27, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 02:13 PM IST
New Toll Tax Rules: હવે ટોલમાં બચશે પૈસા! ટોલ ટેક્સ અંગે મોટો નિર્ણય, નવા હાઈવે માટે લાગુ થયો નવો નિયમ
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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