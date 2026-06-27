/New Toll Tax Rules: હવે ટોલમાં બચશે પૈસા! ટોલ ટેક્સ અંગે મોટો નિર્ણય, નવા હાઈવે માટે લાગુ થયો નવો નિયમ

New Toll Tax Rules: કેન્દ્ર સરકારની સ્ટાન્ડર્ડ ઓપરેટિંગ પ્રોસિજર (SOP) અનુસાર, દેશમાં નવા બનેલા હાઇવે પર 60 કિલોમીટરથી વધુ ટોલ ટેક્સ વસૂલવામાં આવશે નહીં. હાઇવે પર 60 કિલોમીટરથી વધુ ટોલ પ્લાઝા સ્થાપિત કરવામાં આવશે નહીં. આ આદેશનું કડક પાલન જરૂરી છે.
ટોલ સમિતિ પાસેથી ખાસ પરવાનગી મેળવવી જરૂરી
SOP અનુસાર, હાઈ લેવલ સમિતિ સરકારી સૂચનાઓનું કડક પાલન સુનિશ્ચિત કરશે. જો કોઈ કંપની અથવા કોન્ટ્રાક્ટર 60 કિલોમીટરથી ઓછા અંતરે અથવા શહેરની સરહદથી 10 કિલોમીટરની અંદર ટોલ પ્લાઝા બનાવવા માંગે છે, તો રોડ બાંધકામ શરૂ કરતા પહેલા ટોલ સમિતિ પાસેથી પરવાનગી મેળવવી આવશ્યક છે.
આ હાલની ટોલ પ્લાઝા સિસ્ટમ છે
SOP મુજબ, દેશભરમાં 130 સ્થળોએ, મુસાફરોએ 60 કિલોમીટરના અંતર માટે બે વાર ટોલ ટેક્સ ચૂકવવો પડે છે. 30 કિલોમીટરથી ઓછા અંતરે 22 ટોલ પ્લાઝા આવેલા છે. લોકોને ટોલ ટેક્સથી રાહત આપવા માટે, માર્ગ પરિવહન અને હાઇવે મંત્રાલયે 24 જૂને એક SOP જાહેર કર્યો હતો.
NHAI ટોલ સમિતિના અધ્યક્ષ બનશે
SOPનું પાલન સુનિશ્ચિત કરવા માટે, કેન્દ્ર સરકારે નેશનલ હાઇવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (NHAI)ના સભ્ય (વાણિજ્યિક કામગીરી)ની અધ્યક્ષતામાં એક ટોલ સમિતિની રચના કરી છે. આ સમિતિમાં મંત્રાલયના અધિક સચિવ, સંયુક્ત સચિવ (ટોલ) અને NHIDCL ના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર સહિત અન્ય ઉચ્ચ અધિકારીઓનો સમાવેશ થાય છે.
ટોલ ટેક્સ સૂચના નિયમો
SOP મુજબ, ટોલ કંપનીઓએ ટોલ પ્લાઝા માટે નિયમો બનાવતા પહેલા અદ્યતન ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ અને આધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. હાઇવે બાંધકામ 95% પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધીમાં ટોલ ટેક્સ સૂચનાઓ જાહેર કરવી આવશ્યક છે. આ હાઇવે પ્રોજેક્ટ્સમાં પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરશે.
એક્સપ્રેસવે પર સૌથી ઓછા અંતરે ટોલ
હાલમાં, ગાઝિયાબાદના છિજરસી ટોલ પ્લાઝા અને દિલ્હી-મેરઠ એક્સપ્રેસવેના પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાના સ્થળો વચ્ચેનું અંતર ખૂબ જ ઓછું છે. દરમિયાન, પંજાબ અને હરિયાણાને જોડતા અંબાલા-ચંદીગઢ રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પર, ઘણા સ્થળોએ ખૂબ જ ટૂંકા અંતરે ટોલ પ્લાઝા સ્થિત છે.
ટોલ પ્લાઝા પર ઇ-નોટિસ જાહેર કરવામાં આવશે
દિલ્હી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન રાજ્યભરના ટોલ પ્લાઝા પર ઉલ્લંઘન અંગે ઇ-નોટિસ જાહેર કરશે. એમસીડી એક્ટમાં સુધારો કરવાના પ્રસ્તાવને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન હાઉસ દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવી છે. હવે તેને અંતિમ મંજૂરી માટે દિલ્હી સરકારને મોકલવામાં આવશે. મંજૂરી મળ્યા પછી, સૂચના જાહેર કરીને ઇ-નોટિસ પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવશે.