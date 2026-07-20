/વંદે માતરમના અપમાન પર હવે કડક સજા? જાણો અમિત શાહના નવા બિલમાં શું છે

Vande Mataram insult bill: સંસદનું ચોમાસુ સત્ર સોમવાર, 20 જુલાઈથી શરૂ થઈ રહ્યું છે અને પહેલા જ દિવસે કેન્દ્ર સરકાર એક મહત્વપૂર્ણ બિલ રજૂ કરવા જઈ રહી છે. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ રાજ્યસભામાં રાષ્ટ્રીય સન્માનના અપમાન નિવારણ (સુધારા) બિલ, 2026 રજૂ કરશે. આ બિલનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય રાષ્ટ્રીય ગીત "વંદે માતરમ..." ને તે જ કાનૂની રક્ષણ પૂરું પાડવાનો છે, જે હાલમાં ફક્ત રાષ્ટ્રગીત "જન ગણ મન..." ને મળે છે.
જો આ બિલ સંસદના બંને ગૃહો દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવે છે, તો ઇરાદાપૂર્વક વંદે માતરમનું અપમાન ગુનો ગણવામાં આવશે. હાલના કાયદા હેઠળ, રાષ્ટ્રગીત, રાષ્ટ્રધ્વજ અને અન્ય રાષ્ટ્રીય પ્રતીકોના સન્માન અંગે સ્પષ્ટ જોગવાઈઓ છે. પરંતુ પ્રસ્તાવિત સુધારા પછી, રાષ્ટ્રગીત "વંદે માતરમ" ને પણ આ કાનૂની ક્ષેત્રમાં સમાવવામાં આવશે. આનો અર્થ એ છે કે રાષ્ટ્રગીતના સન્માન અંગેના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ કાનૂની કાર્યવાહી થઈ શકે છે.
તેનું અપમાન કરવા અથવા તેમાં અવરોધ લાવવા બદલ શું સજા થશે?
પ્રસ્તાવિત સુધારા મુજબ, જો કોઈ વ્યક્તિ ઇરાદાપૂર્વક વંદે માતરમના ગાનનું અપમાન કરે છે, તેમાં વિક્ષેપ પાડે છે અથવા તેનું અપમાન કરે છે, તો તે કાર્યવાહી માટે જવાબદાર રહેશે. આવા કિસ્સાઓમાં, ત્રણ વર્ષ સુધીની જેલ, દંડ અથવા બંનેની જોગવાઈ સ્થાપિત કરવામાં આવી છે. હાલમાં રાષ્ટ્રગીત "જન ગણ મન" ના અનાદર સાથે સંકળાયેલા કેસોમાં પણ આ જ જોગવાઈ લાગુ પડે છે.
રાષ્ટ્રગીત માટે આદરના નિયમો લાગુ પડશે
હાલમાં, રાષ્ટ્રગીત ગાતી વખતે આદરપૂર્વક ઉભા રહેવું અને તેના ગાનમાં અવરોધ ન લાવવો એ કાયદેસર રીતે જરૂરી છે. પ્રસ્તાવિત સુધારા પછી, રાષ્ટ્રગીત માટે સમાન આદરને પણ કાયદેસર રીતે માન્યતા મળી શકે છે. સરકાર જણાવે છે કે રાષ્ટ્રીય પ્રતીકોના સન્માન માટે એક સમાન કાનૂની વ્યવસ્થા જરૂરી છે.
આ પગલું 9 જુલાઈના આદેશ સાથે જોડાયેલું
આ પ્રસ્તાવિત કાયદા પહેલા, કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયે 9 જુલાઈના રોજ એક આદેશ જાહેર કર્યો હતો. તેમાં સરકારી કાર્યક્રમો દરમિયાન વંદે માતરમ અને જન ગણ મન બંને ગાવા અંગે માર્ગદર્શિકા આપવામાં આવી હતી. આદેશમાં જણાવાયું હતું કે જ્યાં બંને ગાવામાં આવે છે, ત્યાં પહેલા વંદે માતરમ રજૂ કરવું જોઈએ, ત્યારબાદ "જન ગણ મન" રજૂ કરવું જોઈએ અને આ વ્યવસ્થાનું કડક પાલન કરવું જોઈએ.
સંસદની મંજૂરી પર નજર કરીએ તો
આ બિલ હાલમાં સંસદમાં રજૂ થવા માટે બાકી છે. જો તે રાજ્યસભા અને લોકસભા બંને દ્વારા મંજૂર થાય છે, અને રાષ્ટ્રપતિની સંમતિ મેળવે છે, તો વંદે માતરમને, પ્રથમ વખત, રાષ્ટ્રગીતની જેમ સ્પષ્ટ કાનૂની રક્ષણ મળશે. આનાથી રાષ્ટ્રગીતના અપમાન સાથે સંકળાયેલા કેસોમાં કાનૂની કાર્યવાહીનો માર્ગ પણ ખુલશે.