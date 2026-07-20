/વંદે માતરમના અપમાન પર હવે કડક સજા? જાણો અમિત શાહના નવા બિલમાં શું છે

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'વંદે માતરમ'ના અપમાન પર હવે કડક સજા? જાણો અમિત શાહના નવા બિલમાં શું છે

Vande Mataram insult bill: વંદે માતરમના અપમાન માટે હવે કડક કાર્યવાહીની તૈયારી કરવામાં આવી રહી છે. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સંસદમાં એક બિલ રજૂ કરી શકે છે, જેમાં રાષ્ટ્રગીતનું અપમાન કરવા બદલ જેલ અને દંડની જોગવાઈ હોઈ શકે છે. આ પ્રસ્તાવિત બિલ, તેની જોગવાઈઓ અને વંદે માતરમના અપમાન અંગેના કાયદામાં સંભવિત ફેરફારો વિશે જાણો.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 20, 2026, 10:51 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 10:51 AM IST
'વંદે માતરમ'ના અપમાન પર હવે કડક સજા? જાણો અમિત શાહના નવા બિલમાં શું છે

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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