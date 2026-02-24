Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

હવે કેરળનું નામ બદલાશે, કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે પ્રસ્તાવને આપી મંજૂરી; જાણો શું હશે નવું નામ

Kerala Name Changed: કેરળનું નામ બદલાવા જઈ રહ્યું છે. મળતી માહિતી અનુસાર, કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે રાજ્યનું નામ બદલવાના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી દીધી છે. ચાલો જાણીએ કેરળનું નવું નામ શું હશે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 24, 2026, 04:40 PM IST
  • કેન્દ્ર સરકારે કેરળ રાજ્યનું નામ સત્તાવાર રીતે બદલીને કેરળમ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે
  • રાજ્ય વિધાનસભાએ કેરળનું નામ બદલીને કેરળમ કરવાનો ઠરાવ પહેલાથી જ પસાર કરી દીધો હતો
  • CM પિનરાઈ વિજયને 2024માં કેન્દ્ર સરકારને બંધારણની 8મી અનુસૂચિમાં નામ બદલવાની વિનંતી કરી હતી

Kerala Name Changed: કેરળ રાજ્ય અંગે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. મળતી માહિતી અનુસાર, કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે મંગળવારે કેરળનું નામ બદલીને "કેરળમ" કરવાના રાજ્ય સરકારના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી દીધી છે. નોંધનીય છે કે, આગામી એપ્રિલ-મે મહિનાની વચ્ચે કેરળમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે. આવી સ્થિતિમાં સરકારનો આ નિર્ણયને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યો છે. કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે મંગળવારે આ જાહેરાત કરી.

ક્યારે મોકલવામાં આવ્યો હતો પ્રસ્તાવ?
ઉલ્લેખનીય છે કે, કેરળ વિધાનસભાએ 24 જૂન 2024ના રોજ સર્વાનુમતે એક ઠરાવ પસાર કર્યો હતો અને કેન્દ્ર સરકારને અપીલ કરી હતી કે, કેરળનું નામ સત્તાવાર રીતે બદલીને કેરળમ કરવામાં આવે. વિધાનસભા દ્વારા મોકલવામાં આવેલા આ પ્રસ્તાવને હવે મંગળવારે યોજાયેલી કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળની બેઠકમાં કેરળનું નામ બદલીને કેરળમ કરવાની મંજૂરી આપી દીધી છે.

— ANI (@ANI) February 24, 2026

અગાઉ પણ મોકલવામાં આવ્યો હતો એક પ્રસ્તાવ
આ બીજી વખત હતું જ્યારે કેરળ વિધાનસભાએ રાજ્યનું નામ બદલવાનો ઠરાવ પસાર કર્યો હતો. આ પહેલા ઓગસ્ટ 2023માં કેરળ વિધાનસભાએ સર્વાનુમતે રાજ્યનું નામ બદલવાનો ઠરાવ પસાર કર્યો અને તેને કેન્દ્ર સરકારને મોકલ્યો. જો કે, કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયે આ પ્રસ્તાવની સમીક્ષા કરી અને કેટલાક ટેકનિકલ ફેરફારો સૂચવ્યા હતા.

મળતી માહિતી અનુસાર, આ પ્રસ્તાવ કેરળના મુખ્યમંત્રી પિનરાઈ વિજયન દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. તેમણે માંગ કરી હતી કે, કેન્દ્ર સરકાર બંધારણની 8મી અનુસૂચિમાં સૂચિબદ્ધ બધી ભાષાઓમાં કેરળનું નામ બદલીને "કેરળમ" કરે.

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Keralakerala name changedkerala name keralamકેરળકેરળનું નામ બદલાશે

