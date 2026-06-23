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હવે દિવસે નહીં, Gen Z અને મિલેનિયલ્સમાં વધી રહ્યો છે રાત્રે ફરવાનો ટ્રેન્ડ; ભારતના આ સ્થળો બની રહ્યા છે ફેવરિટ ડેસ્ટિનેશન

Night Tourism: આજના સમયમાં Gen Z અને મિલેનિયલ્સનો ફરવાનો અંદાજ પણ બદલાઈ રહ્યો છે. લોકો હવે માત્ર દિવસના સમયે પ્રખ્યાત સ્થળો જોવા નથી જતા, પરંતુ રાત્રિના પ્રકાશ, શાંત વાતાવરણ, નાઈટ માર્કેટ, ફૂડ સ્ટ્રીટ અને તારાઓથી ભરેલા આકાશ વચ્ચે નવા અનુભવો શોધી રહ્યા છે. ભારતમાં પણ નાઈટ ટૂરિઝમ ઝડપથી લોકપ્રિય થઈ રહ્યું છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 23, 2026, 11:05 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 11:16 PM IST
હવે દિવસે નહીં, Gen Z અને મિલેનિયલ્સમાં વધી રહ્યો છે રાત્રે ફરવાનો ટ્રેન્ડ; ભારતના આ સ્થળો બની રહ્યા છે ફેવરિટ ડેસ્ટિનેશન

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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