હવે ગોબરથી થશે કમાણી! મોદી કેબિનેટે 'ગોવર્ધન' યોજનાને આપી મંજૂર, ખેડૂતોની આવક થશે બમણી

GOBARdhan Scheme: મોદી કેબિનેટે બાયોગેસ અને કોમ્પ્રેસ્ડ બાયોગેસ (CBG) સેક્ટરને પ્રોત્સાહન આપવા માટે 'ગોવર્ધન' (GOBARdhan) યોજનાને મંજૂરી આપી છે. આ યોજના પર કુલ 23,731 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ કરવામાં આવશે. આ સાથે જ આસામમાં ફોર-લેન હાઇવે નિર્માણ સાથે જોડાયેલા પ્રોજેક્ટને પણ મંજૂરી મળી ગઈ છે. બન્ને નિર્ણયોની કુલ કિંમત આશરે 32 હજાર કરોડ રૂપિયા જણાવવામાં આવી છે.
'ગોવર્ધન' યોજનાના છ મુખ્ય સ્તંભ
સકારે જણાવ્યું કે 'ગોવર્ધન' યોજનાને 6 મુખ્ય સ્તંભોના આધારે તૈયાર કરવામાં આવી છે. આ યોજનામાં સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ કોમ્પ્રેસ્ડ બાયોગેસ (CBG)ની સુનિશ્ચિત ખરીદ વ્યવસ્થા છે. આનાથી CBG ઉત્પાદકોને બજારની ચિંતા ઓછી રહેશે. બીજો સ્તંભ કિંમતોમાં સ્થિરતા સાથે જોડાયેલો છે. સરકારે જણાવ્યું કે, વૈશ્વિક સ્તરે ઓઈલ અને ગેસની કિંમતોમાં થતા ઉતાર-ચઢાવને ધ્યાનમાં રાખીને બાયોગેસ માટે એક સ્થિર મૂલ્ય નિર્ધારણ પ્રણાલી વિકસાવવામાં આવશે.
ત્રીજો સ્તંભ અંતર્ગત બાયોગેસ પ્લાન્ટ લગાવવા માટે જરૂરી કેપિટલ એક્સપેન્ડિચરમાં સહાય આપવામાં આવશે, જેથી વધુમાં વધુ રોકાણને પ્રોત્સાહન મળી શકે. ચોથો સ્તંભ પાઇપલાઇન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સાથે જોડાયેલો છે. આના દ્વારા બાયોગેસ ઉત્પાદન કેન્દ્રોને ગ્રાહકો સુધી જોડવા માટે જરૂરી નેટવર્કને મજબૂત કરવામાં આવશે.
પાંચમો સ્તંભમાં MSME અને ખાસ કરીને મહિલા નેતૃત્વવાળા MSME માટે ક્રેડિટ ગેરંટી સુવિધા સામેલ છે, જેનાથી નાના સાહસિકોને આ ક્ષેત્રમાં રોકાણ કરવા માટે પ્રોત્સાહન મળશે. છઠ્ઠો સ્તંભ ઇનોવેશન અને નવી તકનીકોને પ્રોત્સાહન આપવા પર કેન્દ્રિત છે.
CBG ઉત્પાદન 10 ગણું વધારવાનું લક્ષ્ય
સરકારે આગામી દાયકામાં કોમ્પ્રેસ્ડ બાયોગેસ (CBG)ના ઉત્પાદનને 10 ગણું વધારવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું છે. આ યોજના હેઠળ બાયોગેસ ઉત્પાદન કેન્દ્રોને દેશના હાલના શહેર ગેસ વિતરણ નેટવર્ક અને પાઇપ્ડ નેચરલ ગેસ (PNG) નેટવર્ક સાથે જોડવામાં આવશે. સરકારનો દાવો છે કે, આ પહેલથી દેશની અર્થવ્યવસ્થા મજબૂત બનશે. અનુમાન મુજબ, આનાથી આગામી સમયમાં GDPમાં આશરે 75 હજાર કરોડ રૂપિયાનું યોગદાન મળી શકે છે અને લગભગ 1.5 લાખ રોજગારીની તકો ઊભી થશે.
કચરામાંથી કમાણી અને સ્વચ્છ ઊર્જા પર ભાર
ગોવર્ધન યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ગામડાઓના જૈવિક કચરા અને કૃષિ અવશેષોને ઉપયોગી ઊર્જામાં બદલવાનો છે. સરકારનું માનવું છે કે, આનાથી સ્વચ્છ ઊર્જાને પ્રોત્સાહન મળશે, ખેડૂતો અને ગ્રામીણ ઉદ્યોગસાહસિકોને નવી તકો મળશે અને આયાતી ઈંધણ પરની નિર્ભરતા ઘટાડવામાં મદદ કરશે.
ક્યારથી લાગુ થશે આ યોજના?
માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે મંત્રીમંડળની બેઠક બાદ પત્રકારોને જણાવ્યું કે, 'ગોવર્ધન' યોજના 2026-27થી 2035-36 સુધી લાગુ કરવામાં આવશે. સરકારનો ઉદ્દેશ્ય છાણ અને કૃષિ કચરામાંથી સ્વચ્છ ઇંધણ તૈયાર કરવાનો, ખેડૂતોની આવક વધારવાનો અને પ્રદૂષણ ઘટાડવાનો છે.
કેવી રીતે મળશે ફાયદો?
સરકારના જણાવ્યા અનુસાર, આ યોજનામાં પશુઓનું છાણ, પાકનો બચેલો કચરો, શેરડીના કૂચા, શહેરોનો જૈવિક કચરો અને અન્ય બાયોમાસનો ઉપયોગ કરીને બાયોગેસ અને જૈવિક ખાતર તૈયાર કરવામાં આવશે. આનાથી ખેડૂતોને વધારાની આવકનો નવો સ્ત્રોત મળશે અને કચરાનો સારો ઉપયોગ પણ થઈ શકશે.
આસામમાં 4-લેન એક્સેસ-કન્ટ્રોલ્ડ હાઇવેને મંજૂરી
કેન્દ્રીય કેબિનેટે આસામમાં ગુવાહાટી (બૈહાટા ચારિયાલી) થી તેજપુર સુધીના 135.87 કિલોમીટર લાંબા 4-લેન એક્સેસ-કન્ટ્રોલ્ડ હાઇવેના નિર્માણને મંજૂરી આપી દીધી છે. આશરે 8,970 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે બનનાર આ પ્રોજેક્ટ વર્તમાન NH-15 ના અપગ્રેડેશન તરીકે વિકસાવવામાં આવશે અને તે BOT ટોલ મોડેલ હેઠળ બનાવવામાં આવશે.
આ હાઇવેમાં તેજપુર બાયપાસ પર 4.9 કિલોમીટર લાંબી ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ ફેસિલિટી પણ તૈયાર કરવામાં આવશે. તેને ભારતીય વાયુસેનાના સહયોગથી વિકસિત કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત ટ્રાફિકને સરળ બનાવવા માટે બૈહાટા ચારિયાલી, સિપાઝાર, ખારુપેટિયા, ડેકિયાજુલિ અને તેજપુરમાં કુલ 58.7 કિલોમીટર લંબાઈના પાંચ મોટા બાયપાસ બનાવવામાં આવશે. આ પ્રોજેક્ટ આસામના કનેક્ટિવિટી નેટવર્કને મજબૂત કરવાની સાથે-સાથે બ્રહ્મપુત્ર નદીના દક્ષિણ ભાગમાં આવેલા ઈસ્ટ-વેસ્ટ કોરિડોર NH-27 પરનો ટ્રાફિક દબાણ ઘટાડવામાં મદદ કરશે.