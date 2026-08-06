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હવે ગોબરથી થશે કમાણી! મોદી કેબિનેટે 'ગોવર્ધન' યોજનાને આપી મંજૂર, ખેડૂતોની આવક થશે બમણી

GOBARdhan Scheme: કેન્દ્ર સરકારે દેશમાં બાયોગેસ ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવાના હેતુથી એક નવી યોજનાને મંજૂરી આપી છે. આ યોજનાનું નામ 'ગોવર્ધન' (GOBARdhan) છે. આશરે 23,731 કરોડ રૂપિયાના કુલ ખર્ચવાળી આ યોજનાને કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે ગુરુવારે મંજૂરીની મહોર મારી દીધી છે. આ ઉપરાંત સરકારે અન્ય કેટલાક મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણયો પણ લીધા છે. આવો તેની વિગતો જાણીએ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 06, 2026, 06:36 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 06:36 PM IST
હવે ગોબરથી થશે કમાણી! મોદી કેબિનેટે 'ગોવર્ધન' યોજનાને આપી મંજૂર, ખેડૂતોની આવક થશે બમણી

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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