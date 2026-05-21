/NTA ચીફનો મોટો દાવો! ‘NEETમાં પેપર લીક નથી થયું’, સંસદની પેનલ સામે કહી ચોંકાવનારી વાત

NEET paper leak Controversy: NEET પરીક્ષાને લઈને દેશભરમાં ચાલી રહેલા વિવાદ વચ્ચે હવે NTAએ સંસદની સ્થાયી સમિતિ સમક્ષ મોટું નિવેદન આપ્યું છે. એજન્સીએ દાવો કર્યો છે કે, હાલના પરીક્ષા વિવાદોમાં આખું પેપર લીક થયું ન હતું, પરંતુ પરીક્ષા પહેલા માત્ર કેટલાક પ્રશ્નો જ બહાર આવ્યા હતા. આ નિવેદન બાદ વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ વચ્ચે નવો વિવાદ શરૂ થઈ ગયો છે. છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી પરીક્ષાની પારદર્શિતા, સુરક્ષા અને સિસ્ટમ પર સતત સવાલો ઉઠી રહ્યા હતા. ઘણી જગ્યાએ પરીક્ષાઓ રદ પણ કરવી પડી હતી. હવે સંસદની બેઠકમાં NTAના અધિકારીઓએ પોતાની સ્પષ્ટતા રજૂ કરી છે. આવો જાણીએ કે આખરે બેઠકમાં શું થયું અને એજન્સીએ કઈ બાબતો અંગે ખુલાસો કર્યો.
આખરે સંસદની પેનલમાં શું કહેવામાં આવ્યું?
સંસદીય શિક્ષણ સ્થાયી સમિતિની બેઠકમાં NTA અધિકારીઓ અને ઉચ્ચ શિક્ષણ સચિવ વિનીત જોશીએ પરીક્ષા વિવાદો પર પોતાનો પક્ષ રાખ્યો. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, એજન્સીએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, કોઈપણ પરીક્ષામાં "ફુલ સ્કેલ પેપર લીક" થયું નથી. અધિકારીઓએ દાવો કર્યો કે, કેટલાક મામાલાઓમાં માત્ર મર્યાદિત પ્રશ્નો જ બહાર આવ્યા હતા, પરંતુ આખા પ્રશ્નપત્ર સાથે કોઈ ચેડાં થયા નહોતા. NTAએ એમ પણ કહ્યું કે, સોશિયલ મીડિયા અને કેટલાક નેટવર્ક દ્વારા કેટલાક પ્રશ્નો ફેલાયા હતા, જેને પેપર લીક કહેવું સંપૂર્ણપણે યોગ્ય ગણી શકાય નહીં. એજન્સીએ સંગઠિત પેપર લીક અને મર્યાદિત ગેરરીતિના કિસ્સાઓને અલગ-અલગ ગણાવ્યા.
શું સાચે જ માત્ર કેટલાક પ્રશ્નો જ બહાર આવ્યા હતા?
બેઠકમાં NTAએ એ વાત પણ સ્વીકારી કે, કેટલીક પરીક્ષાઓમાં ગેરરીતિઓ અને અનિયમિતતાઓ ચોક્કસપણે સામે આવી હતી. જો કે, એજન્સીનું કહેવું હતું કે, આ ઘટનાઓને સમગ્ર સિસ્ટમ ફેલ થવા તરીકે જોવી જોઈએ નહીં. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, અધિકારીઓએ સમિતિને જણાવ્યું કે, કેટલાક મામલાઓમાં શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિઓ જોવા મળી હતી, પરંતુ આખું પ્રશ્નપત્ર ઇન્ટરનેટ કે કોચિંગ નેટવર્ક સુધી પહોંચ્યું ન હતું. NTAએ દાવો કર્યો કે, સાવચેતીના ભાગરૂપે કેટલીક પરીક્ષાઓ રદ કરવામાં આવી, જેથી પરીક્ષાની વિશ્વસનીયતા જળવાઈ રહે. એજન્સીએ જણાવ્યું કે, પરીક્ષા રદ કરવી એ વાતનો પુરાવો નથી કે આખું પેપર લીક થઈ ગયું હતું.
વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓની ચિંતા કેમ વધી?
NEET અને અન્ય રાષ્ટ્રીય પરીક્ષાઓને લઈને છેલ્લા એક વર્ષથી સતત વિવાદો સામે આવી રહ્યા છે. પેપર લીક, સાયબર સુરક્ષા અને કોચિંગ માફિયા જેવા મુદ્દાઓએ વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓની ચિંતા વધારી દીધી છે. વિરોધ પક્ષો અને અનેક વિદ્યાર્થી સંગઠનોએ પણ પરીક્ષા પ્રક્રિયામાં વધુ પારદર્શિતા લાવવાની માંગ કરી છે. સંસદ સમિતિએ NTAને પરીક્ષાની સુરક્ષા, ડિજિટલ સિસ્ટમ અને જવાબદારીને લઈને ઘણા પ્રશ્નો પૂછ્યા. બેઠકમાં એ પણ ચર્ચા થઈ કે, ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓ રોકવા માટે કેવા પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. વિદ્યાર્થીઓનું કહેવું છે કે, વારંવાર સામે આવતા આવા સમાચારોથી તેમની મહેનત અને ભરોસા પર નકારાત્મક અસર પડી રહી છે.
શું ભવિષ્યમાં પરીક્ષા સિસ્ટમમાં બદલાઈ શકે છે?
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, સંસદની સમિતિ હજુ પણ પરીક્ષાના સંચાલન અને પારદર્શિતા સાથે જોડાયેલા મુદ્દાઓની સમીક્ષા કરી રહી છે. બેઠકમાં કોચિંગ નેટવર્ક, સાયબર સુરક્ષાની ખામીઓ અને મોનિટરિંગ સિસ્ટમને મજબૂત કરવા પર પણ ચર્ચા થઈ. NTA અધિકારીઓએ કહ્યું કે, પરીક્ષા સંબંધિત ગેરરીતિઓને "સિસ્ટમેટિક પેપર લીક" થી અલગ સમજવી જરૂરી છે. જો કે, સમિતિની ચર્ચા અંગે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર વિગતવાર નિવેદન જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી. એવું માનવામાં આવે છે કે, આગામી સમયમાં પરીક્ષાની સુરક્ષાને લઈને નવા નિયમો અને ડિજિટલ મોનિટરિંગ સિસ્ટમ લાગુ કરવામાં આવી શકે છે. હાલમાં વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ NTAની આગામી સત્તાવાર પ્રતિક્રિયાની રાહ જોઈ રહ્યા છે.