/NTAના નિષ્ણાતોએ જ લીક કર્યું હતું NEET-UGનું પેપર: CBIનો મોટો ખુલાસો

NEET-UG 2026 પેપર લીક મામલામાં કેન્દ્રીય ઈન્વેસ્ટિગેશન એજન્સી (CBI) ની ચાર્જશીટે પરીક્ષા સિસ્ટમની સુરક્ષા પર ગંભીર સવાલ ઉભા કર્યાં છે. તપાસ દરમિયાન એજન્સીએ દાવો કર્યો કે પેપર કોઈ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાંથી લીક થયું નથી, પરંતુ નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) માટે કામ કરી રહેલા વિષય નિષ્ણાંતે પોતાના સત્તાવાર એક્સેસનો દુરૂપયોગ કરી પેપર બહાર પહોંચાડ્યું. દિલ્હીની રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટ 10 ઓગસ્ટના રોજ આ કેસમાં દાખલ કરાયેલ ચાર્જશીટ પર ધ્યાન આપશે.
ભાષાંતર અને પ્રૂફરીડિંગ દરમિયાન લીક કરવામાં આવ્યું પ્રશ્નપત્ર
સીબીઆઈ અનુસાર પ્રશ્નપત્ર ગોપનીય ભાષાંતર, બેક-ટ્રાન્સલેશન અને પ્રૂફરીડિંગની પ્રક્રિયા દરમિયાન વિષય નિષ્ણાંતોએ પોતાના અધિકારોનો દુરૂપયોગ કર્યો. તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે વનસ્પતિશાસ્ત્ર-પ્રાણીશાસ્ત્રના નિષ્ણાંત મનીષા ગુરૂનાથ મંધારે, કેમેસ્ટ્રીના નિષ્ણાંત પ્રહ્લાદ વિઠ્ઠલરાવ કુલકર્ણી અને ફિઝિક્સના નિષ્ણાંત મનીષા સંજય હવાલદારે પ્રશ્નપત્રની જાણકારી બહાર પહોંચાડી હતી.
ઉમેદવારોને મૌખિક રૂપથી સવાલ જણાવવામાં આવ્યા
સીબીઆઈની તપાસ પ્રમાણે એપ્રિલ 2026 દરમિયાન પીવી કુલકર્ણી અને મનીષા મંધારેએ પુણે સ્થિત પોતાના ઘરો પર ગુપ્ત સ્પેશિયલ રિવીઝન સેશન આયોજીત કર્યાં. તેમાં ઉમેદવારોને પ્રશ્ન, તેના ચાર વિકલ્પ અને સાચો જવાબ મૌખિક રૂપથી જણાવવામાં આવ્યો. ઉમેદવાદોએ તેને પોતાની નોટબુકમાં હાથેથી લખ્યા, જેથી તેનો કોઈ ડિજિટલ રેકોર્ડ ન બની શકે.
ફિઝિક્સના સવાલોના ફોટા પાડી મોકલવામાં આવ્યા
તપાસમાં સામે આવ્યું કે ફિઝિક્સ નિષ્ણાંત મનીષા હવાલદારે પ્રશ્ન પુણે સ્થિત એપીએમએના ફિઝિક્સ લેક્ચરર તેજસ હર્ષદકુમાર શાહને જણાવ્યા. ત્યારબાદ શાહે હસ્તલિખિત નોટ્સની તસવીરો ખેંચી અને તેને લાતૂર સ્થિત રેણુકાઈ કરિયર સેન્ટરના ડિરેક્ટર પ્રોફેસર શિવરાજ મોટેગાંવકરને મોકલી આપ્યા. સીબીઆઈએ તે પણ દાવો કર્યો છે કે શાહે મનીષા હવાલદારના પતિના મોબાઈલ નંબર પર ઓનલાઈન પૈસા પણ ટ્રાન્સફર કર્યાં.
હોસ્પિટલમાં ઉમેદવારોને પ્રશ્ન બેંક યાદ કરાવવામાં આવી
સીબીઆઈ અનુસાર પીવી કુલકર્ણી અને મનીષા મંધારેએ લાતૂરના બાળ રોગ નિષ્ણાંત ડો. મનોજ ભગવાનરાવ શિરૂરે સાથે મળી ઉમેદવારોને સિદ્ધિવિનાયલ હોસ્પિટલ બોલાવ્યા. ત્યાં પરીક્ષ પહેલા ઉમેદવારોને તમામ પ્રશ્ન બેંક યાદ કરાવવામાં આવી, જેથી તે પરીક્ષામાં સાચા જવાબ આપી શકે. તપાસમાં સામે આવ્યું કે નાસિકના શુભમન ખૈરનારે ગુરૂગ્રામના યશ યાદવનો સંપર્ક કર્યો. લીક થયેલા પ્રશ્નોને પીડીએફમાં બદલી ટેલીગ્રામના માધ્યમથી યશ યાદવને મોકલવામાં આવ્યા.
ત્યારબાદ યશ યાદવે આ પીડીએફ જયપુરના માંગીલાલ બિવાલ ઉર્ફે માંગીલાલ ખટીકને 10થી 12 લાખ રૂપિયામાં ઉપલબ્ધ કરાવી હતી.