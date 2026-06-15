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રાજ્યસભામાં બદલાવા જઈ રહ્યા છે નંબર, NDA બહુમતીની નજીક, TMCના તૂટવાથી મોટી અસર

Rajya Sabha Seats: TMC (તૃણમૂલ કોંગ્રેસ)ના સાંસદોના સતત રાજીનામા બાદ, સંસદીય આંકડામાં ફેરફાર થઈ શકે છે. એવી અપેક્ષા છે કે એનડીએ હવે ઉપલા ગૃહમાં બહુમતી મેળવવાની ખૂબ નજીક છે. જો કે, જે બેઠકો પર રાજીનામા આપવામાં આવ્યા છે ત્યાં ચૂંટણીઓની જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 15, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:42 AM IST
રાજ્યસભામાં બદલાવા જઈ રહ્યા છે નંબર, NDA બહુમતીની નજીક, TMCના તૂટવાથી મોટી અસર

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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