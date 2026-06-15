/રાજ્યસભામાં બદલાવા જઈ રહ્યા છે નંબર, NDA બહુમતીની નજીક, TMCના તૂટવાથી મોટી અસર

Rajya Sabha Seats: તૃણમૂલ કોંગ્રેસમાં ચાલી રહેલા બળવા વચ્ચે, સંસદીય આંકડામાં હવે ફેરફાર થવાની તૈયારી છે. આની અસર તાજેતરની રાજ્યસભાની 24 બેઠકો માટે થયેલી ચૂંટણીઓથી પણ થશે, જ્યાં સાંસદો બિનહરીફ ચૂંટાયા હતા. એવું અહેવાલ છે કે રાજ્યસભાની ચૂંટણીનો વર્તમાન રાઉન્ડ એનડીએને જાદુઈ બે-તૃતીયાંશ બહુમતીનો આંકડો પાર પાડવામાં મદદ કરશે. જોકે, ટીએમસીમાં બળવો હોવા છતાં, લોકસભામાં બે-તૃતીયાંશ બહુમતી મેળવવામાં હજુ ઘણો સમય બાકી છે.
હાલની બેઠકની સ્થિતિ શું છે?
સૂત્રો કહે છે કે 148 સાંસદોની વર્તમાન સંખ્યા સાથે, એનડીએ રાજ્યસભાની ચૂંટણીના વર્તમાન રાઉન્ડ દરમિયાન ઝારખંડ અને મિઝોરમમાં સ્વતંત્ર બેઠકો જીતી શકે છે. આમાંથી ત્રણ બેઠકો માટે ચૂંટણી 18 જૂને યોજાશે. વધુમાં, ચાર ટીએમસી રાજ્યસભા સાંસદોના રાજીનામા બાદ, પેટાચૂંટણીઓ પછી એનડીએ પણ આ બેઠકો જીતી શકે છે. આનાથી ગૃહમાં તેની સંખ્યા ઘટીને 154 થઈ જશે, જે ઉપલા ગૃહમાં બે તૃતીયાંશ બહુમતીથી નવ ઓછી છે.
કેટલી બેઠકોની જરૂર છે?
ઉપલા ગૃહમાંથી વધુ ટીએમસી સાંસદો રાજીનામું આપે તેવી શક્યતા હોવાથી, એવું માનવામાં આવે છે કે NDA 163 સુધી પહોંચી શકે છે. આનાથી તેને બધા બંધારણીય સુધારા બિલો પસાર કરવા માટે જરૂરી સંખ્યા મળશે. વિપક્ષી ભારત જોડાણ પાસે હાલમાં 64 સાંસદો છે. આઠ સાંસદો સાથે ડીએમકે અને ત્રણ સાંસદો સાથે AAP આ જૂથમાંથી અલગ થઈ ગયા છે.
જોકે, લોકસભામાં NDAની સંખ્યા વધીને 313 થઈ શકે છે, કારણ કે લગભગ 20 વધુ ટીએમસી સાંસદો એક અલગ જૂથ બનાવી શકે છે અને તેને ટેકો આપી શકે છે. લોકસભામાં બે તૃતીયાંશ બહુમતી માટે 363 સાંસદોની જરૂર પડે છે.
20 ટીએમસી સાંસદો અલગ થયા
મમતા બેનર્જીના નેતૃત્વને મોટો ફટકો આપતા, પાર્ટીના 20 લોકસભા સભ્યોએ રવિવારે નેશનાલિસ્ટ સિટીઝન્સ પાર્ટીમાં તેમના વિલિનીકરણની જાહેરાત કરી. તેઓ સ્પીકર ઓમ બિરલાને પણ મળ્યા અને ગૃહમાં સભ્ય તરીકે બેસવાની મંજૂરી આપવા માટે વિનંતી રજૂ કરી.
કાકોલી ઘોષ દસ્તીદારે જણાવ્યું હતું કે ઓલ ઈન્ડિયા તૃણમૂલ કોંગ્રેસની ટિકિટ પર ચૂંટાયેલા 20 સભ્યો આજે લોકસભા સ્પીકરને મળ્યા હતા અને ગૃહમાં અલગથી બેસવાની મંજૂરી આપવા માટે વિનંતી રજૂ કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે સ્પીકરને મળેલા 20 સભ્યોના જૂથમાં ગૃહમાં પાર્ટીના કુલ સભ્યપદના બે તૃતીયાંશથી વધુ લોકો હતા.
ઓરીજનલ તૃણમૂલ કોંગ્રેસનો નિર્ણય કોર્ટમાં લેવામાં આવશે
સાંસદ સુદીપ બંદોપાધ્યાય, જે જૂથનો ભાગ હતા, તેમણે કહ્યું કે બળવાખોર નેતાઓ એનસીપીમાં ભળી ગયા છે, જે એક રાજકીય પક્ષ છે, એક માન્ય પ્રાદેશિક પક્ષ છે. કોર્ટ નક્કી કરશે કે ઓરીજનલ તૃણમૂલ કોંગ્રેસ કોણ છે. અગાઉ, બળવાખોર ટીએમસી નેતાઓ દિલ્હીમાં ભાજપના નેતા ભૂપેન્દ્ર યાદવ સાથે મળ્યા હતા. લોકસભામાં 28 સભ્યો સાથે, તૃણમૂલ કોંગ્રેસ કોંગ્રેસ (99) અને સમાજવાદી પાર્ટી (37) પછી ત્રીજા ક્રમનો સૌથી મોટો પક્ષ હતો.
બેઠકોનું ગણિત
ઉત્તર પ્રદેશના 10 સાંસદોનો કાર્યકાળ સમાપ્ત થતાં નવેમ્બર સુધીમાં શાસક ગઠબંધનની તાકાત ઘટી શકે છે. આ દરમિયાન, રાજ્ય વિધાનસભામાં તેની શ્રેષ્ઠ સંખ્યા સાથે, સમાજવાદી પાર્ટી રાજ્યસભાની કેટલીક બેઠકો મેળવી શકે છે.
વિપક્ષી ભારત ગઠબંધન પાસે હાલમાં 64 સાંસદો છે, જે આઠ ડીએમકે સાંસદો અને ત્રણ આપ સાંસદોના તૂટવાના પરિણામે છે. વાયએસઆર કોંગ્રેસ પાસે સાત બેઠકો છે, અને બીજેડી પાસે છ બેઠકો છે. આ પક્ષો રાજ્યસભામાં બંને બાજુ સ્વિંગ કરી શકે છે, અને તેઓ કોઈપણ જોડાણનો ભાગ નથી.