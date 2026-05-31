1997માં જે સમુદ્રે ભારતને દુષ્કાળથી બચાવ્યું હતું, 2026માં તે 'શાંત' છે: અલ નીનોના ખતરાએ વધાર્યું IMDનું ટેન્શન

Monsoon 2026 India: હવામાન વિભાગના સેટેલાઇટ્સમાંથી આવી રહેલા તાજા આંકડાઓએ દેશના ધબકારા વધારી દીધા છે. આ વર્ષે ભારતના ચોમાસા પર અલ નીનોનો પડછાયો મંડરાઈ રહ્યો છે, જેના કારણે દુષ્કાળનો ખતરો 60% સુધી વધી ગયો છે. ઇતિહાસ સાક્ષી છે કે વર્ષ 1997માં પણ આવો જ મહા-સંકટ આવ્યો હતો, પરંતુ ત્યારે આપણા પોતાના હિંદ મહાસાગરે સુરક્ષા કવચ બનીને ખતરાને ટાળી દીધો હતો. પરંતુ આ વખતે...
El Nino impact on India: ભારતમાં ચોમાસાને લઈને આ વર્ષે એક નવી ચિંતા સામે આવી છે. વૈજ્ઞાનિકોએ પણ ચેતવણી જાહેર કરી દીધી છે કે આ વર્ષે ભારતના ચોમાસા પર અલ નીનોની સૌથી ખતરનાક અસર જોવા મળી રહી છે. જ્યારે પણ અલ નીનો આવે છે, ત્યારે તે ભારત માટે મુશ્કેલીનું કારણ બને છે. જો અલ નીનોની અસર ભારત પર પડે છે, તો દુષ્કાળની સ્થિતિ વધી શકે છે. પરંતુ આ વખતે સ્થિતિ થોડી અલગ છે. વર્ષ 2026માં આવનારા અલ નીનોને લઈને જ ચિંતા નથી, પરંતુ વૈજ્ઞાનિકોનું સૌથી મોટું ટેન્શન એ છે કે હિંદ મહાસાગર શાંત બેઠો છે.
સામાન્ય રીતે જ્યારે પણ પ્રશાંત મહાસાગર (પેસિફિક ઓશન)માં અલ નીનો સક્રિય થાય છે, ત્યારે ભારતમાં દુષ્કાળ પડવાનો ખતરો ઘણો વધી જાય છે. પરંતુ વર્ષ 1997માં ઇતિહાસનો સૌથી ખતરનાક અલ નીનો આવ્યા પછી પણ ભારતમાં સામાન્ય કરતાં વધુ વરસાદ થયો હતો. આવું એટલા માટે થયું હતું કારણ કે આપણા પોતાના હિંદ મહાસાગરે ઢાલ બનીને ચોમાસાને બચાવ્યું હતું. પરંતુ આ વખતે વાર્તા સંપૂર્ણપણે અલગ છે. ડેટા દર્શાવે છે કે 2026માં હિંદ મહાસાગર સંપૂર્ણપણે શાંત બેઠો છે, જેના કારણે ભારત પાસે અલ નીનો સામે લડવાનો કોઈ બેકઅપ પ્લાન બચ્યો નથી.
શું છે અલ નીનો?
પ્રશાંત મહાસાગરમાં જ્યારે પણ પૂર્વથી પશ્ચિમ તરફ ચાલતા પવનો નબળા પડે છે, ત્યારે સમુદ્રનું ગરમ પાણી દક્ષિણ અમેરિકાના કિનારા તરફ જમા થવા લાગે છે. પાણી આ રીતે ગરમ થવાની ઘટનાને અલ નીનો કહે છે. આની સીધી અસર ભારતના ચોમાસા પર પડે છે. ચોમાસાનો નિયમ છે કે, જ્યારે ઉનાળામાં ભારતની જમીન તપે છે, ત્યારે હિંદ મહાસાગરમાંથી ભેજવાળા ઠંડા પવનો ખેંચાઈ આવે છે અને વરસાદ થાય છે. પરંતુ અલ નીનો આખી સિસ્ટમને બગાડવાનું કામ કરે છે. અલ નીનો વાદળો અને ભેજને ભારતથી દૂર પ્રશાંત મહાસાગર તરફ ખેંચી જાય છે, જેના કારણે ભારતમાં ઓછો વરસાદ થાય છે. આંકડા અનુસાર, 1951થી 2022 વચ્ચે 60% અલ નીનો વાળા વર્ષોમાં ભારતમાં દુષ્કાળ પડ્યો છે અથવા ઓછો વરસાદ થયો છે.
હિંદ મહાસાગર બન્યો હતો ઢાલ
જ્યારે અલ નીનો ચોમાસાને નબળું પાડવાનો પ્રયાસ કરે છે, ત્યારે હિંદ મહાસાગર સક્રિય થઈ જાય છે. તેને વૈજ્ઞાનિક ભાષામાં ઇન્ડિયન ઓશન ડાયપોલ (IOD) કહેવામાં આવે છે. આમાં આફ્રિકા નજીકનો સમુદ્ર ગરમ થઈ જાય છે અને ઇન્ડોનેશિયા નજીકનું પાણી ઠંડું રહે છે. આ સ્થિતિ બે પ્રકારની હોય છે. પોઝિટિવ IOD અને નેગેટિવ IOD.
પોઝિટિવ IOD
આ સ્થિતિ ભારત માટે વરદાન સમાન કામ કરે છે, કારણ કે તે ચોમાસાના પવનોને બમણી તાકાતથી ભારત તરફ ધકેલે છે. 1997માં આ પોઝિટિવ IODએ અલ નીનોની અસરને સંપૂર્ણપણે ખતમ કરી દીધી હતી.
નેગેટિવ IOD
બીજી તરફ જો આ સ્થિતિ સર્જાય, તો તે ચોમાસાને સંપૂર્ણપણે બરબાદ કરી દે છે, જેવું વર્ષ 2002 અને 2015માં થયું હતું.
2026માં કેમ વધી ગયું છે ભારતનું ટેન્શન?
IMDના સેટેલાઇટ અને ક્લાઇમેટ મોડલ્સમાંથી જે તાજા ડેટા સામે આવ્યા છે, તે મુજબ 24 મે સુધી IOD ઇન્ડેક્સ માઇનસ 0.34 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પર હતો. એટલે કે આ વર્ષે હિંદ મહાસાગરમાં કોઈ પોઝિટિવ હલચલ થઈ રહી નથી. તે સંપૂર્ણપણે શાંત છે. એટલે કે આ વખતે અલ નીનોને રોકનાર કોઈ નથી. IMDના અંદાજ મુજબ, જૂનથી ઓગસ્ટ વચ્ચે અલ નીનોની શરૂઆત હળવી રહેશે, પણ સપ્ટેમ્બર સુધીમાં અલ નીનો તેની પૂરેપૂરી તાકાતમાં આવી જશે.
ખેડૂતોની મુશ્કેલીઓ વધી શકે છે
સપ્ટેમ્બર મહિનામાં અલ નીનોની અસર સૌથી ખતરનાક હશે. આ એ જ મહિનો છે જ્યારે ખેડૂતોના પાક જેમ કે ડાંગર (ચોખા), કઠોળ, કપાસ અને તેલીબિયાં પાકવાના આરે હોય છે. વૈજ્ઞાનિકો આને 'ગ્રેન-ફિલિંગ સ્ટેજ' (Grain-filling stage) કહે છે, જેમાં છોડના દાણામાં પોષક તત્વો ભરાય છે. આ સમયે પાકને સૌથી વધુ પાણીની જરૂર હોય છે. જો સપ્ટેમ્બરમાં વરસાદ અટકી જાય, તો આખો તૈયાર પાક બરબાદ થઈ શકે છે. આ જ ખતરાને જોતાં IMDએ ચોમાસાનો અંદાજ ઘટાડીને 90% કરી દીધો છે, જે સામાન્ય કરતાં ઓછાની શ્રેણીમાં આવે છે. આ વર્ષે દુષ્કાળ પડવાની આશંકા 60% સુધી વધી ગઈ છે, જે સામાન્ય વર્ષોમાં માત્ર 16% જેટલી જ હોય છે.