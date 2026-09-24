/આંધ્ર-ઓડિશા તટ સાથે અથડાયું વાવાઝોડું અર્નબ: આગામી 12 કલાક ભારે તબાહીનો ખતરો, અનેક પુલ તણાયા, 5000 લોકોને ખસેડાયા

Cyclone Arnab threat: બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલું ભારે દબાણ (ડીપ ડિપ્રેશન) આખરે ઉત્તર આંધ્રપ્રદેશ અને દક્ષિણ ઓડિશાના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો સાથે અથડાયું છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) ના જણાવ્યા અનુસાર, આ સિસ્ટમ લગભગ 5 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ઉત્તર-પશ્ચિમ દિશામાં આગળ વધી રહી છે અને કલિંગપટ્ટનમ નજીક કિનારો ઓળંગી રહી છે. લેન્ડફોલની આ પ્રક્રિયા આગામી બે કલાક સુધી ચાલુ રહેવાની ધારણા છે. હવામાન વિભાગે ચેતવણી આપી છે કે કિનારા સાથે અથડાયા પછી પણ આ સિસ્ટમ આગામી 12 કલાક સુધી તેની પૂરી તાકાત જાળવી રાખશે. આ પછી, તે ઉત્તર-ઉત્તર-પશ્ચિમ તરફ આગળ વધશે અને ધીમે ધીમે નબળી પડશે.
જો આ સિસ્ટમ જમીન સાથે અથડાતા પહેલા વધુ મજબૂત બનીને ચક્રવાતી વાવાઝોડાનું રૂપ લઈ લેત, તો તેને 'અર્ણબ' નામ આપવામાં આવ્યું હોત. આ ગંભીર હવામાન સંકટને ધ્યાનમાં રાખીને ઓડિશા અને આંધ્રપ્રદેશના સંવેદનશીલ જિલ્લાઓમાં હાઈ રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. કોરાપુટ, મલકાનગિરી, કાલહંડી અને નવરંગપુરમાં અત્યંત ભારે વરસાદ, શક્તિશાળી પવનો અને અચાનક પૂર (ફ્લેશ ફ્લડ)ના ખતરાને જોતાં રાહત અને બચાવ ટીમો એલર્ટ મોડ પર છે. આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી એન. ચંદ્રબાબુ નાયડુએ વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે કટોકટી સમીક્ષા બેઠક યોજીને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાંથી હજારો લોકોને સુરક્ષિત સ્થળોએ ખસેડવા અને શાળાઓને તાત્કાલિક બંધ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે.
દરિયાકાંઠે અથડાઈ ચક્રવાતી સિસ્ટમ, આગામી 12 કલાક અત્યંત ભારે
હવામાન વિભાગે દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને સતર્ક રહેવાની ચેતવણી આપી છે. આ ડીપ ડિપ્રેશન વિશાખાપટ્ટનમ અને ગોપાલપુર વચ્ચે આવેલા કલિંગપટ્ટનમના દક્ષિણ-પશ્ચિમ કિનારાને ઓળંગી રહ્યું છે. જમીની વિસ્તારમાં પ્રવેશ્યા પછી પણ આગામી 12 કલાક સુધી આ સિસ્ટમની તીવ્રતા ભયાનક દબાણના રૂપમાં જળવાઈ રહેશે.
ઓડિશા અને આંધ્રમાં રેડ એલર્ટ, યુદ્ધના ધોરણે રાહતકાર્ય
ઓડિશા અને આંધ્રપ્રદેશ – બંને રાજ્ય સરકારોએ પૂર અને જળભરાવની સ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે પૂરી તાકાત લગાવી દીધી છે. સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાંથી ગ્રામજનોને રાહત શિબિરોમાં મોકલવામાં આવ્યા છે અને શાળાઓમાં રજા જાહેર કરવામાં આવી છે. આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી ચંદ્રબાબુ નાયડુએ જિલ્લા કલેક્ટરોને ફિલ્ડમાં હાજર રહેવા અને અચાનક આવતા પૂરથી લોકોને બચાવવાનો આદેશ આપ્યો છે. ઓડિશા સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત રાજ્યોમાંથી એક બનવાની શક્યતા છે, કારણ કે ત્યાંના ઘણા જિલ્લાઓમાં ભારેથી અત્યંત ભારે વરસાદની આગાહી છે.
આ જિલ્લાઓમાં રેડ એલર્ટ અને ભારે વરસાદનો ખતરો
ઓડિશાના દક્ષિણના જિલ્લાઓમાં વરસાદને લઈને વિશેષ સાવચેતી રાખવામાં આવી રહી છે. અગાઉ જાહેર કરાયેલી આગાહીઓમાં કોરાપુટ, ગજપતિ અને ગંજમમાં ભારેથી અતિભારે અને કેટલાક સ્થળોએ અત્યંત ભારે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. આ સિવાય કાલાહંડી, નબ રંગપુર, કોરાપુટ અને મલકાનગિરીમાં પણ ભારે વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી હતી. IMDના એલર્ટ બાદ રાજ્ય વહીવટીતંત્રે ઘણા જિલ્લાના કલેક્ટરોને હાઈ એલર્ટ પર રાખ્યા છે. સંભવિત જળભરાવ, પૂર, ભૂસ્ખલન અને માટી ધસી પડવા જેવી ઘટનાઓને ધ્યાનમાં રાખીને રાહત અને બચાવ કામગીરીની તૈયારીઓ વધારી દેવામાં આવી છે.
શું આ 'સાયક્લોન અર્ણબ' છે?
બંગાળની ખાડીમાં બનેલી આ સિસ્ટમ અંગે સોશિયલ મીડિયા અને કેટલાક અહેવાલોમાં 'સાયક્લોન અર્ણબ' નામનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. પરંતુ અહીં વાસ્તવિક સ્થિતિ યોગ્ય રીતે સમજવી જરૂરી છે. IMD અનુસાર, 23 સપ્ટેમ્બરે આ સિસ્ટમ માત્ર 'ડીપ ડિપ્રેશન' હતી અને તેના કિનારો ઓળંગવાની આગાહી પણ ડીપ ડિપ્રેશન તરીકે જ કરવામાં આવી હતી. 'Arnab' નામ તે ક્ષેત્રના આગામી ચક્રવાતી વાવાઝોડા માટેના નામોની યાદીમાં સામેલ છે. આ નામ બાંગ્લાદેશ દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે અને બંગાળીમાં તેનો અર્થ 'સમુદ્ર' થાય છે. તેથી, જ્યાં સુધી IMD સત્તાવાર રીતે કોઈ સિસ્ટમને ચક્રવાતી વાવાઝોડું જાહેર ન કરે, ત્યાં સુધી તેને સીધું 'સાયક્લોન અર્ણબ' કહેવું યોગ્ય નથી.
2027 સુધી રહેશે અલ નીનોની અસર
ડોલેટ કેપિટલના એક રિપોર્ટ અનુસાર, ચોમાસું ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતમાંથી વિદાય લેવાની સાથે જ તેના અંતિમ સપ્તાહોમાં પૂર્વ અને મધ્ય ભારતમાં સૌથી વધુ વરસાદ થવાની ધારણા છે. આ સાથે અલ નીનોની અસર નોંધપાત્ર રીતે વધી ગઈ છે અને તે 2027 સુધી રહેવાની શક્યતા છે. રિપોર્ટ અનુસાર, પૂર્વ અને ઉત્તર-પૂર્વ ભારતમાં સૌથી વધુ સુધારો જોવા મળ્યો છે, જ્યાં વરસાદની ખાધ ગયા સપ્તાહના 29 ટકાથી ઘટીને 27 ટકા થઈ ગઈ છે. આ જ સમયગાળા દરમિયાન, દક્ષિણ દ્વીપકલ્પમાં પણ મામૂલી સુધારો થયો હતો અને ત્યાં વરસાદની ખાધ 28 ટકાથી ઘટીને 26 ટકા થઈ હતી.
મધ્ય ભારતમાં વરસાદની ખાધ મોટાભાગે 6 ટકા પર સ્થિર રહી હતી, જ્યારે ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતમાં સ્થિતિ થોડી વણસી હતી અને ખાધ 9 ટકાથી વધીને 10 ટકા થઈ ગઈ હતી. રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે, "આ સપ્તાહે સમગ્ર ભારતમાં વરસાદની ખાધનું સ્તર -15% પર સ્થિર રહ્યું છે. અગાઉ સતત ખાધ વધવાનો જે ટ્રેન્ડ જોવા મળી રહ્યો હતો તે તૂટી ગયો છે, કારણ કે મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વરસાદની સ્થિતિમાં સુધારો થયો છે."