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આંધ્ર-ઓડિશા તટ સાથે અથડાયું વાવાઝોડું અર્નબ: આગામી 12 કલાક ભારે તબાહીનો ખતરો, અનેક પુલ તણાયા, 5000 લોકોને ખસેડાયા

Cyclone Arnab threat: બંગાળની ખાડીમાં રચાયેલ ડીપ ડિપ્રેશન આખરે આંધ્રપ્રદેશ અને ઓડિશાના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં પ્રવેશ્યું છે. IMD અનુસાર, આ હવામાન સિસ્ટમ કલિંગપટ્ટનમ નજીક લગભગ 5 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે દરિયાકાંઠેથી પસાર થઈ રહી છે. આ લેન્ડફોલ આગામી બે કલાક સુધી ચાલશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 24, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 12:35 PM IST
આંધ્ર-ઓડિશા તટ સાથે અથડાયું વાવાઝોડું અર્નબ: આગામી 12 કલાક ભારે તબાહીનો ખતરો, અનેક પુલ તણાયા, 5000 લોકોને ખસેડાયા

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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