Prev
Next
હોમIndiaમોંઘવારીનો વધુ એક માર ! દૂધના ભાવમાં 4 રૂપિયાનો વધારો, આ રાજ્યએ લીધો મોટો નિર્ણય

મોંઘવારીનો વધુ એક માર ! દૂધના ભાવમાં 4 રૂપિયાનો વધારો, આ રાજ્યએ લીધો મોટો નિર્ણય

Milk Price Hike : દેશભરમાં ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારા બાદ હવે દૂધ પણ મોંઘુ થઈ ગયું છે. ઓડિશા મિલ્ક એન્ડ ડેરી કોઓપરેટિવ ફેડરેશન (OMFED) એ રાજ્યમાં દૂધના ભાવમાં પ્રતિ લિટર 4 રૂપિયાનો વધારો કર્યો છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: May 03, 2026, 04:21 PM IST
  • ગેસના ભાવમાં વધારા બાદ હવે દૂધ પણ મોંઘુ થયું
  • ઓડિશામાં દૂધના ભાવમાં પ્રતિ લિટર 4 રૂપિયાનો વધારો
  • ટોન્ડ મિલ્કનો ભાવ ₹50થી વધારીને ₹54 પ્રતિ લિટર કરવામાં આવ્યો

Trending Photos

મોંઘવારીનો વધુ એક માર ! દૂધના ભાવમાં 4 રૂપિયાનો વધારો, આ રાજ્યએ લીધો મોટો નિર્ણય

Milk Price Hike : દેશભરના લોકો ગેસ સિલિન્ડરના વધતા ભાવથી પહેલાથી જ પરેશાન છે, પરંતુ તાજેતરમાં દૂધના ભાવમાં થયેલા વધારાથી તેમની ચિંતાઓ વધી ગઈ છે. ઓડિશા મિલ્ક એન્ડ ડેરી કોઓપરેટિવ ફેડરેશન (OMFED)એ રાજ્યભરમાં દૂધના ભાવમાં પ્રતિ લિટર ₹4નો વધારો જાહેર કર્યો છે.

Add Zee News as a Preferred Source

PTIના અહેવાલ મુજબ, ઓડિશા રાજ્ય સહકારી દૂધ ઉત્પાદક ફેડરેશન (OMFED)એ પ્રોસેસિંગ અને પરિવહન ખર્ચમાં વધારાને ટાંકીને દૂધના ભાવમાં પ્રતિ લિટર ₹4નો વધારો કર્યો છે. રાજ્યના મત્સ્યઉદ્યોગ અને પશુ સંસાધન વિકાસ મંત્રી ગોકુલાનંદ મલ્લિકે જાહેરાત કરી કે ટોન્ડ મિલ્કનો ભાવ ₹50થી વધારીને ₹54 પ્રતિ લિટર કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે પ્રીમિયમ મિલ્કનો ભાવ ₹54થી વધારીને ₹58 પ્રતિ લિટર કરવામાં આવ્યો છે.

ગોલ્ડ પ્રીમિયમ મિલ્કનો ભાવ 60 રૂપિયા

એ જ રીતે ઓડિશામાં ગોલ્ડ પ્રીમિયમ મિલ્કનો ભાવ હવે ₹56થી વધારીને ₹60 પ્રતિ લિટર કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે ગોલ્ડ પ્રીમિયમ પ્લસ વેરિઅન્ટનો ભાવ ₹60થી વધારીને ₹64 કરવામાં આવ્યો છે. રાજ્યના પશુ સંસાધન વિકાસ મંત્રી ગોકુલાનંદ મલ્લિકે જણાવ્યું હતું કે સુધારેલા ભાવ રવિવારથી અમલમાં આવ્યા છે.

 

(Source: Third party) pic.twitter.com/oMwXCV8HmZ

— Press Trust of India (@PTI_News) May 3, 2026

મંત્રી ગોકુલાનંદ મલ્લિકે જણાવ્યું હતું કે ટોન્ડ મિલ્ક અને પ્રીમિયમ મિલ્કના 500 મિલી પાઉચ હવે અનુક્રમે ₹27 અને ₹29માં વેચાશે. વધુમાં મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે ભાવ વધારો પ્રક્રિયા અને પરિવહનના વધતા ખર્ચને ધ્યાનમાં રાખીને લાગુ કરવામાં આવ્યો છે.

અમે ખેડૂતોના હિતમાં ઊંચા ભાવે દૂધ ખરીદીશું : મલ્લિક

મલ્લિકે જણાવ્યું હતું કે દૂધના ભાવ ઘણા સમયથી વધારવામાં આવ્યા નથી. અમે ખેડૂતોના હિતમાં ઊંચા દરે દૂધ ખરીદીશું, તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે OMFEDના ભાવ અન્ય બ્રાન્ડેડ કંપનીઓની તુલનામાં નોંધપાત્ર રીતે ઓછા છે, જ્યારે જનતાને ખાતરી આપવામાં આવે છે કે ગુણવત્તા સાથે કોઈ સમાધાન કરવામાં આવશે નહીં. OMFED ખેડૂતો પાસેથી ખરીદેલા ગાયના દૂધના ભાવમાં ₹1 નો વધારો કર્યો છે, જે પ્રતિ લિટર ₹39.05 કર્યો છે. તેવી જ રીતે ખેડૂતોને હવે OMFEDને ભેંસનું દૂધ વેચવા માટે પ્રતિ લિટર વધારાના ₹1.60 મળશે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
Milk priceMilk Price HikeOdishaOdisha DairyOdisha Milk Price Hike

Trending news