મોંઘવારીનો વધુ એક માર ! દૂધના ભાવમાં 4 રૂપિયાનો વધારો, આ રાજ્યએ લીધો મોટો નિર્ણય
- ગેસના ભાવમાં વધારા બાદ હવે દૂધ પણ મોંઘુ થયું
- ઓડિશામાં દૂધના ભાવમાં પ્રતિ લિટર 4 રૂપિયાનો વધારો
- ટોન્ડ મિલ્કનો ભાવ ₹50થી વધારીને ₹54 પ્રતિ લિટર કરવામાં આવ્યો
Milk Price Hike : દેશભરના લોકો ગેસ સિલિન્ડરના વધતા ભાવથી પહેલાથી જ પરેશાન છે, પરંતુ તાજેતરમાં દૂધના ભાવમાં થયેલા વધારાથી તેમની ચિંતાઓ વધી ગઈ છે. ઓડિશા મિલ્ક એન્ડ ડેરી કોઓપરેટિવ ફેડરેશન (OMFED)એ રાજ્યભરમાં દૂધના ભાવમાં પ્રતિ લિટર ₹4નો વધારો જાહેર કર્યો છે.
PTIના અહેવાલ મુજબ, ઓડિશા રાજ્ય સહકારી દૂધ ઉત્પાદક ફેડરેશન (OMFED)એ પ્રોસેસિંગ અને પરિવહન ખર્ચમાં વધારાને ટાંકીને દૂધના ભાવમાં પ્રતિ લિટર ₹4નો વધારો કર્યો છે. રાજ્યના મત્સ્યઉદ્યોગ અને પશુ સંસાધન વિકાસ મંત્રી ગોકુલાનંદ મલ્લિકે જાહેરાત કરી કે ટોન્ડ મિલ્કનો ભાવ ₹50થી વધારીને ₹54 પ્રતિ લિટર કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે પ્રીમિયમ મિલ્કનો ભાવ ₹54થી વધારીને ₹58 પ્રતિ લિટર કરવામાં આવ્યો છે.
ગોલ્ડ પ્રીમિયમ મિલ્કનો ભાવ 60 રૂપિયા
એ જ રીતે ઓડિશામાં ગોલ્ડ પ્રીમિયમ મિલ્કનો ભાવ હવે ₹56થી વધારીને ₹60 પ્રતિ લિટર કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે ગોલ્ડ પ્રીમિયમ પ્લસ વેરિઅન્ટનો ભાવ ₹60થી વધારીને ₹64 કરવામાં આવ્યો છે. રાજ્યના પશુ સંસાધન વિકાસ મંત્રી ગોકુલાનંદ મલ્લિકે જણાવ્યું હતું કે સુધારેલા ભાવ રવિવારથી અમલમાં આવ્યા છે.
Odisha Milk and Dairy Cooperative Federation (OMFED) has announced a Rs 4 per litre hike in milk price across the state.
— Press Trust of India (@PTI_News) May 3, 2026
મંત્રી ગોકુલાનંદ મલ્લિકે જણાવ્યું હતું કે ટોન્ડ મિલ્ક અને પ્રીમિયમ મિલ્કના 500 મિલી પાઉચ હવે અનુક્રમે ₹27 અને ₹29માં વેચાશે. વધુમાં મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે ભાવ વધારો પ્રક્રિયા અને પરિવહનના વધતા ખર્ચને ધ્યાનમાં રાખીને લાગુ કરવામાં આવ્યો છે.
અમે ખેડૂતોના હિતમાં ઊંચા ભાવે દૂધ ખરીદીશું : મલ્લિક
મલ્લિકે જણાવ્યું હતું કે દૂધના ભાવ ઘણા સમયથી વધારવામાં આવ્યા નથી. અમે ખેડૂતોના હિતમાં ઊંચા દરે દૂધ ખરીદીશું, તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે OMFEDના ભાવ અન્ય બ્રાન્ડેડ કંપનીઓની તુલનામાં નોંધપાત્ર રીતે ઓછા છે, જ્યારે જનતાને ખાતરી આપવામાં આવે છે કે ગુણવત્તા સાથે કોઈ સમાધાન કરવામાં આવશે નહીં. OMFED ખેડૂતો પાસેથી ખરીદેલા ગાયના દૂધના ભાવમાં ₹1 નો વધારો કર્યો છે, જે પ્રતિ લિટર ₹39.05 કર્યો છે. તેવી જ રીતે ખેડૂતોને હવે OMFEDને ભેંસનું દૂધ વેચવા માટે પ્રતિ લિટર વધારાના ₹1.60 મળશે.
