Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

શાહ VS રાહુલ ડિબેટ વચ્ચે કોંગ્રેસમાં જ સવાલ ઉઠ્યા, દિગ્ગજ મુસ્લિમ નેતાએ કહ્યું- કોંગ્રેસનું નેતૃત્વ ખોટા હાથમાં

Mohammed Moquim Letter Sonia Gandhi: રાહુલ ગાંધી અને અમિત શાહ વચ્ચે સંસદમાં નોંકઝોંકનો વીડિયો હાલ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ છે. આ બધા વચ્ચે પાર્ટીની અંદર જ નેતૃત્વ સંકટ અંગે ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે. પાર્ટીના અંદરના લોકો જ ગંભીર સવાલ કરી રહ્યા છે. સોનિયા ગાંધી પાસે એક પત્ર પહોંચ્યો છે જે વરિષ્ઠ મુસ્લિમ નેતાએ લખ્યો છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Dec 11, 2025, 10:45 AM IST

Trending Photos

શાહ VS રાહુલ ડિબેટ વચ્ચે કોંગ્રેસમાં જ સવાલ ઉઠ્યા, દિગ્ગજ મુસ્લિમ નેતાએ કહ્યું- કોંગ્રેસનું નેતૃત્વ ખોટા હાથમાં

એકબાજુ જ્યાં સંસદમાં અમિત શાહ VS રાહુલ ગાંધીની જોરદાર ડિબેટ અને નોકઝોંકની ચર્ચા છે અને તેના વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ છે ત્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટીની અંદર જ નેતૃત્વ અંગે સવાલ ઉઠ્યા છે. એક વરિષ્ઠ મુસ્લિમ નેતાએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે કોંગ્રેસનું નેતૃત્વ ખોટા હાથમાં છે. ઓડિશાના વરિષ્ઠ નેતા મોહમ્મદ મોકિમે પાર્ટીને ફરીથી મજબૂતી સાથે ઊભી કરવા માટે માળખાગત, સંગઠનાત્મક અને વૈચારિક ફેરફારની માંગણી કરી છે. સોનિયા ગાંધીને લખેલા પત્રમાં કટક બારામતીના પૂર્વ વિધાયકે કહ્યું કે આપણી લીડરશીપ યોગ્ય નથી. આ કારણે ટોપ લીડરશીપ કાર્યકરોથી દૂર થઈ ચૂકી છે અને યુવાઓ સાથે જોડાઈ શકતી નથી જેનાથી કોંગ્રેસને ભારે નુક્સાન થયું છે. 

મોકિમે કહ્યું કે 83 વર્ષના મલ્લિકાર્જૂન ખડગેના નેતૃત્વમાં પાર્ટી યુવાઓ સાથે કનેક્ટ થઈ શકતી નથી. આવામાં કોંગ્રેસ લીડરશીપ અને ભારતના યુવાઓ વચ્ચે ડિસકનેક્ટ વધી રહ્યું છે. કોઈ તાલમેળ નથી. મુસ્લિમ નેતાએ વધુમાં કહ્યું કે તેઓ ત્રણ વર્ષ સુધી રાહુલ ગાંધીને મળવાની કોશિશ કરતા રહ્યા પરંતુ મળી શક્યા નહીં. મોકિમે કહ્યું કે જ્યારે ઈન્દિરા ગાંધી, રાજીવ ગાંધી અને સોનિયા ગાંધીના સમયમાં નેતાઓને પ્રોત્સાહિત કરાતા હતા. તેમની વાત સાંભળવામાં આવતી હતી અને તેમને મહત્વ અપાતું હતું. 

Add Zee News as a Preferred Source

તેમણે વધુમાં કહ્યું કે અનેક રાજ્યોમાં પાર્ટીની ચૂંટણી હાર પાછળ ગાઢ સંગઠનાત્મક જોડાણની કમી ખલી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે ખોટા ફેંસલાઓની આખી શ્રેણી છે. લીડરશીપની ચોઈસ પણ ઠીક નથી અને ખોટા હાથોમાં સતત કમાન રહેવાથી પાર્ટીને અંદરથી નબળી કરાઈ રહી છે. આ ભૂલોને સુધારવાની જગ્યાએ આપણે તેને દોહરાવતા જોઈ રહ્યા છીએ અને તેના પરિણામ આખા દેશમાં જોવા મળી રહ્યા છે. (નીચે રાહુલ અને શાહની ગરમાગરમીનો જુઓ વીડિયો. 

— Zee Business (@ZeeBusiness) December 11, 2025

લોકો પાર્ટી છોડી રહ્યા છે...
મુસ્લિમ નેતાએ ખુલીને લખ્યું કે દેશભરમાં પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતા ભાઈ-ભત્રીજાવાદ, આંતરિક લોબિંગ અને ઓળખની કમીના કારણે નિરાશા મહેસૂસ કરી રહ્યાં છે. મોકિમે કહ્યું કે આ કારણે અનેક લોકોએ પાર્ટી છોડી છે. કેટલાક એવા પણ છે જે વિચાર કરી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે, આ  ફક્ત વ્યક્તિઓનું નુક્સાન નથી પરંતુ તે સંસ્થાગત બુદ્ધિમાની અને અનુભવનું નુકસાન છે. 

પાયલોટ, રેડ્ડી, શિવકુમાર, થરૂરનો ઉલ્લેખ
છેલ્લે મોકિમે સોનિયા ગાંધીને સૂચન આપ્યું કે કોંગ્રેસ નેતા અને વાયનાડના સાંસદ પ્રિયંકા ગાંધીએ કેન્દ્રમાં સ્પષ્ટ અને સક્રિય નેતૃત્વની ભૂમિકા ભજવવી જોઈએ. આ સાથે તેમણે સચિન પાઈલોટ, ડી કે શિવકુમાર, રેવંત રેડ્ડી અને શશિ થરૂર માટે પણ મુખ્ય નેતૃત્વની ભૂમિકાઓની વકાલત કરી. તેની પાછળનો તર્ક તેમણે રજૂ કર્યો કે આ નેતાઓમાં યુવાઓને પ્રેરિત કરવાનો અને સંગઠનિત કરવા માટે જરૂરી પોતાનાપણું, ઉર્જા અને જોડાણ છે. 

આ ઉપરાંત તેમણે ઓડિશામાં પાર્ટીની સ્થિતિનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે 2005થી પાર્ટી છ વિધાનસભા ચૂંટણી હારી ચૂકી છે. મોકિમનો કટકમાં સારો એવો રાજકીય પ્રભાવ છે. જુલાઈ 2023માં તેમને સસ્પેન્ડ કરાયા હતા. બાદમાં જાન્યુઆરી 2024માં નિર્ણય પાછો ખેંચ્યો. એક મામલે ઘેરાવવાના કારણે તેઓ ચૂંટણી લડી શક્યા નહીં. પાર્ટીએ તેમની દીકરી સોફિયા ફિરદૌસને ચૂંટણી લડાવી અને તે 8000 મતથી જીતી. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Congressrahul gandhiOdishaMuslim leader

Trending news