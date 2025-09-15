Prev
Next

ખતરનાક કિસ્સો : હોસ્ટેલમાં વિદ્યાર્થીએ 8 મિત્રોની આંખમાં નાંખી દીધી ફેવીક્વિક, બધાની આંખો ચોંટી ગઈ

Fevikwik In Students Eye : ઓડિશાના કંધમાલ જિલ્લાના સેવાશ્રમ સ્કૂલ હોસ્ટેલમાં, સહાધ્યાયીઓ મધ્યરાત્રિએ આઠ વિદ્યાર્થીઓની આંખોમાં ફેવિકિક નાખતા પોપચા ફસાઈ ગયા અને બાળકોને હોસ્પિટલમાં લઈ જવા પડ્યા

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Sep 15, 2025, 09:54 AM IST

Trending Photos

ખતરનાક કિસ્સો : હોસ્ટેલમાં વિદ્યાર્થીએ 8 મિત્રોની આંખમાં નાંખી દીધી ફેવીક્વિક, બધાની આંખો ચોંટી ગઈ

Odisha News: ઓડિશાના કંધમાલ જિલ્લાની એક શાળામાં એક ચોંકાવનારી ઘટના બની. હોસ્ટેલમાં સૂઈ રહેલા 8 વિદ્યાર્થીઓની આંખોમાં ફેવિક્વિક ગમ નાંખવામાં આવ્યો હતો. તેમની આંખો ન ખૂલતા હોબાળો મચી ગયો. બાદમાં બાળકોને ફુલબની જિલ્લા હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા. તેમાંથી એકની હાલત ગંભીર હોવાથી તેને બહેરામપુરના MKCGમાં ખસેડવામાં આવ્યો. કામમાં બેદરકારી બદલ શાળાના આચાર્યને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા.

શુક્રવારે સવારે કંધમાલ જિલ્લાના ફિરિંગિયા બ્લોકની એક શાળામાં આ ઘટના બની. કંધમાલ જિલ્લાના ફિરિંગિયા બ્લોકમાં શાળાના છાત્રાલયમાં સૂતા 8 વિદ્યાર્થીઓની આંખોમાં એક સહાધ્યાયીએ ફેવિકિક નાખ્યું.

Add Zee News as a Preferred Source

સવારો ઉઠ્યા તો વિદ્યાર્થીઓની આંખ જ ન ખૂલી 
સવારે જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ જાગ્યા, ત્યારે આઠ વિદ્યાર્થીઓ તેમની આંખો ખોલી શક્યા નહીં. સમાચાર મળતાં, ત્યાં હાજર શિક્ષકો અને સ્ટાફે આ વિદ્યાર્થીઓની આંખો ખોલવાનો પૂરો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ જ્યારે તેમની આંખો ન ખુલી ત્યારે બધા ગભરાઈ ગયા. અંતે તેમને પહેલા ગોછાપાડા આરોગ્ય કેન્દ્રમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા. જ્યાં સારવાર બાદ એક વિદ્યાર્થીએ તેની આંખો ખોલી હતી. બાકીના સાત વિદ્યાર્થીઓને જિલ્લા મુખ્યાલય હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા. બધા વિદ્યાર્થીઓ ધોરણ 3 અને 4 ના છે. સાતમાંથી એકને બ્રહ્મપુરની MKCG હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો.

દરમિયાન, વિદ્યાર્થીને લાવનારા શાળાના શિક્ષકે જણાવ્યું હતું કે, 'રાત્રે હોસ્ટેલમાં, એક વિદ્યાર્થી પોતાની સાથે ફેવિકિક લાવ્યો હતો અને વિદ્યાર્થીની આંખોમાં લગાવ્યો હતો. શુક્રવારે સવારે આ ઘટના પ્રકાશમાં આવી હતી. શાળાના પટાવાળા પાસેથી આ અંગે માહિતી મળ્યા બાદ, ગોછાપાડામાં તાત્કાલિક સારવાર કરાવવાના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા હતા. જોકે, એક વિદ્યાર્થીની સ્થિતિમાં થોડો સુધારો થયો હતો, જ્યારે અન્ય સાત વિદ્યાર્થીઓને જિલ્લા હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા.'

દરમિયાન, સાલગુડાના સરપંચ રોહિત કનહરે જણાવ્યું હતું કે, 'સમાચાર મળ્યા પછી, મને ખબર પડી કે બધા બીમાર વિદ્યાર્થીઓને પહેલા શાળામાંથી ગોછાપાડા આરોગ્ય કેન્દ્રમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. જોકે, ત્યાં તબીબી સેવા મળ્યા પછી પણ ઘણા વિદ્યાર્થીઓ સ્વસ્થ થયા ન હતા, તેથી સાત વિદ્યાર્થીઓને તેમના પોતાના વાહનોમાં સારવાર માટે ફુલબની મેડિકલ સેન્ટરમાં લાવવામાં આવ્યા હતા. ઘટના સમયે આચાર્ય અને અન્ય શિક્ષકો શાળામાં હાજર ન હતા.'

આચાર્યને સસ્પેન્ડ
આ ઘટનામાં શાળાના આચાર્યને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા. કંધમાલ જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ વેદ ભૂષણના નિર્દેશો બાદ, જિલ્લા કલ્યાણ અધિકારીએ ફરજમાં બેદરકારી બદલ આચાર્યને સસ્પેન્ડ કર્યા.

કલેક્ટરે તપાસનો આદેશ આપ્યો
વિદ્યાર્થીઓની આંખોમાં ફેવિકિક કેમ નાખવામાં આવ્યું તે જાણવા માટે અધિકારીઓએ તપાસ શરૂ કરી છે. આ દરમિયાન, કંધમાલના કલ્યાણ અધિકારીએ હોસ્ટેલમાં આ ઘટના કેવી રીતે બની તે જાણવા માટે હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી હતી. જ્યારે કલેક્ટરે કેસની વિગતવાર તપાસના આદેશ આપ્યા છે.

ડોક્ટરોની ચેતવણી
હોસ્પિટલના ડોક્ટરોએ જણાવ્યું હતું કે ફેવિકિક જેવા એડહેસિવ કેમિકલ આંખોના સંપર્કમાં આવે તો કાયમી નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. જો તેમાં વિલંબ થયો હોત તો બાળકોની દૃષ્ટિ પર અસર થઈ શકી હોત. હાલમાં, સારવાર ચાલી રહી છે અને બાળકોની સ્થિતિ સ્થિર હોવાનું કહેવાય છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Gujarati NewsLocalgujaratOdisha

Trending news