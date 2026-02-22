Prev
શિક્ષણના મંદિરમાં શરમજનક ઘટના, 13 વર્ષીય છાત્રા સાથે દુષ્કર્મના આરોપમાં 5 શિક્ષકોની ધરપકડ

Odisha: ઓડિશાના કેંદ્રાપાડા જિલ્લામાં ધોરણ 7ની છાત્રા સાથે એક વર્ષ સુધી દુષ્કર્મના આરોપમાં પાંચ શિક્ષકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પોલીસે પોક્સો એક્ટ હેઠળ કેસ દાખલ કર્યો છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 22, 2026, 02:47 PM IST
  • ઓડિશાની અંગ્રેજી માધ્યમ શાળામાં શરમજનક ઘટના
  • શિક્ષકોએ 13 વર્ષીય છાત્રાને બનાવી હવસનો શિકાર
  • એક વર્ષ સુધી છાત્રા પર કરતા રહ્યાં બળાત્કાર

ભુવનેશ્વરઃ ઓડિશાના કેંદ્રાપાડા જિલ્લામાં એક ખાનગી અંગ્રેજી માધ્યમ શાળામાં બળાત્કારનો મામલો સામે આવ્યો છે. જ્યાં પોલીસે ધોરણ 7ની એક છાત્રાની સાથે કથિત રૂપથી એક વર્ષ કરતા વધુ સમય સુધી દુષ્કર્મના આરોપમાં 5 શિક્ષકોની ધરપકડ કરી છે. PTI ના રિપોર્ટ પ્રમાણે ઘટના ત્યારે સામે આવી, જ્યારે સગીર પીડિતાએ પાછલા મહિને પોતાની માતાને હકીકત જણાવી હતી. ત્યારબાદ પરિવારે 18 ફેબ્રુઆરીએ ચાઇલ્ડ વેલફેર કમિટી (CWC) માં ફરિયાદ દાખલ કરાવી હતી. તેની જાણકારી બાળ કલ્યાણ સમિતિના સભ્ય સ્વાગતિકા પાત્રાએ આપી છે.

ફરિયાદ મળ્યા બાદ CWC ની ટીમે શાળાની મુલાકાત લઈ ઘટનાની તપાસ કરી અને તેને સંવેદનશીલ ગણાવી. ત્યારબાદ પોલીસે પોક્સો  (POCSO) એક્ટ અને ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) ની વિવિધ કલમો હેઠળ કેસ દાખલ કરી તપાસ શરૂ કરી હતી.

પોલીસની કાર્યવાહી
કેંદ્રાપાડા પોલીસના અધીક્ષક સિદ્ધાર્થ કટારિયાએ જણાવ્યુ કે પીડિતાનું નિવેદન નોંધવામાં આવ્યું છે અને એફઆઈઆરમાં નામજોગ પાંચ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તેને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે. એસપીએ કહ્યું- આ એક સંવેદનશીલ ઘટના છે. મુખ્યાલયથી વરિષ્ઠ અધિકારીઓની ટીમ, જે મહિલા ક્રાઇમ સેલમાં સામેલ છે, તપાસ પર નજર રાખશે. પોલીસ સૂત્રો અનુસાર મામલામાં બધી કાયદાકીય પ્રક્રિયાનું પાલન કરવામાં આવી રહ્યું છે.

એક વર્ષ સુધી દુષ્કર્મનો આરોપ
પરિવારનો આરોપ છે કે છાત્રા સાથે લાંબા સમય સુધી વારંવાર દુષ્કર્મ કરવામાં આવ્યું. તે પણ આરોપ છે કે કેટલાક અન્ય શિક્ષક, જેમાં એક મહિલા શિક્ષક પણ સામેલ છે, આરોપીઓને બચાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાં હતા. આરોપીઓએ કથિત રીતે છાત્રાને ધમકી આપી હતી કે તે આ વિશે કોઈને જણાવે નહીં.

શાળાના તંત્રએ શું કહ્યું
પીડિતના પરિવારનું કહેવું છે કે તેણમે શાળાના તંત્રને આ વિશે જાણકારી આપી હતી, પરંતુ કોઈ કાર્યવાહી થઈ નહીં. તો શાળાના આચાર્યનું કહેવું છે કે તેમને ઘટનાની જાણકારી પરિવાર તરફથી CWC માં ફરિયાદ દાખલ કરાવ્યા બાદ મળી. તો આ મામલા પર આચાર્યએ કહ્યું કે સત્ય તપાસ બાદ સામે આવશે.

ઘટનાની ગંભીરતાને જોતા પોલીસ અને સંબંધિત એજન્સીઓ તપાસ કરી રહી છે. તંત્રએ આશ્વાસન આપ્યું છે કે દોષિતો વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને પીડિતાને સંભવ કાયદાકીય અને મનોવૈજ્ઞાનિક સહાયતા આપવામાં આવશે.
 

OdishaPOCSORape case

