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તેલ કંપનીઓ ગ્રાહકો સાથે નહિ કરી શકે ચીટિંગ, ચોક્કસ માપમાં વેચાશે સિંગતેલ-કપાસિયા તેલ

Edible Oil Packaging Rules India : સિંગતેલ, કપાસિયા તેલ જેવા ખાદ્યતેલના વેચાણ માટે કડક નિયમો લાગુ કરવામા આવ્યા છે. હવેથી નિયત માપદંડના પેકેટમાં જ ખાદ્યતેલ વેચવામા આવશે. ગ્રાહકોના હિતમાં કેન્દ્ર સરકારે ખાદ્યતેલના વેચાણ માટે ચોકક્સ માપ તૈયાર કર્યા છે, હવે એ જ મુજબ ખાદ્યતેલ વેચાશે 

Written ByDipti Savant
Published: Jun 07, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 01:20 PM IST
તેલ કંપનીઓ ગ્રાહકો સાથે નહિ કરી શકે ચીટિંગ, ચોક્કસ માપમાં વેચાશે સિંગતેલ-કપાસિયા તેલ

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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