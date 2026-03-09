શું ભારતમાં સર્જાઈ રહી છે ઓઈલની અછત? મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધ વચ્ચે આ રાજ્યમાં ખાસ આદેશ જાહેર
Oil Order in Maharashtra: મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધ વચ્ચે મહારાષ્ટ્રના છત્રપતિ સંભાજીનગર જિલ્લામાં એક ખાસ આદેશ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. આ આદેશ ઓઈલના પુરવઠાને લઈને આપવામાં આવ્યો છે. જેમાં ઓઈલ અને ગેસ કંપનીઓને સૂચના આપવામાં આવી છે કે, આવશ્યક કામગીરીમાં રોકાયેલા સરકારી વાહનો માટે ઈંધણનો સ્ટોર કરવામાં આવે.
- યુદ્ધના જોખમે છત્રપતિ સંભાજીનગરમાં પેટ્રોલ-ડીઝલનો સ્ટોક કરવા સૂચના
- ઓઈલ કંપનીઓને ઈમરજન્સી સ્ટોક તૈયાર રાખવા વહીવટીતંત્રનો પત્ર
- ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ વધ્યા છતાં મોંઘવારી વધવાની શક્યતા ઓછી: નિર્મલા સીતારમણ
શું છે આદેશ?
જિલ્લા પુરવઠા અધિકારીએ ભારત પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (BPCL), ઇન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (IOCL) અને હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (HPCL)ના રિટેલ સેલ્સ અધિકારીઓને એક પત્રમાં જણાવ્યું કે, યુદ્ધ જેવી સ્થિતિએ પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોની સપ્લાય ચેઈન ખોરવાઈ જવાનું જોખમ ઊભું કર્યું છે. 5 માર્ચના રોજ જાહેર કરાયેલા આ પત્રમાં વહીવટીતંત્રે અધિકારીઓને પેટ્રોલ પંપો પર સરકારી વાહનો માટે ખાસ કરીને પેટ્રોલ અને ડીઝલનો પૂરતો સ્ટોક અનામત રાખવા નિર્દેશ આપ્યો છે. આ વ્યવસ્થા ખાસ કરીને એવા વાહનો માટે છે જે તાલુકા અને જિલ્લા કક્ષાએ ઈમરજન્સી અને અનિવાર્ય સેવાઓમાં સામેલ છે.
તેલનું ઉત્પાદન ઘટ્યું
નોંધનીય છે કે, ઇરાક, કુવૈત અને UAEએ તેમનું તેલ ઉત્પાદન ઓછું કરી દીધું છે. જ્યારે બીજી તરફ ઈરાન, ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાએ આ મહિનાની શરૂઆતમાં થયેલા વિવાદ બાદ ઓઈલ અને ગેસના ઠેકાણાઓ પર હુમલા કર્યા છે. આનાથી ઓઈલ અને ગેસ સપ્લાયને લઈને ચિંતાઓ વધી ગઈ છે. આ દરમિયાન ક્રૂડ ઓઈલની કિંમત સોમવારે 26 ટકા વધીને પ્રતિ બેરલ 10,549 રૂપિયાની ઊંચી સપાટીએ પહોંચી ગઈ છે.
ઓઈલ સંકટ પર નાણામંત્રીએ શું કહ્યું?
બીજી તરફ, નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે સોમવારે કહ્યું કે, વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઈલની કિંમતોમાં વધારાની મોંઘવારી પર ખાસ અસર પડવાની સંભાવના નથી, કારણ કે દેશમાં મોંઘવારી દર પહેલેથી જ તેના નીચલા સ્તરની નજીક છે. સીતારમણે લોકસભામાં એક લેખિત પ્રશ્નના જવાબમાં કહ્યું કે, વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઈલ અને ઈન્ડિયન બાસ્કેટ (આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રૂડ ઓઈલની કિંમતોની સરેરાશ, જેની ખરીદી ભારતીય રિફાઈનરીઓ કરે છે) બન્નેની કિંમતોમાં છેલ્લા એક વર્ષથી સતત ઘટાડાનો ટ્રેન્ડ હતો. 28 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ પશ્ચિમ એશિયામાં સંઘર્ષ શરૂ થયા બાદ તેમાં તેજી આવી છે.
નાણામંત્રીએ વધુમાં જણાવ્યું કે, ફેબ્રુઆરીના અંતથી 2 માર્ચ 2026 સુધીમાં ક્રૂડ ઓઈલની કિંમત (ઈન્ડિયન બાસ્કેટ) 69.01 અમેરિકી ડોલર પ્રતિ બેરલથી વધીને 80.16 અમેરિકી ડોલર પ્રતિ બેરલ થઈ ગઈ છે. ભારતનો મોંઘવારી દર હાલમાં તેના નીચલા સ્તરની આસપાસ છે, એટલા માટે હાલના તબક્કે મોંઘવારી પર તેની અસર નોંધપાત્ર માનવામાં આવતી નથી. તેઓ એ પ્રશ્નનો જવાબ આપી રહ્યા હતા કે, શું સરકારે દેશમાં વધતી વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઈલની કિંમતોની અસરની સમીક્ષા કરી છે.
