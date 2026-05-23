OJP Vs CJP: વળી પાછી નવી પાર્ટી? CJPના વિરોધમાં મેદાનમાં આવી 'ઓગી જનતા પાર્ટી', જાણો તેના વિશે

Oggy Janta Party Vs Cockroach Janta Party: સોશિયલ મીડિયા પર રાતોરાત પ્રસિદ્ધિ મળવી ગયેલી કોકરોચ જનતા પાર્ટી સામે હવે નવી પાર્ટી ઊભી થઈ છે અને તે છે ઓગી જનતા પાર્ટી. જાણો આ પાર્ટી વિશે અને શું છે તેનો હેતુ.
દેશના સીજેઆઈ સૂર્યકાંતની યુવાઓ વિશે કરાયેલી એક ટિપ્પણી બાદ સોશિયલ મીડિયામાં રાતોરાત બનેલી કોકરોચ જનતા પાર્ટીના કારણે દેશમાં માહોલ ભારે ગરમાયો છે. આ બધા વચ્ચે હવે તેના વિરોધમાં પણ એક પાર્ટી ઊભી થઈ ગઈ છે. કાર્ટુન સીરિઝ ઓગી એન્ડ ધ કોકરોચિસથી પ્રેરાયેલી ઓગી જનતા પાર્ટીએ હવે કોકરોચ જનતા પાર્ટીને સવાલ કરવાના શરૂ કરી દીધા છે. અત્રે જણાવવાનું કે કોકરોચ જનતા પાર્ટીએ સોશયિલ મીડિયા પર ગણતરીના દિવસોમાં ભારે લોકપ્રિયતા મેળવી છે. ઈન્સ્ટાગ્રામ પર તો 20 મિલિયનથી વધુ ફોલોઓર્સ રાતોરાત મેળવી લીધા છે. જો કે ભારતમાં તેનું એક્સ હેન્ડલ બંધ કરાવી દેવાયું છે.
ઓગી જનતા પાર્ટીનો શું છે નારો
ઓગી જનતા પાર્ટી એટલે કે OJPની અધિકૃત સાઈટ મુજબ તેનો લક્ષ્ય છે તમામ પ્રકારના કોકરોચનો વિનાશ. જેમાં લખવામાં આવ્યું છે કે કોઈ પણ કોકરોચ, કોઈ પણ સાઈઝનો, કોઈ પણ જાતિનો, માર્યો જશે.
સીજેપીને સીધા સવાલ
ઓગી જનતા પાર્ટી એટલે કે OJPએ સીજેપીના ફાઉન્ડર અભિજીત દીપકે પર નિશાન સાધવાનું શરૂ કરી દીધુ છે. ઓજેપીએ પૂછ્યું કે તેમનું આમ આદમી પાર્ટી સાથે શું કનેક્શન છે. કારણ કે 2024માં બોસ્ટન રવાના થતા પહેલા તેમણે મનિષ સિસોદિયાનો આભાર માન્યો હતો. દિપકેએ પોસ્ટમાં કહ્યું કે હતું કે મને તમારી સાથે કામ કરવાની તક મળી તે માટે તમારો આભારી છું. હવે હું તમારા જ દિશાનિર્દેશ પર બોસ્ટન રવાના થઈ રહ્યો છું. અંતર હોવા છતાં મારી AAP પ્રત્યે પ્રતિબદ્ધતા ક્યારેય ઓછી નહીં થાય.
સીજેપીની આકરી ટીકા
ઓજેપી કોકરોચ જનતા પાર્ટીની આકરી ટીકા કરી રહ્યું છે. ઓજેપીએ ઈન્સ્ટાગ્રામ પર સ્વતંત્રતા સેનાનીઓની તસવીરો શેર કરતા લખ્યું કે તલવારની ધાર પર બનેલી આ ભૂમિના યુવાઓ આજે પોતાની જાતને કોકરોચ કહેવડાવતા ગૌરવ અનુભવે છે. આ ખરેખર બેરોજગારીના ચરમ પર પહોંચવાના લક્ષણ છે.
પશુ કલ્યાણ પર ફોકસ
ઓજેપીએ પશુઓની સુરક્ષા વિશેનું પોતાનું ઘોષણાપત્ર પર બહાર પાડ્યું છે અને કહ્યું કે પશુઓ માટે ફ્રી હેલ્થકેર, મજબૂત કાયદો, વધુમાં વધુ શેલ્ટર અને એડોપ્ટેશન કેમ્પેઈન ચલાવવામાં આવશે. આ ગ્રુપે પણ નીટપેપરનો મુદ્દો ઉઠાવતા પ્રભાવિત વિદ્યાર્થીઓ માટે ન્યાયની માંગણી કરી છે. ઓજેપીના હાલ ઈન્સ્ટાગ્રામ પર 10 હજારથી વધુ ફોલોઅર્સ છે.
સીજેપીને કોંગ્રેસનો સાથ!
કેરળમાં સત્તાધારી કોંગ્રેસ, તેના સહયોગી પક્ષ આઈયુએમએલ અને વિપક્ષી દળ માર્કસવાદી કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી (માકપા)ના અનેક યુવા નેતાઓએ કોકરોચ જનતા પાર્ટી (સીજેપી) નામના એક વ્યંગાત્મક સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પ્રત્યે પોતાનું સમર્થન જતાવ્યું છે. નવા ચૂંટાયેલા વિધાયક અબિન વર્કી (કોંગ્રેસ), પી કે નવાસ અને ટી પી અશરફઅલી (આઈયુએમએલ) તથા વિ કે સનોજ (માકપા)એ પણ શુક્રવારે સીજેપીનું સમર્થન કર્યું. આ વ્યંગ્યાત્મક અભિયાનને વિદ્યાર્થી નેતાઓનો પણ સાથ મળ્યો છે. જેમાં સ્ટુડન્ટ્સ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (SFI)ના પ્રદેશ અધ્યક્ષ એમ શિવપ્રસાદે પણ તેના પક્ષમાં વાત કરી.
એક ટેલિવિઝન ચેનલ સાથે વાત કરતા યુવા કોંગ્રેસના પૂર્વ પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ વર્કીએ કહ્યું કે કેન્દ્ર સરકાર વિરુદ્ધ વ્યાજબી સવાલ ઉઠાવનારા કોઈ પણ આંદોલનનું સમર્થન કરવામાં કોઈ ખોટું નથી.