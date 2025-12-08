ઓલા-રેપિડોથી મુસાફરી કરનારાઓ સાવધાન! મહિલાઓના જીવ મુકાઈ શકે છે જોખમમાં, જાણો સમગ્ર મામલો
Ola-Rapido User: દરરોજ, લાખો લોકો રસ્તાઓ પર રેપિડો અને ઓલાની બાઇક-ટેક્સી સેવાઓનો ઉપયોગ કરે છે. ટ્રાફિક જામમાંથી ઝડપથી પસાર થવા માટે આ બાઇકો ખૂબ જ ઉપયોગી છે. પરંતુ હવે, સાવચેત રહો. આ સેવાઓ સરકારી પરવાનગી વિના કાર્યરત છે અને તમારા જીવનને જોખમમાં મૂકી શકે છે.
Ola-Rapido User: કલ્પના કરો, તમારે ક્યાંક જવાની જરૂર છે. તમે તમારા મોબાઇલ પર એક એપ ખોલો છો, બાઇક-ટેક્સી બુક કરો છો, અને ડ્રાઇવર પાંચ મિનિટમાં આવી પહોંચે છે. પરંતુ વાસ્તવિકતા એ છે કે રેપિડો અને ઓલા પાસે મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય પરિવહન સત્તામંડળ (STA) અથવા RTA તરફથી કોઈ પરમિટ નથી.
મોટર વાહન અધિનિયમની કલમ 66 જણાવે છે કે ખાનગી વાહનો ફી માટે મુસાફરોને લઈ જઈ શકતા નથી. આ હોવા છતાં, આ કંપનીઓ મહિનાઓથી મુંબઈમાં સેવાઓ ચલાવી રહી છે. આ પછી, મુંબઈના અંબોલી પોલીસ સ્ટેશને રાઇડ-શેરિંગ કંપનીઓ ઓલા અને રેપિડોના ડિરેક્ટરો સામે FIR દાખલ કરી છે. આરોપ છે કે બંને કંપનીઓ રાજ્ય સરકાર અને પ્રાદેશિક પરિવહન સત્તામંડળ (RTA) ની પરવાનગી લીધા વિના મુંબઈમાં બાઇક-ટેક્સી સેવાઓ ચલાવી રહી હતી.
રેપિડો અને ઉબેર સરકારી લાઇસન્સ વિના કાર્યરત હતા
અંબોલી પોલીસે પ્રાદેશિક પરિવહન કાર્યાલય (RTO)ની ફરિયાદના આધારે આ કેસ નોંધ્યો છે. ફરિયાદમાં જણાવાયું છે કે બંને કંપનીઓ કોઈ સત્તાવાર મંજૂરી ન હોવા છતાં, શહેરની હદમાં તેમના મોબાઇલ એપ્સ દ્વારા ટુ-વ્હીલર ટેક્સી સેવાઓ ચલાવી રહી છે.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, ઓલા અને રેપિડો બંને લાંબા સમયથી મુંબઈમાં ટુ-વ્હીલર ટેક્સી સેવાઓ ચલાવી રહી છે. મુસાફરો આ એપ-આધારિત સેવાઓ દ્વારા સરળતાથી બાઇક-ટેક્સી બુક કરી શકતા હતા, પરંતુ આ સેવાઓને પરિવહન વિભાગ તરફથી કોઈ પરવાનગી મળી ન હતી.
રેપિડો અને ઓલા બંને સામે કેસ દાખલ
પોલીસ જણાવે છે કે આવી સેવાઓ સંપૂર્ણપણે ગેરકાયદેસર છે અને કંપનીઓ તેમાંથી પૈસા પણ કમાઈ રહી છે. તેથી, આ નિયમોનું સીધું ઉલ્લંઘન માનવામાં આવે છે. RTO ફરિયાદમાં જણાવાયું છે કે રેપિડો પરવાનગી વિના કામ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું અને મોટર વ્હીકલ એગ્રીગેટર માર્ગદર્શિકા 2020 અને મોટર વાહન અધિનિયમની કલમ 66 સહિત અનેક કાયદાઓનું ઉલ્લંઘન કર્યું.
મહિલાઓ માટે ખાસ ખતરો
RTO એ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે આવી અનધિકૃત સેવાઓ મુસાફરો, ખાસ કરીને મહિલાઓની સલામતી અંગે ગંભીર ચિંતાઓ ઉભી કરે છે, કારણ કે એપ કંપનીઓ ડ્રાઇવરો પર યોગ્ય પાત્ર ચકાસણી અથવા સુરક્ષા તપાસ કરતી નથી.
આંબોલી પોલીસ સ્ટેશને મોટર વાહન અધિનિયમ, 1988ની અનેક કલમો હેઠળ કેસ નોંધ્યો છે, જેમાં ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC) ની કલમ 193, 197, 192(A), 93, 66, તેમજ કલમ 123 અને 318(3)નો સમાવેશ થાય છે.
પોલીસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે શહેરમાં કાર્યરત અનધિકૃત વાહન સેવાઓને રોકવા માટે આ કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે.
