‘ઓપરેશન સિંદૂર ચાલું જ છે…’, નવા વર્ષે સેના પ્રમુખ જનરલ દ્વિવેદીએ પાકિસ્તાનને યાદ અપાવ્યો જૂનો મિજાજ
Army chief General Upendra Dwivedi: નવા વર્ષના અવસરે ભારતીય સેનાએ દેશવાસીઓને શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે. સાથે જ દુશ્મન દેશ પાકિસ્તાનને પણ ભારતીય સેનાએ સખત સંદેશ આપ્યો છે. સેના પ્રમુખ દ્વિવેદીએ પાકિસ્તાનને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ચેતવણી આપી છે.
General Upendra Dwivedi on reminds Pakistan: ગયા વર્ષે પાકિસ્તાને કાશ્મીરના પહલગામમાં કાયરતાપૂર્ણ આતંકી હુમલો કર્યો હતો, જેમાં અનેક નિર્દોષ લોકોના જીવ ગયા હતા. આ હુમલા બાદ ભારતે 'ઓપરેશન સિંદૂર' લોન્ચ કરીને પાકિસ્તાનમાં ઘૂસીને આતંકી ઠેકાણાઓનો નાશ કર્યો હતો, જેમાં 100થી વધુ આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા હતા. હવે જ્યારે નવા વર્ષની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે, ત્યારે ભારતીય સેના પ્રમુખ જનરલ ઉપેન્દ્ર દ્વિવેદીએ પાકિસ્તાનને ફરી પોતાનો જૂનો મિજાજ બતાવ્યો છે.
સેના પ્રમુખ (COAS) જનરલ ઉપેન્દ્ર દ્વિવેદીએ ગુરુવારે દેશવાસીઓને નવા વર્ષની શુભકામનાઓ પાઠવી હતી. ઓપરેશન સિંદૂર હેઠળ ભારતની ત્વરિત કાર્યવાહીની પ્રશંસા કરતા તેમણે કહ્યું કે આ ઓપરેશન આજે પણ ચાલું છે. ભારતીય સેનાના જનરલ ઉપેન્દ્ર દ્વિવેદીએ એક પોસ્ટમાં ઉલ્લેખ કર્યો કે સેના પરિવર્તનના એક દાયકામાંથી પસાર થઈ રહી છે. તેમણે સંયુક્તતા, આત્મનિર્ભરતા અને ઇનોવેશનને ભારતની સંરક્ષણ વ્યૂહરચનાના સ્તંભ ગણાવ્યા હતા. દ્વિવેદીએ સેનાને ભવિષ્ય માટે તૈયાર કરવા માટે સ્વદેશી ટેકનોલોજી અને નવા વિચારો અપનાવવા પર ભાર મૂક્યો હતો.
સેના પ્રમુખે જણાવ્યું હતું કે, "વર્ષ 2026ના શુભ અવસરે, ભારતીય સેના વતી હું તમામ દેશવાસીઓને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. આ નવું વર્ષ તમારા અને તમારા પરિવાર માટે સુખ, ઉત્તમ સ્વાસ્થ્ય અને સમૃદ્ધિ લાવે તેવી કામના. ભારતીય સેના સંપૂર્ણ સતર્કતા અને દ્રઢ સંકલ્પ સાથે રાષ્ટ્રની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરી રહી છે."
