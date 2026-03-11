ટ્રમ્પની મુકેશ અંબાણી સાથે 300 બિલિયન ડોલરની ડીલ, અમેરિકામાં બનશે નવી ઓયલ રિફાઇનરી
Texas Oil Refinery Deal: મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધ વચ્ચે ટ્રમ્પે એક મોટી જાહેરાત કરી છે. અમેરિકાના ટેક્સાસમાં નવી ઓયલ રિફાઇનરી બનશે, જેમાં ભારતીય કંપની રિલાયન્સ મોટું રોકાણ કરશે.
- અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કરી મોટી જાહેરાત
- મુકેશ અંબાણીની કંપની અમેરિકામાં બનાવશે નવી ઓયલ રિફાઈનરી
- 300 બિલિયન ડોલરની ડીલ, ટેક્સાસમાં બનશે રિફાઈનરી
ઈરાન-ઇઝરાયલનું યુદ્ધ હવે નિર્ણાયક તબક્કામાં પહોંચી શકે છે. યુદ્ધના 11મા દિવસે પણ હુમલા સતત ચાલી રહ્યાં છે. આ વચ્ચે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે એક મોટી જાહેરાત કરી છે. તેમણે કહ્યું કે અમેરિકા 50 વર્ષમાં પ્રથમવાર એક નવો ઓયલ રિફાઇનરી પ્લાન્ટ બનાવવા જઈ રહ્યું છે.
ડીલ વિશે ટ્રમ્પે શું કહ્યુ?
સૌથી મોટી વાત છે કે આ પરિયોજનામાં ભારતના ઉદ્યોગપતિ મુકેશ અંબાણીની કંપની રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ રોકાણ કરશે. ખુદ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પર તેની જાહેરાત કરી છે. ટ્રમ્પે પોતાની પોસ્ટમાં લખ્યું કે એનર્જી સેક્ટરમાં એકવાર ફરી અમેરિકાનો દબદબો જોવા મળશે. તેમણે કહ્યું કે તેમને આ જણાવતા ગર્વ થઈ રહ્યો છે કે 50 વર્,માં પ્રથમવાર અમેરિકા નવી ઓયલ રિફાઇનરી બનાવવા જઈ રહ્યું છે. આ આશરે 300 મિલિયન ડોલરની મોટી ડીલ ગણાવવામાં આવી રહી છે.
ડીલથી અમેરિકાને શું ફાયદો થશે?
ત્યારબાદ ટ્રમ્પે ભારતનો આભાર વ્યક્ત કર્યો અને કહ્યું કે આ સમજુતિ દુનિયાની સૌથી મોટી ખાનગી ઉર્જા કંપનીઓમાંથી એક રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રી સાથે થઈ છે. તેમણે આગળ કહ્યું કે આ રિફાઇનરીથી અમેરિકી બજાર અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા બંનેને મોટો ફાયદો મળશે. ટ્રમ્પે દાવો કર્યો કે આ અમેરિકાની સૌથી સ્વચ્છ રિફાઇનરીમાંથી એક હશે. તેનાથી દેશમાં નોકરીઓ વધશે અને આર્થિક વિકાસને નવી ગતિ મળશે.
જાહેરાતનો સમય મહત્વનો
હકીકતમાં આ જાહેરાત તેવા સમયમાં કરવામાં આવી છે જ્યારે દુનિયાભરમાં તેલને લઈને અનિશ્ચિતતાનું સંકત જોવા મળી રહ્યું છે. અમેરિકામાં પણ પેટ્રોલ અને ગેસની કિંમતોને લઈને ચિંતા બનેલી છે. આ વચ્ચે મંગળવારે વ્હાઇટ હાઉસમાં પ્રેસ બ્રીફિંગ દરમિયાન પ્રેસ સેક્રેટરી કેરોલાઇન લેવિટે કહ્યુ કે અમેરિકાના લોકો પણ જાણે છે કે અત્યારે ગેસ અને તેલની કિંમતો વધી છે. પરંતુ તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્ય કે જ્યારે ઓપરેશન- એપિક ફ્યૂરી'' ના લક્ષ્ય પૂરા થઈ જશે, કિંમતોમાં ઘટાડો જોવા મળી શકે છે.
