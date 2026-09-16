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સ્મશાનમાં રણક્યો ફોન અને બદલાઈ ગઈ કિસ્મત : જાણો કેવી રીતે નરેન્દ્ર મોદી પહેલીવાર બન્યા ગુજરાતના CM

History of Narendra Modi political career : ગુજરાતથી દૂર કરાયેલા સંગઠન મહામંત્રીનો ગુજરાતમાં એવો પુનરાગમન થયો, જેણે રાજ્યના રાજકારણની દિશા જ બદલી નાખી. વર્ષ 2001માં કેશુભાઈ પટેલના રાજીનામા બાદ નરેન્દ્ર મોદીને ગુજરાતની કમાન સોંપાઈ અને 7 ઓક્ટોબરે તેમણે મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા. કેવી રીતે શરૂ થઈ આ ઐતિહાસિક રાજકીય સફર? જુઓ આ ખાસ અહેવાલમાં...

Published: Sep 16, 2026, 06:43 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 06:43 PM IST
સ્મશાનમાં રણક્યો ફોન અને બદલાઈ ગઈ કિસ્મત : જાણો કેવી રીતે નરેન્દ્ર મોદી પહેલીવાર બન્યા ગુજરાતના CM

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