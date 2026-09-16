/સ્મશાનમાં રણક્યો ફોન અને બદલાઈ ગઈ કિસ્મત : જાણો કેવી રીતે નરેન્દ્ર મોદી પહેલીવાર બન્યા ગુજરાતના CM

pm modi birthday : આ શપથ 7 ઓક્ટોબર 2001ના છે પણ આ શપથ પાછળની એ કહાની છે જેણે નરેન્દ્ર મોદીના રાજકીય ઈતિહાસને સુવર્ણ અક્ષરે લખી દીધો. વાત છે, 2 ઓક્ટોબર 2001. દિલ્હીનો એક સ્મશાન ઘાટ, ચિતામાંથી નીકળતી જ્વાળાઓ વચ્ચે એક ફોનની રિંગ વાગે છે. સ્ક્રીન પર નામ હતું—અટલ બિહારી વાજપેયી. નરેન્દ્ર મોદી ફોન ઉપાડે છે સામેથી અટલજીનો અવાજ આવે છે, ક્યાં છો?. મોદી કહે છે, સાહેબ, સ્મશાનમાં છું. અને અટલજી હસીને બોલે છે—અરે, સ્મશાનમાંથી બહાર નીકળો અને સાંજે મારા ઘરે આવો, કંઈક વાત કરવાની છે.
વાજપેયી નિવાસસ્થાને અટલજી અને અડવાણી હાજર હતા. ગુજરાત છોડાવ્યાના વર્ષો પછી મોદીને સીધો આદેશ મળ્યો—દિલ્હી છોડો, ગુજરાત જાઓ અને મુખ્યમંત્રીની ગાદી સંભાળો. શરૂઆતમાં મોદી સંકોચાયા, પણ વરિષ્ઠોના આદેશ સામે શીશ ઝુકાવ્યું.
બીજી તરફ ગુજરાત રાજકીય અસ્થિરતા અને પડકારોના સમયમાંથી પસાર થઈ રહ્યું હતું. એ જ વર્ષે કચ્છમાં વિનાશકારી ભૂકંપે રાજ્યને હચમચાવી નાખ્યું હતું. કેશુભાઈ પટેલે મુખ્યમંત્રી પદેથી રાજીનામું આપ્યું અને ભાજપના કેન્દ્રીય નેતૃત્વ સામે સવાલ હતો. ગુજરાતની કમાન હવે કોને સોંપવી? અને અહીંથી શરૂ થયો નરેન્દ્ર મોદીના જીવનનો સૌથી મોટો રાજકીય વળાંક....
ગુજરાતની કમાન હવે કોને સોંપવી?
અને તારીખ હતી 7 ઓક્ટોબર, 2001. નરેન્દ્ર મોદીએ પહેલીવાર ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા. પરંતુ મુખ્યમંત્રી બન્યા પછી સામે આવ્યો બીજો બંધારણીય પડકાર. વિધાનસભાના સભ્ય બનવાનો. રાજકોટની બેઠક ખાલી થઈ, અને નરેન્દ્ર મોદી પેટાચૂંટણીના મેદાનમાં ઉતર્યા. ચૂંટણી પંચના સત્તાવાર આંકડા પ્રમાણે રાજકોટ-2ની પેટાચૂંટણીમાં નરેન્દ્ર મોદીને 45,298 મત મળ્યા અને તેઓ વિજેતા બન્યા.
એક સમયે ગુજરાતથી દૂર મોકલાયેલા સંગઠનકાર. હવે એ જ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા. આગળના 13 વર્ષમાં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે નરેન્દ્ર મોદીની રાજકીય સફરે અનેક નિર્ણયો, વિકાસના દાવાઓ, અને પડકારોને જન્મ આપ્યો. અને ગુજરાતના રાજકારણમાં તેમનું સ્થાન વધુ મજબૂત બનતું ગયું.
ગુજરાત છોડવાની ફરજ પડી હતી પણ રાજકીય સફર ફરી ગુજરાતમાં જ પાછી આવી. 2001નું એ પુનરાગમન માત્ર એક પદ પરિવર્તન નહોતું. એ નરેન્દ્ર મોદીની રાજકીય સફરના નવા અધ્યાયની શરૂઆત હતી અને અહીંથી શરૂ થઈ. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે 13 વર્ષ લાંબી એક એવી સફર, જે બાદમાં તેમને રાષ્ટ્રીય રાજકારણના કેન્દ્ર સુધી લઈ ગઈ.