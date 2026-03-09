Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndiaPM મોદીનો એક કોલ અને ઈરાન યુદ્ધનો આવશે અંત, પૂર્વ રાજદૂતનું મોટું નિવેદન

PM મોદીનો એક કોલ અને ઈરાન યુદ્ધનો આવશે અંત, પૂર્વ રાજદૂતનું મોટું નિવેદન

America Iran War: પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા યુદ્ધ વચ્ચે, ભૂતપૂર્વ રાજદૂતે ભારત અંગે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે પીએમ મોદી આ બધા દેશોમાં ખૂબ જ આદરણીય છે. જો તેઓ ઈરાન અને ઈઝરાયલના નેતાઓને એક પણ ફોન કોલ કરશે, તો આ તણાવ નોંધપાત્ર રીતે ઓછો થશે અને આ યુદ્ધનો અંત આવશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 09, 2026, 10:16 PM IST
  • પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા યુદ્ધ વચ્ચે, ભૂતપૂર્વ રાજદૂતે ભારત અંગે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે.
  • તેમણે કહ્યું કે પીએમ મોદી આ બધા દેશોમાં ખૂબ જ આદરણીય છે.
  • જો તેઓ ઈરાન અને ઈઝરાયલના નેતાઓને એક પણ ફોન કોલ કરશે, તો આ તણાવ નોંધપાત્ર રીતે ઓછો થશે અને આ યુદ્ધનો અંત આવશે.

Trending Photos

PM મોદીનો એક કોલ અને ઈરાન યુદ્ધનો આવશે અંત, પૂર્વ રાજદૂતનું મોટું નિવેદન

America Iran War: પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા યુદ્ધની અસર વૈશ્વિક અર્થતંત્ર પર થવા લાગી છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થવાથી ભારત સહિત ઘણા દેશો માટે ઉર્જા પુરવઠા અંગે ચિંતાઓ ઉભી થઈ છે. આ દરમિયાન, આ ક્ષેત્રના દેશો પણ સતત અસુરક્ષાની સ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યા છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

ભારતમાં યુએઈના ભૂતપૂર્વ રાજદૂત હુસૈન હસન મિર્ઝાએ કહ્યું કે જો પીએમ મોદી ઈરાન અને ઈઝરાયલમાં તેમના સમકક્ષો સાથે વાત કરે, તો એક ફોન કોલ આ મુદ્દાને ઉકેલી શકે છે.

મિર્ઝાએ આ યુદ્ધ અંગે યુએઈની ચિંતાઓનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે કહ્યું કે યુએઈ ઇચ્છતું નથી કે આ યુદ્ધ લાંબા સમય સુધી ચાલે, અને ન તો તે તેના પ્રદેશનો ઉપયોગ કોઈપણ પ્રકારના હુમલા માટે થવા દેશે. મિર્ઝાએ કહ્યું કે, સાચું કહું તો, મને સમજાતું નથી કે આપણે શા માટે સામેલ થવું જોઈએ. યુએઈ માટે તેમાં સામેલ થવાનું કોઈ કારણ નથી.

બંને વચ્ચે સંબંધો ફરીથી સ્થાપિત કરી શકે છે

મિર્ઝાએ ઉમેર્યું હતું કે અબુ ધાબી ઈરાન અને ઇઝરાયલ બંનેનો ભાગીદાર છે, અને તે બંને વચ્ચે સંબંધો ફરીથી સ્થાપિત કરી શકે છે. યુએઈના રાષ્ટ્રપતિ સાથે વડા પ્રધાન મોદીની વાતચીતનો ઉલ્લેખ કરતા મિર્ઝાએ કહ્યું કે વડા પ્રધાન મોદી માત્ર ગલ્ફ દેશોમાં જ નહીં પરંતુ સમગ્ર પ્રદેશના સામાન્ય લોકોમાં પણ આદર પામે છે. 

બંને નેતાઓ સાથે પીએમ મોદીની મજબૂત પ્રતિષ્ઠા

તેમણે કહ્યું કે, ઈરાન અને ઇઝરાયલમાં તેમના સમકક્ષોને મોદીનો એક ફોન કોલ આ સમસ્યાનો ઉકેલ લાવી શકે છે, આ મુદ્દાનો અંત લાવી શકે છે. ફક્ત એક ફોન કોલ. આ વિશ્વાસ બંને નેતાઓ સાથે પીએમ મોદીની મજબૂત પ્રતિષ્ઠા પર આધારિત છે, જેઓ હાલમાં તે યુદ્ધમાં રોકાયેલા છે.

બંને પક્ષો સતત એકબીજા પર હુમલો કરી રહ્યા છે

નોંધનીય છે કે પશ્ચિમ એશિયાઈ યુદ્ધને લગતા તમામ નિવેદનો છતાં, શાંતિના કોઈ સંકેતો નથી. બંને પક્ષો સતત એકબીજા પર હુમલો કરી રહ્યા છે. તુર્કીએ સાયપ્રસમાં તેની હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલીઓને સક્રિય કરી છે, જ્યારે હિંદ મહાસાગરમાં ઈરાની જહાજ ડૂબી ગયા પછી તેહરાનની નૌકાદળો શ્રીલંકા અને ભારતમાં આશ્રય લઈ રહી છે. આ પરિસ્થિતિ આ યુદ્ધના વિસ્તરણનો વ્યાપ દર્શાવે છે.

યુએઈના ભૂતપૂર્વ રાજદૂતનું આ નિવેદન અતિશયોક્તિભર્યું લાગે છે, કારણ કે ભારત સતત બંને દેશોને સંયમ રાખવાની અપીલ કરે છે. આ યુદ્ધમાં અમેરિકા અને ઇઝરાયલના પોતાના હિતો છે, અને ઈરાનના ઇસ્લામિક શાસન માટે, આ યુદ્ધ અસ્તિત્વનું યુદ્ધ છે. પરિણામે, અમેરિકાના હુમલાઓ અને ઈરાનના વળતા હુમલાઓએ આ યુદ્ધ લાંબા સમય સુધી ચાલવાની શક્યતા વધારી દીધી છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
india newsiraniran israelIran NewsGujarati Newspm modiAmerica Iran WarUAE former ambassadorBig StatementWar Stop

Trending news