એક કિલો PNG કે LPG... ક્યા ગેસમાં કેટલા દિવસ બને છે રસોઈ, જાણો કયો વિકલ્પ તમારા માટે વધુ ફાયદાકારક

ગુજરાતી ન્યૂઝIndiaએક કિલો PNG કે LPG... ક્યા ગેસમાં કેટલા દિવસ બને છે રસોઈ, જાણો કયો વિકલ્પ તમારા માટે વધુ ફાયદાકારક

PNG Vs LPG Cost: મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા તણાવના કારણે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝના માર્ગે આવતો ગેસ અને ઓઈલનો પુરવઠો ખોરવાઈ ગયો છે, જેના કારણે ભારતમાં પણ ગેસની અછતનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ગેસ સંબંધિત મુશ્કેલીઓને ઓછી કરવા માટે સરકાર વિવિધ પગલાં લઈ રહી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 28, 2026, 04:32 PM IST
  • જાણો કયો વિકલ્પ તમારા રસોડાનું બજેટ જાળવી રાખશે
  • સરકાર કેમ આપી રહી છે PNG વાપરવાની સલાહ?
  • શું LPG છોડીને PNG પર સ્વિચ થવું અત્યારે ફાયદાકારક છે?

PNG Vs LPG Cost: અમેરિકા-ઇઝરાયલ અને ઇરાન વચ્ચે મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલ યુદ્ધની અસર દુનિયાભારમાં જોવા મળી રહી છે. આ તણાવની અસરથી ભારત પણ બચી શક્યું નથી. ખાસ કરીને મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલી તણાવના કારણે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝના માર્ગે આવતો ગેસ અને ઓઈલનો પુરવઠો ખોરવાઈ ગયો છે, જેના કારણે ભારતમાં પણ લોકોને ગેસ સંબંધિત અછત અને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. જો કે, ગેસની સમસ્યાઓને દૂર કરવા માટે સરકાર વિવિધ પગલાં લઈ રહી છે. કેન્દ્ર સરકારે લોકોને LPG થી PNG પર સ્વિચ કરવાની અપીલ પણ કરી છે. આ ઉપરાંત કેન્દ્ર સરકારે કડક પગલાં ઉઠાવતા એવા વિસ્તારોના રહેવાસીઓને PNG કનેક્શન મેળવવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે જ્યાં પાઇપ્ડ નેચરલ ગેસ ઉપલબ્ધ છે.

કયું વધુ ફાયદાકારક છે?
LPG અને PNGની ચર્ચાની સાથે જ બન્ને ગેસને લઈને અનેક પ્રશ્નો ઉઠી રહ્યા છે. ઘણા લોકો હાલમાં બન્ને ગેસની કિંમતો અંગે પણ અનુમાન લગાવી રહ્યા છે. ત્યારે ચાલો આજે અમે તમને જણાવીએ કે, 1 કિલો PNG કે LPGમાં કેટલા દિવસ રસોઈ બની શકે છે અને કયું વધુ સસ્તું છે.

માપવાની પદ્ધતિ
PNGને સ્ટાન્ડર્ડ ક્યુબિક મીટરથી માપવામાં આવે છે, જ્યારે LPGને કિલોમાં માપવામાં આવે છે. જ્યારે જેમ વીજળીનું બિલ યુનિટ હિસાબે આવે છે, તેવી જ રીતે PNGનું બિલ તેના પર નિર્ભર કરે છે કે, તમે કેટલા SCM ગેસનો ઉપયોગ કર્યો છે.

વપરાશ અને ખર્ચ
જો આપણે ગણતરીઓના આધારે જોઈએ તો, એક SCM લગભગ 0.76 કિલોગ્રામ બરાબર હોય છે. જ્યારે 1 કિલોગ્રામ LPG લગભગ 1.16 SCM PNG બરાબર હોય છે. તેવી જ રીતે 14.2 કિલોના એક ઘરેલું LPG સિલિન્ડર લગભગ 16 SCM PNG ગેસ બરાબર હોય છે. 14.2 કિલોનો એક LPG સિલિન્ડર નોર્મલ ઉપયોગમાં લગભગ 25 થી 35 દિવસ સુધી ચાલે છે, જે પરિવારના કદ અને રસોઈની આદતો પર નિર્ભર હોય છે.

આ ઉપરાંત દેશના મોટાભાગના શહેરોમાં PNGની કિંમત લગભગ 45 થી 50 રૂપિયા પ્રતિ SCMની વચ્ચે રહે છે. આ હિસાબે લગભગ જો મહિનામાં 15 SCM ગેસનો ઉપયોગ થાય છે, તો બિલ અંદાજે 700 રૂપિયાની આસપાસ આવે છે.

બીજી તરફ LPG સિલિન્ડરની કિંમત શહેરના હિસાબે લગભગ 800થી 1100 રૂપિયા સુધી હોય છે. આવી સ્થિતિમાં જો બન્નેનો પૂરો હિસાબ લગાવવામાં આવે, તો બન્નેનો ખર્ચ લગભગ સરખો જ રહે છે. પરંતુ PNGમાં થોડો ફાયદો મળે છે, કારણ કે તેમાં જેટલો વપરાશ થાય એટલું જ પેમેન્ટ કરવાનું હોય છે.

તમારા માટે શું યોગ્ય PNG કે LPG?
સુવિધાની બાબતમાં PNGને આગળ માનવામાં આવે છે, કારણ કે એકવાર કનેક્શન લીધા પછી 24 કલાક ગેસ સપ્લાય મળતો રહે છે અને સિલિન્ડર ખાલી થવાની ચિંતા રહેતી નથી. આનાથી ઉલટું LPGમાં સમયાંતરે સિલિન્ડર બુક કરાવવું અને બદલવું પડે છે. જો કે, જે લોકોની બદલી થતી રહેતી હોય અથવા જેઓ ભાડાના મકાનમાં રહે છે, તેમના માટે LPG સારો વિકલ્પ માનવામાં આવે છે, કારણ કે તેનું કનેક્શન ગમે ત્યાં સરળતાથી લઈ શકાય છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

