બાપ રે! એક ભૂલ અને ટોલ થઈ જશે બમણો, ફાસ્ટેગનો આ નિયમ દરેક ડ્રાઇવરેને જાણવો જ જોઈએ

FASTag New Rules: કોઈ હાઇવે પર મુસાફરી કરતા વાહનચાલકો માટે હવે ફાસ્ટેગ ફરજિયાત છે. જો તમારા વાહનમાં ફાસ્ટેગ નથી, તો તમે મુશ્કેલીમાં મુકાઈ શકો છો. તમારી ટોલના ડબલ પૈસા પણ આપવા પડી શકે છે. જાણો સરકારનો નવો ફાસ્ટેગ પેમેન્ટનો નિયમ.
 

Jan 19, 2026, 10:07 PM IST

બાપ રે! એક ભૂલ અને ટોલ થઈ જશે બમણો, ફાસ્ટેગનો આ નિયમ દરેક ડ્રાઇવરેને જાણવો જ જોઈએ

FASTag New Rules: જો તમે હાઈ વે પર દરરોજ મુસાફરી કરો છો, તો ફાસ્ટેગ તમારા માટે પેટ્રોલ જેટલું જ જરૂરી બની ગયું છે. તાજેતરમાં, નેશનલ ક્રાઈમ ઈન્વેસ્ટિગેશન બ્યુરો (NCIB) એ ફાસ્ટેગ સંબંધિત બે પાનાનો દસ્તાવેજ શેર કર્યો છે. તે ફાસ્ટેગ સંબંધિત માહિતી પ્રદાન કરે છે. આ દસ્તાવેજ દરેક ડ્રાઈવરે વાંચવો જોઈએ. ચાલો જાણીએ કે આ દસ્તાવેજોમાં શું લખ્યું છે.

ફાસ્ટેગ સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ નિયમો

ફાસ્ટેગ નિયમો અનુસાર, જો કોઈ વાહનમાં ફાસ્ટેગ ન હોય અથવા કોઈ કારણોસર ફાસ્ટેગ ચુકવણી નિષ્ફળ જાય, તો ડ્રાઇવર પાસેથી રોકડમાં ટોલ ફીના બમણા વસૂલવામાં આવી શકે છે. જો કે, જો UPI દ્વારા ચુકવણી કરવામાં આવે છે, તો નિયમો અનુસાર ટોલ રકમના માત્ર 1.25 ગણા વસૂલવામાં આવશે.

જો કે, ઘણીવાર એવું જોવા મળ્યું છે કે ટોલ કલેક્ટર્સ UPI ચુકવણી સ્વીકારતા નથી. ટોલ કર્મચારીઓ કાં તો UPI ચુકવણી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરે છે અથવા બમણી રકમ વસૂલ કરે છે અને રોકડ રસીદ આપે છે. તેથી, બધા ડ્રાઈવરોને વિનંતી છે કે તેઓ આ દસ્તાવેજો પોતાની સાથે રાખે. જો કોઈ ટોલ કર્મચારી નિયમોનું પાલન ન કરે, તો તમે તેમને આ UPI નિયમો વિશે જાણ કરી શકો છો અને તમારા અધિકારો માટે લડી શકો છો.

ટોલ કર્મચારી વિશે ફરિયાદ ક્યાં કરવી?

જો કોઈ ટોલ કર્મચારી નિયમોનું પાલન ન કરે અથવા તમારી વાત ન સાંભળે, તો તમે NHAI ના 24x7 હેલ્પલાઇન નંબર 1033 પર સીધી ફરિયાદ કરી શકો છો. તમે ભારત સરકારના CPGRAMS પોર્ટલ (pgportal.gov.in) અથવા UMANG એપ દ્વારા ઓનલાઈન પણ ફરિયાદ નોંધાવી શકો છો. ફરિયાદ નોંધાવતી વખતે, ટોલ પ્લાઝાનું નામ, તારીખ, સમય અને ઘટનાનો ઉલ્લેખ કરવાનું ભૂલશો નહીં.

ફાસ્ટેગ ક્યાં ઉપયોગી છે?

ફાસ્ટેગનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે ટોલ પ્લાઝા પર રોકાયા વિના ટોલ ચૂકવવા માટે થાય છે, પરંતુ હવે તેનો ઉપયોગ ઘણી અન્ય રીતે થાય છે. તેનો ઉપયોગ મોલ, એરપોર્ટ, મોટા શહેરોમાં પાર્કિંગ લોટ અને કેટલાક પેટ્રોલ પંપ પર ઇંધણ ચુકવણી માટે પણ થાય છે. તે હવે ટોલ ટેક્સ સુધી મર્યાદિત નથી, પરંતુ ધીમે ધીમે ઘણી રોજિંદા સેવાઓમાં તેનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે.

