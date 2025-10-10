Prev
ભારતના 5 સૌથી સ્વચ્છ ગામોમાં એક ગુજરાતના ગામનો પણ થાય છે સમાવેશ, જાણો આ મોર્ડન વિલેજ વિશે

Gujarat Role Model Village: જ્યારે ભારતીય શહેરો પ્રદૂષણ અને ગંદકી સામે ઝઝૂમી રહ્યા છે, ત્યારે કેટલાક ગામડાઓ તેમની સ્વચ્છતા માટે પ્રખ્યાત છે. આ પાંચ ગામડાઓમાંથી એકને એશિયામાં સૌથી સ્વચ્છ ગણવામાં આવે છે. જાણો કે તે કયા ગામડા છે. ગુજરાતના એક સ્વચ્છ ગામનો પણ તેમા સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 10, 2025, 09:23 PM IST

Gujarat Role Model Village: ભારત સુંદર દૃશ્યોથી ભરેલું છે, પરંતુ તેના શહેરો ઘણીવાર સ્વચ્છતામાં પાછળ રહે છે. જો કે, કેટલાક ગામડાઓ ભારતના સૌથી સ્વચ્છ ગામોની યાદીમાં શામેલ છે, જેમાં એક એવું ગામ પણ શામેલ છે જેને એશિયામાં સૌથી સ્વચ્છ માનવામાં આવે છે. તેથી, જો તમને હરિયાળી અને સ્વચ્છતા ગમે છે, તો તમારે ચોક્કસપણે આ ગામોની મુલાકાત લેવી જોઈએ. આ ગામડામા એક ગુજરાતના ગામડાનો પણ સમાવેશ થાય છે, ચાલો જાણીએ તેના વિશે.

માવલીનોંગ

મેઘાલયનું આ નાનું ગામ, માવલીનોંગ, એશિયાના સૌથી સ્વચ્છ ગામ તરીકે ઓળખાય છે. તેની ચમકતી સ્વચ્છ શેરીઓ સ્થાનિક લોકોની મહેનતનું પરિણામ છે. ગામમાં વાંસના કચરાપેટીઓ છે અને લોકો દરરોજ શેરીઓ સાફ કરે છે. અહીં પ્લાસ્ટિક પર પ્રતિબંધ છે, અને આખો રસ્તો ફૂલોના પલંગથી ઢંકાયેલો છે. આ ગામમાં વૃક્ષોના મૂળથી બનેલો પુલ છે.

કોનોમા

નાગાલેન્ડના પહાડીઓમાં વસેલું એક નાનું ગામ, કોનોમા, ગ્રીન વિલેજ તરીકે પણ ઓળખાય છે. આ ગામના લોકો જંગલ અને જંગલી પ્રાણીઓનું રક્ષણ કરે છે અને રસ્તાઓ સ્વચ્છ રાખે છે. તેઓ ઓર્ગેનિક ખેતી કરે છે અને કચરાનું કાર્યક્ષમ રીતે સંચાલન કરે છે. સુંદર દૃશ્યો અને સ્વચ્છતા સાથે, કોનોમા ગામ અત્યંત સુંદર માનવામાં આવે છે.

પુંસરી ગામ

ગુજરાતના સાબકાઠા જિલ્લાના તલોદ તાલુકાનું આ ગામ પરંપરાગત સમસ્યાઓને આધુનિક ટેકનોલોજી સાથે જોડે છે. વાઇફાઇ અને સૌર સ્ટ્રીટલાઇટ્સ સાથે, આ ગામ કચરા અને પાણીનું કાર્યક્ષમ રીતે સંચાલન કરે છે.

શનિ શ્રૃંગવેરપુર ગામ

મહારાષ્ટ્રનું આ ગામ ભગવાન શનિદેવને સમર્પિત છે. અહીંના લોકો પોતાના દરવાજા બંધ કરતા નથી. સ્વચ્છતા જાળવવાની સાથે, શેરીઓ કચરામુક્ત રાખવામાં આવે છે. અહીં મુલાકાત લેવી એ પ્રવાસીઓ અને દૂર-દૂરથી આવતા ગ્રામજનો માટે ખરેખર આનંદપ્રદ અનુભવ છે.

હરમલ ગામ

હિમાચલ પ્રદેશનું આ ગામ તેની સુંદરતા અને સ્વચ્છ વાતાવરણ જાળવવામાં ઉત્કૃષ્ટ છે. લીલાછમ ખેતરો ઓર્ગેનિક ખેતીનું પરિણામ છે, જે જોવાલાયક દૃશ્ય છે. કચરા વ્યવસ્થાપનથી લઈને શેરીની સ્વચ્છતા સુધીની દરેક વસ્તુ પર વિશેષ ધ્યાન આપવામાં આવે છે.
 

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

