ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

હવે 10 મિનિટમાં નહીં મળે ઓનલાઈન સામાન, કેન્દ્ર સરકારે લીધો મોટો નિર્ણય

10 Minutes Delivery Controversy: 10 મિનિટની અંદર સામાન પહોંચાડવા મુદ્દે કેન્દ્ર સરકારે મોટો નિર્ણય લીધો છે. તે હેઠળ બ્લિંકિટ 10 મિનિટમાં ડિલીવરીનું ફીચર હટાવી રહી છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 13, 2026, 03:02 PM IST

નવી દિલ્હીઃ સરકારે ડિલીવરી બોયની સુરક્ષાને જોતા મોટો નિર્ણય લીધો છે. શ્રમ મંત્રાલયે 10 મિનિટની ડિલીવરી પર પ્રતિબંધ લગાવી દીધો છે. તેને લઈને વિભાગે દેશની મુખ્ય ઓનલાઈન ડિલીવરી કંપનીઓ જેમ કે સ્વિગી, ઝોમેટો સાથે વાત કરી છે. 

આ મુદ્દા પર કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ બ્લિંકિટ, ઝેપ્ટો, સ્વિગી અને ઝોમેટોના અધિકારીઓ સાથે વાત કરી હતી અને ડિલીવરીની સમય મર્યાદા હટાવવાની વાત કરી હતી. બધી કંપનીઓએ સરકારને આશ્વાસન આપ્યું કે તે પોતાની બ્રાન્ડ એડ સોશિયલ મીડિયામાંથી ડિલીવરીની મર્યાદા હટાવશે. ત્યારબાદ બ્લિંકિટે પોતાની બધી બ્રાન્ડમાંથી 10 મિનિટમાં ડિલીવરીની વાત હટાવી દીધી છે.

ગિગ વર્કર્સની હડતાલ
દેશમાં 25 ડિસેમ્બર અને 31 ડિસેમ્બર 2025ના દિવસે ગિગ વર્કર્સે મોટી હડતાલ કરી હતી, ત્યારબાદ તેની સુરક્ષાને લઈને વાત શરૂ થઈ હતી. હવે સરકારે તેના પર ધ્યાન આપતા એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. કારણ કે 10 મિનિટની ડિલીવરીના ચક્કરમાં ઘણા એવા મામલા સામે આવ્યા હતા, જ્યાં પર ડિલીવરી પાર્ટનર્સ જલ્દી સામાન પહોંચાડવા માટે ઝડપથી જાય છે અને દુર્ઘટનાનો શિકાર થઈ જાય છે. પરંતુ હવે તેનાથી રાહત મળશે.

કેમ લેવાયો આ નિર્ણ
- સતત દખલ બાદ કેન્દ્રીય શ્રમ મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ મોટા ડિલીવરી એગ્રીગ્રેટર્સને જરૂરી 10 મિનિટની ડિલીવરી ડેડલાઇન હટાવવા માટે મનાવી લીધા છે.

- ડિલીવરી ટાઇમલાઇન સાથે જોડાયેલી ચિંતા દૂર કરવા માટે બ્લિંકિટ, ઝેપ્ટો, ઝોમેટો અને સ્વિગી જેવા મોટા પ્લેટફોર્મ સાથે એક બેઠક યોજાઈ.

- બ્લિંકિટે પહેલા જ આ નિર્દેશ પર કામ કર્યું છે અને પોતાની બ્રાન્ડિંગમાંથી 10 મિનિટની ડિલીવરીને હટાવી દીધી છે.

- હવે અન્ય એગ્રીગ્રેટર્સ પણ આમ કરી શકે છે. આ પગલાનો ઈરાદો ગિગ વર્કર્સ માટે જરૂરી સેફ્ટી, સિક્યોરિટી અને કામ કરવાની સારી સ્થિતિનું નિર્માણ કરવાનો છે.

આ ફેરફાર હેઠળ ક્લિંકિટે પોતાના બ્રાન્ડ મેસેજિંગને અપડેટ કર્યો છે. કંપનીની મુખ્ય ટેગલાઇન 10 મિનિટમાં 10000+ પ્રોડક્ટ ડિલીવરથી બદલી તમારા દરવાજા પર 30,000+ પ્રોડક્ટ ડિલીવર કરી દેવામાં આવ્યો છે.
 

