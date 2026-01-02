Prev
મહારાષ્ટ્રમાં ફક્ત મરાઠી જ ફરજિયાત, બીજી કોઈ ભાષા નહીં... મુખ્યમંત્રી ફડણવીસે આપ્યો સ્પષ્ટ સંદેશ

Marathi is Mandatory: મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે જણાવ્યું હતું કે વિદેશી ભાષાઓ આવકાર્ય છે, પરંતુ ભારતીય ભાષાઓનો વિરોધ વાજબી નથી. હિન્દીને ત્રીજી ભાષા તરીકે ફરજિયાત બનાવવાનો અગાઉનો નિર્ણય પાછો ખેંચી લેવામાં આવ્યો હતો. મરાઠીને એક ઉચ્ચ ભાષાનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે, અને ધ્યેય તેને દેશભરમાં માન્યતા મેળવવાનો છે. મુખ્યમંત્રીએ અભિવ્યક્તિ સ્વતંત્રતાના રક્ષણની પણ ખાતરી આપી હતી.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 02, 2026, 08:14 PM IST

મહારાષ્ટ્રમાં ફક્ત મરાઠી જ ફરજિયાત, બીજી કોઈ ભાષા નહીં... મુખ્યમંત્રી ફડણવીસે આપ્યો સ્પષ્ટ સંદેશ

Marathi is Mandatory: મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે શુક્રવારે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે રાજ્યમાં ફક્ત મરાઠી ફરજિયાત છે, અને અન્ય કોઈ ભાષા લાદવામાં આવશે નહીં. તેમણે સતારામાં 99મા અખિલ ભારતીય મરાઠી સાહિત્ય સંમેલનના ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં આ નિવેદન આપ્યું હતું. મુખ્યમંત્રીએ એમ પણ કહ્યું હતું કે ફ્રેન્ચ અને સ્પેનિશ જેવી વિદેશી ભાષાઓ આવકાર્ય છે, પરંતુ ભારતીય ભાષાઓનો વિરોધ યોગ્ય નથી.

ફડણવીસે યાદ કર્યું કે ગયા વર્ષે તેમની સરકારે વ્યાપક વિરોધ બાદ પ્રથમ ધોરણથી હિન્દીને ત્રીજી ભાષા તરીકે ફરજિયાત બનાવવાનો નિર્ણય પાછો ખેંચી લીધો હતો. ત્યારબાદ, આ મુદ્દા પર ભલામણો આપવા માટે એક સમિતિની રચના કરવામાં આવી હતી.

ભારતીય ભાષા શીખવાની સ્વતંત્રતા

તેમણે કહ્યું કે, "મુખ્યમંત્રી તરીકે, હું સ્પષ્ટપણે કહેવા માંગુ છું કે મહારાષ્ટ્રમાં ફક્ત મરાઠી ફરજિયાત છે; બીજી કોઈ ભાષા ફરજિયાત નથી. વિદ્યાર્થીઓને તેમની પસંદગીની કોઈપણ ભારતીય ભાષા શીખવાની સ્વતંત્રતા છે. એકમાત્ર પ્રશ્ન એ હતો કે ત્રીજી ભાષા ક્યારે દાખલ કરવી.

સરકાર ત્યારબાદ યોગ્ય નિર્ણય લેશે

તેમણે એમ પણ સમજાવ્યું કે MVA સરકાર દરમિયાન, એક અહેવાલ તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો જેમાં પ્રથમ ધોરણથી હિન્દી ફરજિયાત બનાવવાની ભલામણ કરવામાં આવી હતી. જોકે, વ્યાપક વિરોધ પછી, નરેન્દ્ર જાધવની આગેવાની હેઠળ એક સમિતિની રચના કરવામાં આવી હતી. સમિતિનો અહેવાલ અંતિમ તબક્કામાં છે, અને સરકાર ત્યારબાદ યોગ્ય નિર્ણય લેશે.

વડા પ્રધાન મોદીએ તેને મંજૂરી આપી

ફડણવીસે એમ પણ કહ્યું કે મરાઠી માટે "અભીજીત ભાષા" નો દરજ્જો મેળવવા માટેનો લાંબો સંઘર્ષ આખરે સફળ થયો, જેમાં વડા પ્રધાન મોદીએ તેને મંજૂરી આપી. આમ છતાં, મરાઠી બોલનારાઓએ આત્મસંતુષ્ટ ન રહેવું જોઈએ.

હવે ધ્યેય એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે મરાઠીને દેશભરમાં લોકપ્રિય માન્યતા મળે.

બંધારણના રક્ષણ સાથે ચેડા કરી શકશે નહીં

મુખ્યમંત્રીએ એ પણ યાદ કર્યું કે કટોકટી દરમિયાન સતારામાં આયોજિત મરાઠી સાહિત્ય પરિષદમાં, પ્રખ્યાત લેખિકા દુર્ગા ભાગવતે કહ્યું હતું કે સાહિત્યને નિયમો સાથે બાંધવું હાસ્યાસ્પદ અને ખતરનાક બંને છે. ફડણવીસે ખાતરી આપી હતી કે વિચાર અને અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા હંમેશા સુરક્ષિત રહેશે અને કોઈ પણ બંધારણના રક્ષણ સાથે ચેડા કરી શકશે નહીં.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

