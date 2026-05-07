/Operation Sindoor: પાકિસ્તાન પર સ્ટ્રાઈકથી લઈને રાજદ્વારી ઘેરાબંધી સુધી, જાણો ભારતના વોર રૂમની આખી કહાની

Operation Sindoor: ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન ભારતે પાકિસ્તાનમાં આવેલા આતંકી ઠેકાણાઓ પર સચોટ કાર્યવાહી કરી, જેનું નિરીક્ષણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહ અને NSA અજીત ડોભાલ દ્વારા વોર રૂમમાંથી કરવામાં આવ્યું હતું. વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે રાજદ્વારી મોરચો સંભાળ્યો હતો. સૈન્ય અને રાજદ્વારી વ્યૂહરચનાના સંયુક્ત દબાણ બાદ પાકિસ્તાનને યુદ્ધવિરામ સ્વીકારવા મજબૂર થવું પડ્યું હતું. વાંચો ઓપરેશન સિંદૂરની સંપૂર્ણ ઇનસાઇડ સ્ટોરી.
Operation Sindoor: ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન ભારતીય સેનાના શૌર્યને પાકિસ્તાનથી આવેલી તસવીરોમાં તમે સૌએ જોયું છે. પરંતુ શું તમને ખબર છે કે જે સમયે ઓપરેશન સિંદૂર ચાલી રહ્યું હતું ત્યારે ભારતનું રાજકીય નેતૃત્વ શું કરી રહ્યું હતું? કઈ રીતે ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીથી લઈને રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહ અને વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે વ્યૂહાત્મક અને રાજદ્વારી મોરચે કમાન સંભાળી હતી. NSA અજીત ડોભાલે પાકિસ્તાનને પાઠ ભણાવનારા ઓપરેશન સિંદૂરમાં શું ભૂમિકા ભજવી હતી, તમે પણ વાંચો ઓપરેશન સિંદૂરના વોર રૂમની એક્સક્લુઝિવ ઇનસાઇડ સ્ટોરી...
પીએમ મોદી કરી રહ્યા હતા રિયલ ટાઈમ મોનિટરિંગ
પહલગામમાં પાકિસ્તાની આતંકવાદીઓએ ભારતની જે મહિલાઓને વિધવા બનાવી હતી, તેમના સિંદૂરનો બદલો લેનારા આ ઓપરેશનની દિલ્હીમાં બનેલા એક વોર રૂમમાંથી રિયલ ટાઈમ દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી હતી. આ વોર રૂમમાં ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી હાજર હતા. વડાપ્રધાનને રિયલ ટાઈમ અપડેટ મળી રહ્યા હતા, જેઓ આ ઓપરેશનના લાઈવ મોનિટરિંગ દ્વારા એક-એક મિનિટની જાણકારી લઈ રહ્યા હતા.
ભારતના નેતૃત્વએ સેનાઓને પહેલેથી જ પૂરી છૂટ આપી દીધી હતી. ઓપરેશન શરૂ થતા પહેલાના 12 દિવસોમાં વડાપ્રધાને પોતે 15થી વધુ હાઈ-લેવલ મીટિંગ કરી હતી અને ઓપરેશન દરમિયાન ટોપના નેતૃત્વનું વ્યક્તિગત નિરીક્ષણ દર્શાવે છે કે, ભારતનું રાજકીય નેતૃત્વ સીધું સેના સાથે જોડાયેલું હતું.
રાજનાથ સિંહ અને સેના પ્રમુખ સતત હતા સંપર્કમાં
બરાબર આ જ સમયે રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહ સાઉથ બ્લોકમાં CDS અને ત્રણેય સેનાના વડાઓ સાથે સીધા સંપર્કમાં હતા. આ દરમિયાન ભારતના NSA અજીત ડોભાલ, જેમણે પાકિસ્તાનમાં 9 ટાર્ગેટ નક્કી કરવામાં સૌથી મોટી ભૂમિકા ભજવી હતી, તેઓ આખી રાત ઓપરેશનનું મોનિટરિંગ અને કોઓર્ડિનેશન કરી રહ્યા હતા. આનો હેતુ એ હતો કે, જે આતંકી ઠેકાણાઓને ટાર્ગેટ કરવામાં આવ્યા છે ફક્ત તેને જ સફળતાપૂર્વક નષ્ટ કરવામાં આવે. ભારતે આ ઓપરેશન દરમિયાન તેની પહેલી સ્ટ્રાઈકમાં કોઈપણ નાગરિક કે પાકિસ્તાની સૈન્ય મથકને નુકસાન પહોંચાડ્યું નહોતું. બરાબર આ જ સમયે વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકર અન્ય એક મોરચે વ્યસ્ત હતા. એસ. જયશંકર અને તેમની ટીમ ઓપરેશન દરમિયાન ડિપ્લોમેટિક બેકઅપ તૈયાર કરી રહી હતી.
પહેલગામ હુમલા અને ઓપરેશન સિંદૂરની શરૂઆત પહેલા સુધી લગભગ 27 ડિપ્લોમેટિક કોલ કરવામાં આવ્યા હતા. આ દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ લગભગ 20 આંતરરાષ્ટ્રીય કોલ કર્યા હતા અને દુનિયાના મોટા દેશોને સ્પષ્ટ કહી દીધું હતું કે, ભારત આતંક વિરુદ્ધ કાર્યવાહી જરૂર કરશે.
ઓપરેશન સિંદૂર શરૂ થતા પહેલા જ અમેરિકા, ચીન, રશિયા, ફ્રાન્સ અને બ્રિટન સહિતના મિત્ર દેશોને બ્રીફિંગ કરવાનું કામ શરૂ થઈ ગયું હતું, જે ઓપરેશન દરમિયાન પણ ચાલુ રહ્યું હતું. ભારતીય સેના અને રાજકીય નેતૃત્વએ મળીને જે યોજના બનાવી ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન બરાબર તેવા જ ધમાકા થયા અને તમામ ટાર્ગેટ યોજના મુજબ ધ્વસ્ત કરવામાં આવ્યા. આતંક વિરુદ્ધ ભારતનું આ 'ન્યૂ નોર્મલ' હતું. આના તરત બાદ તે ડિપ્લોમેટિક ચેનલ એક્ટિવ થઈ ગઈ, જેણે પાકિસ્તાનને આખી દુનિયામાં એકલું પાડી દીધું. ઓપરેશનના તરત બાદ ડિપ્લોમેટિક ઓફેન્સિવ શરૂ થઈ, જેમાં વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરની મોટી ભૂમિકા હતી.
અજીત ડોભાલે સંભાળી ઓપરેશનની રણનીતિની કમાન
એસ. જયશંકર અને અજીત ડોભાલ ઓપરેશનના મુખ્ય ડિપ્લોમેટિક કોઓર્ડિનેટર હતા. તેમણે ઓપરેશનના તરત બાદ એટલે કે 8 મેની સવારથી અનેક મહત્વપૂર્ણ કોલ કર્યા. અમેરિકાના વિદેશ મંત્રી માર્કો રુબિયોને ઓપરેશનનું સંપૂર્ણ બ્રીફિંગ આપવામાં આવ્યું. અજીત ડોભાલે પોતે અમેરિકાના NSA સાથે વાત કરી. ત્યારબાદ રશિયા, બ્રિટન, ફ્રાન્સ, ઈઝરાયેલ અને UAEના કાઉન્ટરપાર્ટને જાણકારી અને સંદેશ આપવામાં આવ્યો.
ભારતે દુનિયાને બતાવી દીધું કે, હુમલો માત્ર આતંકી ઠેકાણાઓ પર જ હતો. ભારત યુદ્ધને વધારવા નથી માંગતું, પરંતુ જો પાકિસ્તાન વધશે તો ભારત તૈયાર છે. બરાબર આ જ સમયે વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે પણ ફ્રાન્સ, જર્મની, સ્પેન, કતાર, UAE, સાઉદી અરેબિયા સહિત અનેક યુરોપિયન અને ખાડી દેશોના વિદેશ મંત્રીઓને આ જ સંદેશ આપી દીધો. મોટાભાગના દેશોએ આતંકવાદની નિંદા કરી અને સંયમ રાખવાની અપીલ કરી, પરંતુ ભારતની આતંકવાદ સામેના યોગ્ય જવાબ વાળી પ્રતિક્રિયાને આખી દુનિયાએ સ્વીકારી.